Seagate disklerini SMR ile ürettiğini gizleme çabasında mı?

Kaliforniya merkezli depolama birimleri üreticisi Seagate son dönemde yavaş da olsa SSD pazarına giriş yaptı. Gelen haberlere göre HDD pazarının büyük oyuncusu da SMR tekniğine geçiş yapmış.
HDD'nin SMR ile üretildiği uzun satırlar arasına gömülmüş
Kullanıcıların raporlarına göre Seagate de SMR diskler kullanmaya başlamış. Bununla birlikte firmanın bu durumu ürün paketinde ya da açıkça görülebilecek bir bölüm yerine çoğu kullanıcının açıp bakmadığı sayfalara gizlemiş. Dahası kafa atan HDD’leriyle anılan firma SMR tekniğine yer verdiği depolama birimlerini henüz açıkça yayınlamış değil.
Seagate'n şimdiye kadar SMR tekniğinin kullanıldığı tespit edilen HDD'leri şu şekilde:İlginizi Çekebilir Silicon Power A62 Game Drive HDD’sini duyurdu
- Barracuda 2TB – 7,200rpm – SATA 6gig – model name – ST2000DM008
- Barracuda 4TB – 5,400rpm – SATA 6gig – ST4000DM004
- Barracuda 8TB – 5,400rpm – SATA 6gig – ST8000DM004
- Desktop HDD 5TB – 5,900rpm – SATA 6gig – ST5000DM000
- Exos 8TB – 5900rpm – SATA 6gig – ST8000AS0003
- Archive v2 6TB – 5,900rpm – SATA 6gig – ST6000AS0002
- Archive v2 8TB – 5,900rpm – SATA 6gig – ST8000AS0002
Buna karşın kullanıcıların iç rahatlığıyla HDD'lerini aldığı firma aşağıdaki disklerinin kitapçığında dahi böyle bir bilgiye yer vermemiş.
- The Barracuda 8TB (ST8000DM004) data sheet
- The Barracuda 8TB (ST8000DM004) product manual
- A 5TB Desktop HDD (ST5000DM000) product manual
Seagate’in bu çözümlerini ev sunucuları, giriş seviyesi DAS ve masaüstü bilgisayarlara yönelik satışa sunması ise kullanıcıların canını sıkma potansiyeline sahip.
Zira SMR diskler RAID konfigürasyonunda çalıştırıldıklarında çok yavaş kaldıkları için düzenden atılıyor. Buna sebep olan sıkışmış veri kayıt yöntemi soğuk arşivler için uygun olsa da sık veri yazılıp silinen kullanım senaryoları için üzücü hızlarla sonuçlanıyor.
Ayrıca Bkz. "SMR teknolojisiyle üretilen Western Digital diskler baş ağrıtıyor"
Diğer taraftan Toshiba bazı HDD’lerini yönetimli SMR tekniğiyle tasarladığını açıkladı. Disk yüksek doluluk oranına ulaştığında SMR depolama planına geçen HDD’ler MQ04 2.5’’ ve DT02 3.5’’ olarak listelenmiş. Dürüst bir üretici görmek umut verici.
https://www.techpowerup.com/265889/seagate-guilty-of-undisclosed-smr-on-certain-internal-hard-drive-models-too-report Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha önce kurumsal olmayan arşivleme disklerinde kullanılan bir teknoloji. Kabaca anlatmak gerekirse; disk sığasını daha yoğun kullanmak için bilgiler birbirinin üstüne örtüşecek şekilde kaydediliyor. Çok verimli ve güvenli bir teknik olduğu söylenemez. Amaç sadece disklere daha çok veri kaydedip daha çok para kazanmak. İşlemci yarışında intel in yaptığı hatayı (Daha hızlı işlemciler üretebilmek için senelerce bilerek güvenlikten feragat etmek)efsanevi Quantum disklerin ekmeğini yiyen seagate hdd pazarında yaparsa bir daha bu güzel günlerini göremeyebilir.