Korkulan oldu: Bellek krizi otomobil fiyatlarını artırıyor

Bellek krizi otomobilleri de vurdu
General Motors (GM), yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda, araç üretim maliyetlerinin 1,5 ila 2 milyar dolar arasında artmasının beklendiğini duyurdu. Şirketin finans direktörü Paul Jacobson, bu artışın büyük bölümünün özellikle DRAM bellek fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını söyledi.
Bu gelişmeyle birlikte GM, daha önce bu yıl araç maliyetlerinin sabit kalacağı veya hafif gerileyeceği yönündeki tahminini de güncelledi. Şirket artık yeni araç fiyatlarının 2026 yılı içinde yaklaşık yüzde 0,3 artmasını öngörüyor.
Bellek maliyetlerindeki yükseliş yalnızca ABD'li üreticileri etkilemiyor. Çin'in otomotiv devi BYD, araçlarından ayrı olarak sunduğu sürücü destek sistemlerinin fiyatlarını yüzde 20 artırdı. Güney Koreli Hyundai ise yerli yarı iletken üreticilerine çağrıda bulunarak ülke içindeki çip tedarik zincirinin güçlendirilmesini istedi.
Bellekler araçların kritik bileşeni oluyor
Micron'un paylaştığı verilere göre 2023 yılında ortalama bir otomobilde yaklaşık 90 GB DRAM ve NAND bellek bulunuyordu. Şirket, 2026 itibarıyla bu miktarın ortalama 278 GB'a yükseleceğini, üst segment modellerde ise toplam bellek kapasitesinin 2 TB seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.
Verilere göre bu yıl piyasaya çıkan araçlarda bilgi-eğlence sistemleri 4 GB ile 16 GB, ADAS ve güvenlik sistemleri 8 GB ile 32 GB, merkezi araç bilgisayarları ise en az 16 GB, bazı modellerde 64 GB ve üzeri bellek kullanıyor.
Otomobillerde yapay zeka destekli dijital asistanların yaygınlaşmasıyla birlikte bellek ihtiyacının daha da artması bekleniyor. Bu sistemlerin en az 256 GB bellek gerektireceği belirtilirken, Micron'a göre Seviye 4 otonom sürüşe sahip araçlar en az 300 GB RAM kullanacak.
Üretimi de kolay değil
Tüketici sınıfı bellek yongaları ile otomotiv sektörü için üretilen bellek arasında ciddi farklar da bulunuyor. Bu bileşenlerin araçlarda kullanılabilmesi için aylar hatta yıllar sürebilen doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinden geçmesi gerekiyor.
Bunun nedeni ise otomotiv sınıfı belleklerin yağmur, nem, aşırı sıcak ve soğuk hava koşulları ile sürekli titreşim gibi zorlu çalışma şartlarına uzun yıllar boyunca dayanabilecek şekilde geliştirilmesi.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde mevcut bellek kıtlığının otomotiv endüstrisi üzerinde çok büyük bir etki yaratması ve fiyatları yukarı çekmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Krizin derinleşmesi halinde sektör, pandemi dönemindeki tedarik krizine benzer, hatta daha ciddi darboğazlarla karşılaşabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: