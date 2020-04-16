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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SMR teknolojisiyle üretilen Western Digital diskler baş ağrıtıyor

    Geleneksel depolama birimleri artan depolama ihtiyacıyla birlikte gelişmiş teknolojilere kaydırılıyor.
    2 sa.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    SMR teknolojisiyle üretilen Western Digital diskler baş ağrıtıyor
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    Depolama ihtiyacı arttıkça HDD üreticileri depolama birimlerinde daha yüksek kapasite sunmak adına çeşitli yöntemler geliştiriyor. SMR de bunlardan birisi. aynı alana daha fazla veri yazılmasına imkan tanıyan SMR bu açıdan avantajlı görünse de diskler yoğun kullanımda sorun çıkarma potansiyeline sahip.

    SMR diskler piyasada

    SMR tekniğiyle üretilen disklere sahip HDD’ler her ne kadar küçük ölçekli NAS ve kurumsal sistemlerde tipik kısa süreli yazma işlemlerinde üzmüyor. Buna karşın SMR ile birlikte HDD’ler de SSD’lerde olduğu gibi Garbage collection benzeri iç düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. Tipik yük altında kullanılan HDD’ler çoğu zaman boşta çalıştıkları için bu süreç akıcı bir şekilde işliyor.

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    SMR teknolojisiyle üretilen Western Digital diskler baş ağrıtıyor

    UCL Mullard Space Science Laboratory’deki uzay araştırmacıları ise WD’nin 2-6 TB arasında kapasiteye sahip disklerini RAID modunda çalıştırmaya çalıştıklarında disklerin bu bakım sürecine girdiği an RAID dizisinden atıldıklarını gözlemlemişler.

    Konu ile ilgili WD’ye ulaşan uzmanlar firmadan disklerin SMR ile üretilmesi hakkında bilgilendirme eksikliği konusunda doğrulanmışlar. Western Digital konu ile ilgili olarak disklerin yapısı gereği boşta kaldıkları süre zarfında kendi bakımlarını yapmaları gerektiği ve bu işlemlerin sıradan kullanım senaryolarında herhangi bir sorun teşkil etmediğini iddia ederken, 2-6 TB arasındaki Red disklerin SMR tekniğiyle üretilmeye başlandığı ancak 8-14 TB Red HDD’lerinin CMR üretilmeye devam edildiği bilgisini paylaşmış.

    Ayrıca Bkz. "TeamGroup, T-Force Cardea Zero ailesini 2 yeni modelle genişletti "

    Kullanıcıların yorumlarına göre aynı Western Digital gibi sessiz sedasız SMR'ye geçen Seagate cephesi WD’den daha kötü bir izlenim bırakmış. Zira firmadan henüz konuyu kullanıcıların zihninde netleştirecek bir açıklama gelmediği gibi genel geçer basit bir cevap alınmış.



    https://www.guru3d.com/news-story/western-digital-2tb-6tb-wd-red-nas-are-using-smran-issue-with-nas-raid.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 1 sa. yeni yorumcu
    Smr teknolojisi ne oluyor bilen varmı?
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    .V. 1 sa. NaciAydinlar
    Depolama kapasitesini artırmak için bir kayıt teknolojisi, verileri yukarıdaki görselde gözüktüğü gibi üst üste binen izler şeklinde yazıyor ve alan kazanılıyor, boyut artıyor. Gündelik kullanırken disklerde korkunç bir yavaşlık göremezsin ama sürekli yaz siller bu mantığa aykırı olduğu için zaman geçtikçe arşiv için kullanmadığı takdirde yavaşlığı hissettirecektir, çünkü alta kayan veriyi değiştirmek normal bir disk kadar kolay olmayacak, bir yerlere taşıyıp düzenleme yapması gerekcek.
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    WD 20 TB kapasiteli SMR sürücülerini duyurdu




    m.donanimhaber.com/...
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    .V. 1 sa.
    Niye baş ağrıtsın, bilmeyen alırsa ağrıtır tabi. Bunlar çoğunlukla arşiv sürücüleri, mesela son kullanıcı bunu alacak üzerine film yazacak bir kere, sonrasında atık izlemek için erişecek. Bu tip kullanım için alacaksın smr'yi.
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