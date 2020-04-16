SMR teknolojisiyle üretilen Western Digital diskler baş ağrıtıyor

Tam Boyutta Gör

Depolama ihtiyacı arttıkça HDD üreticileri depolama birimlerinde daha yüksek kapasite sunmak adına çeşitli yöntemler geliştiriyor. SMR de bunlardan birisi. aynı alana daha fazla veri yazılmasına imkan tanıyan SMR bu açıdan avantajlı görünse de diskler yoğun kullanımda sorun çıkarma potansiyeline sahip.

SMR diskler piyasada

SMR tekniğiyle üretilen disklere sahip HDD’ler her ne kadar küçük ölçekli NAS ve kurumsal sistemlerde tipik kısa süreli yazma işlemlerinde üzmüyor. Buna karşın SMR ile birlikte HDD’ler de SSD’lerde olduğu gibi Garbage collection benzeri iç düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. Tipik yük altında kullanılan HDD’ler çoğu zaman boşta çalıştıkları için bu süreç akıcı bir şekilde işliyor.

İlginizi Çekebilir

80 TB kapasiteli HDD’ler ufukta görüldü

UCL Mullard Space Science Laboratory’deki uzay araştırmacıları ise WD’nin 2-6 TB arasında kapasiteye sahip disklerini RAID modunda çalıştırmaya çalıştıklarında disklerin bu bakım sürecine girdiği an RAID dizisinden atıldıklarını gözlemlemişler.

Konu ile ilgili WD’ye ulaşan uzmanlar firmadan disklerin SMR ile üretilmesi hakkında bilgilendirme eksikliği konusunda doğrulanmışlar. Western Digital konu ile ilgili olarak disklerin yapısı gereği boşta kaldıkları süre zarfında kendi bakımlarını yapmaları gerektiği ve bu işlemlerin sıradan kullanım senaryolarında herhangi bir sorun teşkil etmediğini iddia ederken, 2-6 TB arasındaki Red disklerin SMR tekniğiyle üretilmeye başlandığı ancak 8-14 TB Red HDD’lerinin CMR üretilmeye devam edildiği bilgisini paylaşmış.

Ayrıca Bkz. "TeamGroup, T-Force Cardea Zero ailesini 2 yeni modelle genişletti "

Kullanıcıların yorumlarına göre aynı Western Digital gibi sessiz sedasız SMR'ye geçen Seagate cephesi WD’den daha kötü bir izlenim bırakmış. Zira firmadan henüz konuyu kullanıcıların zihninde netleştirecek bir açıklama gelmediği gibi genel geçer basit bir cevap alınmış.

https://www.guru3d.com/news-story/western-digital-2tb-6tb-wd-red-nas-are-using-smran-issue-with-nas-raid.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.