SK hynix rekor kâr açıkladı: HBM4 üretimi resmen başladı

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Tam Boyutta Gör SK hynix, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, hem gelir hem de faaliyet kârında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmasına rağmen, hisselerinde yaklaşık yüzde 9'luk düşüş yaşandı. Öte yandan şirket, HBM4 bellek üretimini hızlandırarak yapay zekâ pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirketin açıkladığı verilere göre ikinci çeyrek faaliyet kârı yıllık bazda yüzde 557 artışla 60,5 trilyon Güney Kore wonuna, gelir ise yüzde 257 yükselişle 79,3 trilyon wona ulaştı. Buna rağmen yatırımcıların beklentilerinin üzerinde bir performans sergilenememesi, finansal sonuçların ardından SK hynix hisselerinin yaklaşık yüzde 9 değer kaybetmesine neden oldu.

SK hynix'in beklentilerin gerisinde kalmasının en önemli nedenlerinden biri, büyük müşterilerle daha önce imzalanan uzun vadeli tedarik anlaşmaları (LTA) oldu. Şirket, DRAM fiyatlarının yükselmesine rağmen bu artışı mevcut sözleşmeler nedeniyle müşterilerine tam olarak yansıtamadı. Rapora göre şirket satışlarının yaklaşık yüzde 50'si bu uzun vadeli anlaşmalar kapsamında gerçekleştirildi. Ancak bu sözleşmelerin önemli bölümünün ilerleyen dönemde sona erecek olması, SK hynix'in yeni fiyatlandırmaları daha yüksek seviyelerden yapabilmesinin önünü açabilir.

HBM4 üretimi hızlanıyor

SK hynix, yeni nesil HBM4 yüksek bant genişliğine sahip belleklerin seri üretimine başladığını da doğruladı. Yapay zekâ hızlandırıcıları ve veri merkezi sistemlerinde kullanılacak HBM4 belleklerin, önümüzdeki dönemde şirketin gelirlerini daha da artırması bekleniyor. Özellikle Nvidia'nın gelecek nesil Vera Rubin platformunun yaygınlaşmasıyla birlikte HBM4'e olan talebin önemli ölçüde artacağını belirtmek gerek.

Çin, HBM bellek teknolojisinde Güney Kore'yi yakalıyor 1 ay önce eklendi

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