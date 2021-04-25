Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seagate, Razer Chroma RGB destekli oyuncu sürücülerini satışa sundu

    Depolama çözümleri üreticisi Seagate yeni FireCuda sürücüleriyle ekipmanlarını RGB ile güncellemeyi planlayan oyuncuları hedef alıyor. Modeller veri kurtarma yazılımıyla da desteklennmiş.
    25 Nisan 2021, 18:30 (9 sa.)
    538
    4
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Seagate, Razer Chroma RGB destekli oyuncu sürücülerini satışa sundu

    Depolama seçenekleri RGB furyasından nasibini almaya devam ediyor. Seagate’in son harici depolama çözümleri oyuncuları hedef alıyor.

    Seagate FireCuda Gaming HDD

    Seagate FireCuda Gaming HDD ve FireCuda Gaming Hub sistemlerinin yüksek performanslı ve RGB aydınlatmalı depolama çözümü arayışındaki oyuncular için geliştirilmiş. Seagate’in Toolkit yazılımı üzerinden kontrol edilebilen aydınlatma ayrıca Razer Chroma RGB desteğiyle geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar TeamGroup 7 GB/s’ye ulaşabilen Cardea A440’yı detaylandırdı

    USB 3.2 Gen 1 arayüzünü kullanan FireCuda Gaming HDD’si 1 TB’tan 5 TB’a kadar ölçeklenirken FireCuda Gaming Hub ön yüzünde konumlanan USB-C ve UBS-A arayüzleriyle oyunculara ek bağlantı imkanı sunacak.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı"

    Modellerden FireCuda Gaming HDD 1 TB 79.99 $, 2 TB 109.99$ ve 5 TB için 179.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş.  FireCuda Gaming Hub ise 8 TB 219.99 dolar ve 16 TB kapasiteli 399.99 dolarlık seçeneklere sahip.



    https://www.techpowerup.com/281329/seagate-announces-high-capacity-firecuda-external-hard-drives-and-gaming-hub
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. AKSUNGUR SİHA, KGK-SİHA-82 atışında tam isabet elde etti 3 sa. Pratt & Whitney: "Türklerin F-35 programından çıkarılması, motor maliyetlerini artıracak" 5 sa. Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A01 Android 11 güncellemesi aldı 6 sa. Xiaomi Mi A2 Lite'ın fişi çekildi 7 sa. The Walking Dead'in final sezonunda Rick Grimes dönebilir 7 sa. Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek 7 sa. Logitech G502 Hero Oyuncu Faresi - İnceleme 8 sa. ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu 8 sa. Realme yeni ürünlerini 30 Nisan'da tanıtacak: İşte duyurulacak 7 cihaz 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Seagate, Razer Chroma RGB destekli oyuncu sürücülerini satışa sundu Sonraki Akıllı telefon modeli Huawei Nova 8 Pro 4G tanıtıldı 10 sa. Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme 4160 Euro’ya ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu 10 sa. Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi 11 sa. Ford, navigasyona entegre çalışan "akıllı far" sistemini test ediyor 12 sa. Türk kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin hakkındaki son gelişmeler 13 sa. Sony'nin yeni nesil VR cihazındaki ana hedefi kaliteli oyun deneyimi sunmak 14 sa. Instagram, Reels'te reklam göstermeye başlıyor 14 sa. realme markası duvar kağıdı tasarım yarışması başlattı 15 sa. John Wick'in öncesini anlatacak The Continental dizisinin ilk detayları belli oldu 16 sa. Google, YouTube'un videoları daha hızlı işlemesi için kullandığı kendi yongasını tanıttı: Argos 16 sa. UiPath platformu Spotify’dan sonra Avrupa’nın en büyük teknoloji ihracı oldu 17 sa. Açık dünya rol yapma oyunu Elona Mobile, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 18 sa. AnyConsole telefon ve televizyon arasında köprü kuruyor 1 gün Tuzlu su veya idrarla şarj olabilen bir ışıldak geliştirildi 1 gün Güneş ve rüzgârdan elde edilen elektrik, küresel talebin 100 katını karşılayabilir 1 gün Araç lastik etiketlerine yeni düzenleme geliyor 1 gün Redmi K40 Gaming'in silah çeker gibi ses çıkaran tetik tuşları böyle çalışacak [Video] 1 gün Passwordstate saldırıya uğradı, 29 bine yakın şirket etkilendi 1 gün Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu: Altın Hafta 1 gün Logitech MX Anywhere 3 - İnceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız