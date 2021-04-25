Seagate, Razer Chroma RGB destekli oyuncu sürücülerini satışa sundu

Depolama seçenekleri RGB furyasından nasibini almaya devam ediyor. Seagate’in son harici depolama çözümleri oyuncuları hedef alıyor.

Seagate FireCuda Gaming HDD

Seagate FireCuda Gaming HDD ve FireCuda Gaming Hub sistemlerinin yüksek performanslı ve RGB aydınlatmalı depolama çözümü arayışındaki oyuncular için geliştirilmiş. Seagate’in Toolkit yazılımı üzerinden kontrol edilebilen aydınlatma ayrıca Razer Chroma RGB desteğiyle geliyor.

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USB 3.2 Gen 1 arayüzünü kullanan FireCuda Gaming HDD’si 1 TB’tan 5 TB’a kadar ölçeklenirken FireCuda Gaming Hub ön yüzünde konumlanan USB-C ve UBS-A arayüzleriyle oyunculara ek bağlantı imkanı sunacak.

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Modellerden FireCuda Gaming HDD 1 TB 79.99 $, 2 TB 109.99$ ve 5 TB için 179.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş. FireCuda Gaming Hub ise 8 TB 219.99 dolar ve 16 TB kapasiteli 399.99 dolarlık seçeneklere sahip.

https://www.techpowerup.com/281329/seagate-announces-high-capacity-firecuda-external-hard-drives-and-gaming-hub

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