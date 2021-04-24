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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı

    GPU devinin oyuncular tarafından olduğu kadar madenciler tarafından da heyecanla beklenen kartının yongası gün yüzüne çıktı. Kartın kazma performansı da gün yüzüne çıktı.
    24 Nisan 2021, 17:00 (1 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı
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    Çok sayıda erteleme ve iptal haberlerinin ardından RTX 3080 Ti nihayet ufukta görüldü. Kartın GPU’su ortaya çıktı.

    GA102-225

    RTX 3080 Ti görünüşe göre GA102-225 GPU’su ile geliyor. 10240 CUDA çekirdeği taşıması beklenen yonga VRAM kanadında 12 GB GDDR6X belleklerle eşleştirilecek.

    Diğer taraftan RTX 3080 Ti oyuncular tarafından heyecanla beklendiğinden belki de daha fazla madenciler tarafından bekleniyor. Haliyle kartın oyunlardaki performansından önce kripto para kazma performansı da paylaşıldı.

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    Nvidia’nın tüm RTX 30 serisini kripto para kazma kısıtına sahip GPU’larla güncelleyeceği ve yeni kartların da doğuştan dirençli olacağı haberleri oyuncuları ümitlendirse de RTX 3080 Ti madenciler için fazlasıyla güçlü bir karta benziyor.

    İş ortaklarına gönderilen ilk örneklerde madenci kısıtına  yer verilmediği iddia edilirken paylaşılan ekran alıntısının kısıtlı bir karta ait olup olmadığı doğrulanmış değil.

    RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı
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    Buna karşın bellekleri 21.4 Gbps’e hız aşırtılıp TGP’si 278 watt’a düşürülerek optimize edilen ekran alıntısındaki örnekte herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak"

    GPU-Z ekran alıntısına göre 1365-1665 MHz aralığında görev yapan RTX 3080 Ti’ın bellekleri stok halde RTX 3080'de de olduğu gibi 19 Gbps’te çalışıyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-tis-ga102-225-gpu-pictured-and-specifications-leaked
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    oup59 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık kartların FPS değil MHS değeri önemli.
    Yanıtla +33
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    xamaximax 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bitcoin düşsede şu kartlar piyasaya bi saçılsa artık
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    losthell (Uğur ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    6700xt ile 105w 48mh/s kazım yaparsınız 43mh/s değil, rig de kurabilirsiniz kısıtlama söz konusu değil.

    63mh/s 3060ti ve 3070'ler 13-14bin tl civarı satılmakta o yüzden 10bin tl civarlarında 6700xt almak çok daha mantıklı, neden mantıklı diyorum, bu işler patlamaz ama hadi patladı diyelim 6700xt 3060ti'dan daha performanslı olduğu için daha yüksek fiyattan alıcı bulacaktır, 3070'ten %4 daha yavaş olduğu için benzer fiyatlara gidecektir fakat 12gb ram avantajı olacaktır.

    miningci değilseniz, ben hobi amaçlı çıtırdan başlarım, gider gelir hesabım önemldiir derseniz, 9-10bin tl arası 6700xt tavsiye ederim, 3060ti ve 3070 neyse de 11bin civarına 5700xt alanlar için söylüyorum bu iş patlarsa çok fena patlarsınız.
    6700xt ile 105w 48mh/s kazım yaparsınız 43mh/s değil, rig de kurabilirsiniz kısıtlama söz konusu değil. 63mh/s 3060ti ve 3070'ler 13-14bin tl civarı s...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DARTH_BLACK 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    eskiden ekran kartları oyunlarla test edilir ve puan verilirdi,o şekilde reklamı yapılırdı şimdi ise madencilikle test edilip pazarlanıyor..20 yılda gelinen ironik bir durum...
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    m-99 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madencilere şimdiden hayırlı olsun.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım bitcoin dibi görür diğer altcoinler de GPU alamıyoruz komple sistemden pahalı anasını satıyım.
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    kunGFu 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia gösteriyor da veriyor mu ki sanki?
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    losthell (Uğur ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    6700xt ile 105w 48mh/s kazım yaparsınız 43mh/s değil, rig de kurabilirsiniz kısıtlama söz konusu değil.

    63mh/s 3060ti ve 3070'ler 13-14bin tl civarı satılmakta o yüzden 10bin tl civarlarında 6700xt almak çok daha mantıklı, neden mantıklı diyorum, bu işler patlamaz ama hadi patladı diyelim 6700xt 3060ti'dan daha performanslı olduğu için daha yüksek fiyattan alıcı bulacaktır, 3070'ten %4 daha yavaş olduğu için benzer fiyatlara gidecektir fakat 12gb ram avantajı olacaktır.

    miningci değilseniz, ben hobi amaçlı çıtırdan başlarım, gider gelir hesabım önemldiir derseniz, 9-10bin tl arası 6700xt tavsiye ederim, 3060ti ve 3070 neyse de 11bin civarına 5700xt alanlar için söylüyorum bu iş patlarsa çok fena patlarsınız.
    Yanıtla +4
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    Rindaman ( -) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gamer için ideal ekran kartı 17.000 liradan başlıyor. Geldiğimiz noktaya bak artık yiyecek içecek ile avunmaya çalışacağız anlaşılan zira donanım cebimizi çok yakıyor.
    Yanıtla +2
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    cocainbar (Cocain bar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ikinci el ilanlarinda 3080fe, 3090fe, bunlarin customlari resmen cakili. Nerden buluyorlar anlamadim. Tabi fiyatlarda bir hayli kabarik. Sifir 3080fe icin adam 1750€ cekmis. Sitesinde 719€. En insaflisi +500€ eklemis 😁😁 Havadan para kazanan veya parasinin hesabini bilmeyene acikcasi kart cok.
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    xamaximax 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bitcoin düşsede şu kartlar piyasaya bi saçılsa artık
    Yanıtla +8
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    oup59 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık kartların FPS değil MHS değeri önemli.
    Yanıtla +33
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    R-10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kısıtlama olsa ne fark eder 3060 da kısıtlı gelmişti...
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    DemirKipi (Emrah ÖZTÜRK) 1 gün ( Mesaj Silindi ) R-10
    Kısıtlama olması nispeten daha az satılmasına sebep oldu 3060'ın. Hiç etkilemiyor demek yanlış olur.
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    JeaLeusy (Alper Coşkun Sertkaya) 1 gün ( Mesaj Silindi ) R-10
    Senden Rtx 3060 satın alan biri olarak ben yorumlayayım dostum

    RTX 3060 ile aslında mining yapılmıyor miningde kullanmak için direk PCI 1. soketine takmak gerekiyor ve Celeron Pentium gibi işlemcilerle olmuyor. Yani RTX 3060'dan mining rig kuramazsınız zaten anakartlar da bu PCI soketinden 2 adet falan var onunda biri tam hızı vermediği için 2. bir 3060 takayım deseniz dahi onda da mh vermiyor. 2 soketinde tam hız verdiğini varsayıyorum 2 kart yapışık gibi yan yana olacak öyle kastıramazsınız zaten. Denemek için biri server anakartı üzerinden ekran kartı dikey tutacaklarındaki gibi kalın tam riserlerle denemişti onda sonuç almıştı fakat bununla da kimse uğraşmaz. Miningci riser ile kart bağlayamıyorsa o iş bitmiştir.

    RTX 3060 ile mining yapmak için ancak oyuncusundur gece yatarken Mining'e bırakacaksındır kasanda 1 tane RTX 3060 takılıdır evet 48 Mh kasabilirsin. Beta sürücü muhabbetine herkes RTX 3060 aldı ve çoğunun elinde patladı.

    Aşağıdaki videoyu izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınızdır;

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    3925 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    rtx 3080 ti, ga102-225 ve
    6 etiket daha nvidia ampere ethereum gpu mining ethereum gpu mining kripto para Donanım
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