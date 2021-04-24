RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı

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Çok sayıda erteleme ve iptal haberlerinin ardından RTX 3080 Ti nihayet ufukta görüldü. Kartın GPU’su ortaya çıktı.

GA102-225

RTX 3080 Ti görünüşe göre GA102-225 GPU’su ile geliyor. 10240 CUDA çekirdeği taşıması beklenen yonga VRAM kanadında 12 GB GDDR6X belleklerle eşleştirilecek.

Diğer taraftan RTX 3080 Ti oyuncular tarafından heyecanla beklendiğinden belki de daha fazla madenciler tarafından bekleniyor. Haliyle kartın oyunlardaki performansından önce kripto para kazma performansı da paylaşıldı.

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Nvidia’nın tüm RTX 30 serisini kripto para kazma kısıtına sahip GPU’larla güncelleyeceği ve yeni kartların da doğuştan dirençli olacağı haberleri oyuncuları ümitlendirse de RTX 3080 Ti madenciler için fazlasıyla güçlü bir karta benziyor.

İş ortaklarına gönderilen ilk örneklerde madenci kısıtına yer verilmediği iddia edilirken paylaşılan ekran alıntısının kısıtlı bir karta ait olup olmadığı doğrulanmış değil.

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Buna karşın bellekleri 21.4 Gbps’e hız aşırtılıp TGP’si 278 watt’a düşürülerek optimize edilen ekran alıntısındaki örnekte herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş görünüyor.

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GPU-Z ekran alıntısına göre 1365-1665 MHz aralığında görev yapan RTX 3080 Ti’ın bellekleri stok halde RTX 3080'de de olduğu gibi 19 Gbps’te çalışıyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-tis-ga102-225-gpu-pictured-and-specifications-leaked

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