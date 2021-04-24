RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı

Çok sayıda erteleme ve iptal haberlerinin ardından RTX 3080 Ti nihayet ufukta görüldü. Kartın GPU’su ortaya çıktı.
GA102-225
RTX 3080 Ti görünüşe göre GA102-225 GPU’su ile geliyor. 10240 CUDA çekirdeği taşıması beklenen yonga VRAM kanadında 12 GB GDDR6X belleklerle eşleştirilecek.
Diğer taraftan RTX 3080 Ti oyuncular tarafından heyecanla beklendiğinden belki de daha fazla madenciler tarafından bekleniyor. Haliyle kartın oyunlardaki performansından önce kripto para kazma performansı da paylaşıldı.İlginizi Çekebilir RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor
Nvidia’nın tüm RTX 30 serisini kripto para kazma kısıtına sahip GPU’larla güncelleyeceği ve yeni kartların da doğuştan dirençli olacağı haberleri oyuncuları ümitlendirse de RTX 3080 Ti madenciler için fazlasıyla güçlü bir karta benziyor.
İş ortaklarına gönderilen ilk örneklerde madenci kısıtına yer verilmediği iddia edilirken paylaşılan ekran alıntısının kısıtlı bir karta ait olup olmadığı doğrulanmış değil.
Buna karşın bellekleri 21.4 Gbps’e hız aşırtılıp TGP’si 278 watt’a düşürülerek optimize edilen ekran alıntısındaki örnekte herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş görünüyor.
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GPU-Z ekran alıntısına göre 1365-1665 MHz aralığında görev yapan RTX 3080 Ti’ın bellekleri stok halde RTX 3080'de de olduğu gibi 19 Gbps’te çalışıyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-tis-ga102-225-gpu-pictured-and-specifications-leaked Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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63mh/s 3060ti ve 3070'ler 13-14bin tl civarı satılmakta o yüzden 10bin tl civarlarında 6700xt almak çok daha mantıklı, neden mantıklı diyorum, bu işler patlamaz ama hadi patladı diyelim 6700xt 3060ti'dan daha performanslı olduğu için daha yüksek fiyattan alıcı bulacaktır, 3070'ten %4 daha yavaş olduğu için benzer fiyatlara gidecektir fakat 12gb ram avantajı olacaktır.
miningci değilseniz, ben hobi amaçlı çıtırdan başlarım, gider gelir hesabım önemldiir derseniz, 9-10bin tl arası 6700xt tavsiye ederim, 3060ti ve 3070 neyse de 11bin civarına 5700xt alanlar için söylüyorum bu iş patlarsa çok fena patlarsınız.