Seagate son çeyrekte 496 milyon dolar kaybetti, SSD'lere hız veriyor

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Barracuda 7200.11 serisi bazı sabit disk modellerinde ve bu disklerin kullanıldığı harici harici depolama çözümlerinde ortaya çıkan ve veri kaybına neden olabileceği söylenen sorun ve bu sorun için hazırlanan firmware güncellemeleriyle gündemde olan Seagate, son çeyrek mali raporunu açıkladı. 2 Ocak'ta sona eren ve yurt dışında tatil dönemi olarak biline noel periyodunu da kapsayan sonuçlara göre firma son çeyrekte 37 milyon sürücü sattı ve 2.3 milyar dolarlık gelir eldi etti.

Bir önceki çeyreğe göre gelirinde 700 milyon dolarlık düşüş yaşanan Seagate'in son çeyrek net kaybının ise 496 milyon dolar (hisse başına 1.02$) olduğu rapor edildi. Yeni tepe yöneticisiyle birlikte operasyonlarında yeniden yapılanmaya gitmesi beklenen firmanın, SSD'lere yani sabit disklerin yerini alacağı öngörülen NAND flash tabanlı depolama çözümlerine daha fazla ağırlık vereceği ve kurumları hedef alan ilk SSD modellerini sene sonuna doğru, son kullanıcılar için hazırlanan ilk modelleri ise yıl bitmeden kullanıma sunacağı belirtiliyor.