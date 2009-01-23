Seagate son çeyrekte 496 milyon dolar kaybetti, SSD'lere hız veriyor

Barracuda 7200.11 serisi bazı sabit disk modellerinde ve bu disklerin kullanıldığı harici harici depolama çözümlerinde ortaya çıkan ve veri kaybına neden olabileceği söylenen sorun ve bu sorun için hazırlanan firmware güncellemeleriyle gündemde olan Seagate, son çeyrek mali raporunu açıkladı. 2 Ocak'ta sona eren ve yurt dışında tatil dönemi olarak biline noel periyodunu da kapsayan sonuçlara göre firma son çeyrekte 37 milyon sürücü sattı ve 2.3 milyar dolarlık gelir eldi etti.
Bir önceki çeyreğe göre gelirinde 700 milyon dolarlık düşüş yaşanan Seagate'in son çeyrek net kaybının ise 496 milyon dolar (hisse başına 1.02$) olduğu rapor edildi. Yeni tepe yöneticisiyle birlikte operasyonlarında yeniden yapılanmaya gitmesi beklenen firmanın, SSD'lere yani sabit disklerin yerini alacağı öngörülen NAND flash tabanlı depolama çözümlerine daha fazla ağırlık vereceği ve kurumları hedef alan ilk SSD modellerini sene sonuna doğru, son kullanıcılar için hazırlanan ilk modelleri ise yıl bitmeden kullanıma sunacağı belirtiliyor.
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elimde onlar yuzunden bozulmus hdd var
raid 0 uctu
ustune ustluk turkiye garanti servisinde calisan adamda zeka sorunu oldugu icin degisim yapmiyor
Paramızla rezil etti bizi. Madur olan birsürü insan var.
Bence 2008 yılı hafif olacak Seagate için esas zarar 2009 yılında olabilir.
Yıllarca süregelen Seagate ismini ve kalitesini 7200.11 serisi ile gölgeledi. Garanti süresininde 3yıla indirilmesi farklı markalara yönelmelere sebep olabilir.
Doğrusunu zaman içerisinde göreceğiz...
daha da kaybeder umarım
Hepsinden önce WD vardı zaten, son senelerde çıkmış bir marka değil