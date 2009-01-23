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Seagate son çeyrekte 496 milyon dolar kaybetti, SSD'lere hız veriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate son çeyrekte 496 milyon dolar kaybetti, SSD'lere hız veriyor
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Barracuda 7200.11 serisi bazı sabit disk modellerinde ve bu disklerin kullanıldığı harici harici depolama çözümlerinde ortaya çıkan ve veri kaybına neden olabileceği söylenen sorun ve bu sorun için hazırlanan firmware güncellemeleriyle gündemde olan Seagate, son çeyrek mali raporunu açıkladı. 2 Ocak'ta sona eren ve yurt dışında tatil dönemi olarak biline noel periyodunu da kapsayan sonuçlara göre firma son çeyrekte 37 milyon sürücü sattı ve 2.3 milyar dolarlık gelir eldi etti.

Bir önceki çeyreğe göre gelirinde 700 milyon dolarlık düşüş yaşanan Seagate'in son çeyrek net kaybının ise 496 milyon dolar (hisse başına 1.02$) olduğu rapor edildi. Yeni tepe yöneticisiyle birlikte operasyonlarında yeniden yapılanmaya gitmesi beklenen firmanın, SSD'lere yani sabit disklerin yerini alacağı öngörülen NAND flash tabanlı depolama çözümlerine daha fazla ağırlık vereceği ve kurumları hedef alan ilk SSD modellerini sene sonuna doğru, son kullanıcılar için hazırlanan ilk modelleri ise yıl bitmeden kullanıma sunacağı belirtiliyor.


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nosfecagri 10 yıl
7200.4 notebook diskleri de "beep" ve "click" gibi sesler çıkartıyorlar. Bir süre sonra da bozuluyorlarmış. Beter olsunlar, bir daha kolay kolay seagate almam, elimdekinden de hayırlısıyla kurtulsaydım...
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CeFurkan 10 yıl
daha beter olsunlar

elimde onlar yuzunden bozulmus hdd var
raid 0 uctu

ustune ustluk turkiye garanti servisinde calisan adamda zeka sorunu oldugu icin degisim yapmiyor
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kjetlee 10 yıl
Beter olsun.

Paramızla rezil etti bizi. Madur olan birsürü insan var.
Bence 2008 yılı hafif olacak Seagate için esas zarar 2009 yılında olabilir.

Yıllarca süregelen Seagate ismini ve kalitesini 7200.11 serisi ile gölgeledi. Garanti süresininde 3yıla indirilmesi farklı markalara yönelmelere sebep olabilir.

Doğrusunu zaman içerisinde göreceğiz...
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justbejust 10 yıl
güzel gelişme, 2009 sonunda olmayacak herhalde ama 2010'da alınacak düzeye gelecektir.
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thermalshock 10 yıl
ii olmuş az bile kaybetmiş
daha da kaybeder umarım
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elmasuyum 10 yıl
Hakkını yemeyin Seagate'in. ST3500320AS modelinden iki adet kullanıyorum, sesini duyabilene aşkolsun. Firmware güncellemesi yapmasaydım yine bi sorun yoktu. Sadece önlem olarak güncelledim.
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gordon01 10 yıl
seagate,wd ssd konusunda elini çabuk tutması gerek yoksa pazarı intel,samsung,ocz,toshiba,... ya kaptırabilirler
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karmaşık 10 yıl
7200.11 serisinin getirdiği sorunlar ve güven kaybından dolayı daha çok zarar eder
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Son yıllarda seagatenin karsısında saglam firmalar var hdd de.Özellikle WD gercekten saglam hdd ler üretiyor.satısları etkilemis olabilir insallah bu krizde kimse batmaz cünkü fazla firma olması hdd lerin fiyatlarının hızlı düsmesi demektir :O)Eee bizde bunu bekliyoruz.--Ayrıca sunu belirtmek isterim WD in ürettigi "voleci-raptor" seagatenin barracuda serisine kafa tutuyor bence.
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TiesTorN 10 yıl
YunusYENEROGLU_69_

Son yıllarda seagatenin karsısında saglam firmalar var hdd de.Özellikle WD gercekten saglam hdd ler üretiyor.

Hepsinden önce WD vardı zaten, son senelerde çıkmış bir marka değil
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XivA 10 yıl
çok yerinde bir karar yoksa yok olup gider. 3-5 yıl içinde tüm hdd ler ssd olacak.
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chakra 10 yıl
Bu küresel kriz sektör filan dinlemiyor.
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eckid 10 yıl
seagate bu son barracuda 7200.11 serisinin sorunları yüzünden uzun bir süre daha zarar edip satışları azalacağını düşünüyorum. şayet son çıkardığı firmwareler sorunları düzeltemezse daha da kötü olur...
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