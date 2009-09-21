Seagate yeni medya oynatıcısını satışa sunuyor; FreeAgent Theater+

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2TB kapasiteli ve SATA-III destekli Barracuda XT sürücüsünün ilk detaylarını açıklayan Seagate, portatif medya oynatıcıları pazarındaki iddiasını FreeAgent Theater+ modeliyle arttırmayı planlıyor. Firmanın yeni medya oynatıcısı, FreeAgent Go serisi harici depolama sürücülerini destekliyor ve kullanıcılar sürücülerinde medya dosyalarını FreeAgent Theater+ ile HDTV'lerinde oynatabiliyorlar.

Yüksek tanımlı (1080p) video oynatımına destek veren ve HDMI konnektörüyle gelen yeni medya oynatıcısı, Dolby Digital ve DTS 2.0 + dijital ses çıkış desteği de sunuyor. Üzerinde ayrıca Ethernet portu ve iki adet USB 2.0 konnektörü bulunan Seagate FreeAgent Theater+ modelinin kolay kullanıma olanak tanıyan kullanıcı dostu ara birimiyle iddialı olduğu ve geniş bir format desteği sunduğu belirtiliyor.

Açıklanan bilgilere göre FreeAgent Theater+, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (DivX/Xvid), AVI, MOV, MKV, RMVB, H.264, WMV9, VC-1, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, AAC, MP3, Dolby Digital, DTS, FLAC, WMA, WAV ve OGG olmak üzere güncel olarak kullanılan hemen her imaj, video ve ses formatına destek sunmayı başarıyor.

Seagate FreeAgent Theater+ firmanın resmi internet sitesinden 150$ (sadece FreeAgent Theater+) ve 290$ (FreeAgent Theater+ ve 500GB FreeAgent Go sürücüsü) seviyesinden satışa sunuluyor.

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