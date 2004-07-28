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Seagate'den tüm disklere 5 yıl garanti

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
2,9b
1
15
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Çoğu masaüstü ve diz üstü sınıfına ait disklerin sadece 1 yıl garanti ile satıldığı bir ortamda böyle bir karar firmanın kendine olan güveninin ve geçmişte olan rekabet ortamının azaldığının belirtisi. Hatırlarsanız 2002 yılında bu haberimizde sizlere 3 yıl olan standart garanti sürelerinin 1 yıla indirildiğini duyurmuştuk. O tarihten sonra Seagate distribütörlere 3$ ekstra fark ile 3 yıl garanti hakkı tanımıştı ama bu özellik pek tutmadı.

Şimdi ise pazar lideri olan firma bu kadar çok esktra garantinin getireceği satış miktarının bu ekstra miktarları kapatacak kadar yeterli olduğu kanısında ve/veya üretim teknolojisine oldukça fazla güveniyor Sonuçta diğer üreticilerinde bu sadece sunucu piyasına özgün olan 5 yıl garanti modasını takip etmesi muhtemel.

Süpriz ise 5 yıl garantinin geçerli olduğu tarih 1 Temmuz 2004 sonrası alım yapılan diskler. Bu açıklamanın yapıldığı 26 Temmuz 2004 tarihinden öncesi demek oluyor ki bu arada alan kişiler şimdiden ödüllendirildi. Tek ayrıcalık ise harici bağlantı Seagate disk serileri. Bundan önce 3 yıl garanti ile sunulan tek masa üstü disk serisi Western Digital'ın JB, Maxtor'un MaxLine ve Hitachi (eski IBM) 8 Mb önbellekli Deskstar serileri idi.

Ülkemizde satılan diskler ise Distribütörlerin ekstra çabaları ile Maxtor'lar ve Seagate'lerde şimdiye kadar 2 yıl, Samsung'larda ise 3 yıl idi.


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fpotur 15 yıl
çok iyi manyak derecede dıyebılırım...
peki fıyat farkını duyurdularmı
5$???
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Pcbuilder 15 yıl
Vay be!
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