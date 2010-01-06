Seagate'den USB 3.0 destekli taşınabilir disk: BlackArmor PS110

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Sabit disk üretiminde sektör devi Seagate, kurumsal uygulamalar için hazırladığı Pulsar serisi ile SSD pazarına adım atmıştı. Son kullanıcılar için planladığı SSD çözümleri için hazırlık çalışmalarına devam eden firma, en büyük rakibi Western Digital'i yalnız bırakmadı ve USB 3.0 destekli harici depolama sürücüsünü duyurdu.

Firmanın 2.5-inç boyutundaki BlackArmor PS110 isimli yeni sürücüsü 7200 devir/dakika hızında 500GB kapasitlei disk kullanıyor ve USB 3.0 ara birimi sayesinde 100MB/sn seviyesinde transfer hızı sunabiliyor. Veri güvenliği için AES 256-bit şifrelemeli otomatik yedekleme fonksiyonuna sahip olan BlackArmor PS110 USB 3.0, 5 yıllık garantiyle 180$ seviyesinden satışa sunulurken beraberinde USB 3.0 kablosu ve adaptör kartını getiriyor.

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