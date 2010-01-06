Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate'den USB 3.0 destekli taşınabilir disk: BlackArmor PS110

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Seagate'den USB 3.0 destekli taşınabilir disk: BlackArmor PS110
Tam Boyutta Gör

Sabit disk üretiminde sektör devi Seagate, kurumsal uygulamalar için hazırladığı Pulsar serisi ile SSD pazarına adım atmıştı. Son kullanıcılar için planladığı SSD çözümleri için hazırlık çalışmalarına devam eden firma, en büyük rakibi Western Digital'i yalnız bırakmadı ve USB 3.0 destekli harici depolama sürücüsünü duyurdu.

Firmanın 2.5-inç boyutundaki BlackArmor PS110 isimli yeni sürücüsü 7200 devir/dakika hızında 500GB kapasitlei disk kullanıyor ve USB 3.0 ara birimi sayesinde 100MB/sn seviyesinde transfer hızı sunabiliyor. Veri güvenliği için AES 256-bit şifrelemeli otomatik yedekleme fonksiyonuna sahip olan BlackArmor PS110 USB 3.0, 5 yıllık garantiyle 180$ seviyesinden satışa sunulurken beraberinde USB 3.0 kablosu ve adaptör kartını getiriyor.

Seagate'den USB 3.0 destekli taşınabilir disk: BlackArmor PS110
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
1TB bellek 6-7 yıldır var ellerinde. bunları ve 32 GB bellekleri satmadan sürmezler piyasaya. bunların teknolojisi en üst seviyede kapasite sınırlarda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_köle_ 9 yıl
harici disklere sürekli yüklü miktarda veri yedeklyenler için güzel bir cihaz işletim sistemleri içinde kullaşlı olabilecek gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgaciik 9 yıl
Eski 1.1 USB cihazları nasıl USB 2.0 da kullandıysak aynı şekilde bunlarıda öyle kullanacağız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 9 yıl
100mb/sn eger ortalama yazma hiziysa gayet iyi bir deger.Nasil kullanacagimiza gelecek olursak yalnis anlamadiysam eger "beraberinde USB 3.0 kablosu ve adaptör kartını getiriyor." Bu karti sanirim pci yuvasina takip calistiracaz ayni sekilde WD de eger istenirse yeni cikartacagi usb3 lu hdd sini gene ayni sekilde usb kartla birlikte satacakmis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 9 yıl
Laptop'lar için USB 3.0 genişleme kartı geliyor ürünle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 9 yıl
Bende merak edenleri merak ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 9 yıl
fiyat hariç gerisi güzel.kaç kişide usb3,0 var merak ettim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmaxzek 9 yıl
Bunu bizim sistemlerde nası kullanacağız merak ettim???

Ama yinede gelişmeler güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15250 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sürücü, seagate ve
2 etiket daha fiyat depolama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim