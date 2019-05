Seagate'in FreeAgent Go serisi taşınabilir disklerinde, Paramount filmleri ön yüklü olarak geliyor

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, Paramount Digital Entertainment ile iş birliğine giderek, 500GB kapasiteli taşınabilir diski FreeAgent Go ile birlikte 21 farklı Paramount filmini ön yüklü olarak sunuyor. 2.5-inç boyutundaki taşınabilir depolama sürücüsünde, tamamı DRM korumalı filmlerden 2009 yapımı Star Trek, ücretsiz olarak sunulurken diğer filmleri izlemek isteyenler, 9.99$ ile 14.99$ arasında bir bedelle lisans anahtarımı almaları gerekiyor. Tamamı DVD kalitesinde olan filmlerin tam listesi şu şekilde;

- Star Trek (2009)

- The Curious Case of Benjamin Button

- GI Joe

- Shooter

- The Hunt for Red October

- The Italian Job (2003)

- Ghost

- Patriot Games

- Beowulf

- Enemy at the Gates

- The Spiderwick Chronicles

- The Love Guru

- Coach Carter

- The Manchurian Candidate (2004)

- Nacho Libre

- Jackass 2.5

- A Plumm Summer

- Carriers

- Dance Flick

- Jimmy Neutron: Boy Genius

- Sky Captain and the World of Tomorrow