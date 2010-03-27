Seagate'in sabit disk satışlarındaki liderliği sürüyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Seagate geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde de dik dünyasının zirvesindeki yerini kordu. Açıklanan yeni rakamlara göre 49.9 milyon depolama sürücüsü satan Seagate, sahip olduğu %31'lik pazar payı ile sektörün en büyüğü unvanını kaptırmazken, hemen arkasından 39.5 milyon adet disk atan ve %30 pazar payı elde eden Western Digital'in yer aldığını görüyoruz.
Disk dünyasının en büyük iki ismini, 25.2 milyon sürücü satarak %16 pazar payına ulaşan Hitachi, %13 pazar payına sahip olan Toshiba/Fujitsu ve 14.6 milyon disk satarak 2009 yılı dörcüncü çeyreğini %9 pazar payı ile kapatan Samsung izliyor.
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Benim en çok başımı Western Digital disk ler ağrıttı. şimdiye kadar 3 tane WD diskim bozuldu (aynı kasa içindeki diğer disklere şimdiye kadar hiç birşey olmadı). Samsung lar en memnun olduklarım. Hitachi, Toshiba hiç kullanmadım ama kullandıklarım içinde benim şahsi sıralamam şu şekilde;
1. Samsung
2. Seagate
3. Western Digital
(zaten 3. kullandım)
şu an yeni disk alacak olsam muhtemelen Samsung alırım..
F3 serisi..Bunu ben değil pek çok inceleme sitesi söylüyor. En küçük bir örnekle aşağıdaki memnuniyet oranına bakarak bir fikir edinebilirsiniz..İşte 2 markanın 1tb lık son seri diskleri ve yapılan yorumlar ile memnuniyet yüzdeleri;
newegg.com/...
newegg.com/...
İnceleme;
bit-tech.net/...
Kullanıcı incelemesi;
pckoloji.com/...
forumda bunun böğle olduğu ile ilgi ilgili pekçok yorum okumuştuk,okuyoruz
+1 +1
Kesinlikle hakettiği yerde samsung tv monitör üretmeye devam etsin hdd onu aşar :)
seagate ile samsung kıyaslanmaz bile, en çok sorun veren hdd markası samsung, bulunduğu konum tam yeri.