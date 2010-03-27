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Seagate'in sabit disk satışlarındaki liderliği sürüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'in sabit disk satışlarındaki liderliği sürüyor
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Seagate geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde de dik dünyasının zirvesindeki yerini kordu. Açıklanan yeni rakamlara göre 49.9 milyon depolama sürücüsü satan Seagate, sahip olduğu %31'lik pazar payı ile sektörün en büyüğü unvanını kaptırmazken, hemen arkasından 39.5 milyon adet disk atan ve %30 pazar payı elde eden Western Digital'in yer aldığını görüyoruz.

Disk dünyasının en büyük iki ismini, 25.2 milyon sürücü satarak %16 pazar payına ulaşan Hitachi, %13 pazar payına sahip olan Toshiba/Fujitsu ve 14.6 milyon disk satarak 2009 yılı dörcüncü çeyreğini %9 pazar payı ile kapatan Samsung izliyor.


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gerbay 9 yıl
ben de 3 marka kullandım (Samsung, Seagate, WD), şu an kasamın içinde 4 adet disk takılı (çıkarıp değiştirdiklerim de kenar da bekliyor, yedekleme amaçlı kullanıyorum).
Benim en çok başımı Western Digital disk ler ağrıttı. şimdiye kadar 3 tane WD diskim bozuldu (aynı kasa içindeki diğer disklere şimdiye kadar hiç birşey olmadı). Samsung lar en memnun olduklarım. Hitachi, Toshiba hiç kullanmadım ama kullandıklarım içinde benim şahsi sıralamam şu şekilde;
1. Samsung
2. Seagate
3. Western Digital

(zaten 3. kullandım)
şu an yeni disk alacak olsam muhtemelen Samsung alırım..
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brev 8 yıl
Ben de samsung kullanıyorum.Memnunum diyebilirim.Kendi hatamdan dolayı ilk aldığım samsung sp2004c 200GB hdd'nin soketinde problem var.Güç kablosunu takıyorum disk açılmıyor.Kabloyla biraz uğraşınca açılıyor.Bu diski çok kereler takıp çıkartarak kullandığım için diskin power konnektörü aşınmış olabilir.Bunun dışında 1Tb'lik yeni bir samsung disk aldım 8 aydır problemsiz kullanıyorum.8 yıl önce 80 GB Seagate almıştım hala daha problemsiz kullanıyorum.1999 yılında aldığım Quantum 16GB diski 6-7 ay öncesine kadar kullanıyordum (deney diski olarak...:-)).Geçenlerde taktım açılmadı.Sanırım ruhunu teslim etti.Bütün disklerde problem çıkabilir.Mesela benim arkadaşımın yeni aldığı seagate diski 4 ay içinde bozulmuştu.Projeleride içindeydi...Şans!!! Sonuçta elektro-mekanik aygıtların ne zaman ve nasıl bozulacağı belli olmuyor.Benim 200 gb samsung diskim 2 gün önce masadan güm diye düştü şu an problemsiz kullanıyorum.Güç ve sata konnektörü baya yamuldu.Birşey olmaz inşallah!!!
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lcdekran 9 yıl
ben yakın zamanda f3 serisi bir 502hj aldım. forumda bahsi geçen uğuldama-titreşim sesi bende de oluyor zaman zaman.hızlı bir model ama güvenimi sarstığını söyleyebilirim. bu ses çıkmaya başladığı zaman tedirgin oluyorum.
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575m 9 yıl
Bu rakamları kim hazırlıyor bilmiyorum ama bana inandırıcı gelmedi..Seagate 11 serisinden beri sorunlu diskler üretiyor.. 12 serisi bile tam düzgün değil firmware hatası veriyor..Ve şu an genel performansta standart 7200 devirliler içinde en hızlı disk Samsung

F3 serisi..Bunu ben değil pek çok inceleme sitesi söylüyor. En küçük bir örnekle aşağıdaki memnuniyet oranına bakarak bir fikir edinebilirsiniz..İşte 2 markanın 1tb lık son seri diskleri ve yapılan yorumlar ile memnuniyet yüzdeleri;



newegg.com/...

newegg.com/...

İnceleme;
bit-tech.net/...
Kullanıcı incelemesi;
pckoloji.com/...
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Diamondx 9 yıl
GG'de bakın arızalı disk ilanlarına 16 diskten 10'u samsung'tur ve arıza yapan samsung disklerin %90'ı kafa vurarak arıza verir Disk üretimi ciddi bir iştir Seagate,WD ve Hitachi gerisi oyuncaktır :)
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TELESCOPE 9 yıl

Diamondx

GG'de bakın arızalı disk ilanlarına 16 diskten 10'u samsung'tur ve arıza yapan samsung disklerin %90'ı kafa vurarak arıza verir Disk üretimi ciddi bir iştir Seagate,WD ve Hitachi gerisi oyuncaktır :)


forumda bunun böğle olduğu ile ilgi ilgili pekçok yorum okumuştuk,okuyoruz
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Batuist 9 yıl
en son samsung 1TB ile seagate 12 serisi bir disk aldım.. sonra her ikisinide görünce keşke samsung yerine seagate alsaymışım dedim.. seagatein 12 seri firmware sorunu varmı bilmiyorum ama çok başarılı olduğu kesin.. samsung ise sadece biraz sesli çalışıyor..
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fatihcanery 9 yıl
segateyi hdd üretimden çekmek lazım,bakın o zaman sddler nasıl yaygınlaşıyor :) segate galiba daha karlı olduğu icin pek sdd ye yatırım yapmıyor
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Creed_06 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: DEATH71
seagate in olduğu yerde samsung olmalıydı samsung daha iyi bence
seagate ile samsung kıyaslanmaz bile, en çok sorun veren hdd markası samsung, bulunduğu konum tam yeri.

+1 +1
Kesinlikle hakettiği yerde samsung tv monitör üretmeye devam etsin hdd onu aşar :)
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ASiL35 9 yıl
Seagate'in sorunlu firmware ları yamalaması gerekli öncelikle
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Tolgá 9 yıl
seagate in olduğu yerde samsung olmalıydı samsung daha iyi bence
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şeref 9 yıl

DEATH71

seagate in olduğu yerde samsung olmalıydı samsung daha iyi bence


seagate ile samsung kıyaslanmaz bile, en çok sorun veren hdd markası samsung, bulunduğu konum tam yeri.
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