Seagate'in sabit disk satışlarındaki liderliği sürüyor

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Seagate geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde de dik dünyasının zirvesindeki yerini kordu. Açıklanan yeni rakamlara göre 49.9 milyon depolama sürücüsü satan Seagate, sahip olduğu %31'lik pazar payı ile sektörün en büyüğü unvanını kaptırmazken, hemen arkasından 39.5 milyon adet disk atan ve %30 pazar payı elde eden Western Digital'in yer aldığını görüyoruz.

Disk dünyasının en büyük iki ismini, 25.2 milyon sürücü satarak %16 pazar payına ulaşan Hitachi, %13 pazar payına sahip olan Toshiba/Fujitsu ve 14.6 milyon disk satarak 2009 yılı dörcüncü çeyreğini %9 pazar payı ile kapatan Samsung izliyor.