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Seasonic, 80 Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynaklarını tanıtıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seasonic, 80 Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynaklarını tanıtıyor
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Güç kaynağı üreticileri arasında yaşanan rekabetin yeni adı verimlilik! Zira günümüzde "bilinçli" pek çok kullanıcı yeni bir güç kaynağı alma aşamasında verimlilik değerlerine hatta almak istediği güç kaynağınınn 80 Plus sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat ederken üreticiler de bu detaya daha fazla önem vermeye başladılar. Güç kaynağı dünyasının saygın isimlerinden Seasonic de 80 Plus programının en yüksek derecesi olan 80 Plus Top sertifikasına sahip güç kaynaklarını tanıtıyor.

Seasonic tarafından Almanya'nın Hannover kentinde devam etmekte olan CeBIT 2009 fuarında tanıtılan ve Haziran ayında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında lanse edilmesi beklenen X-Series ailesine üye güç kaynaklarını sergiliyor. Seasonic'in yeni güç kaynakları için üzerinde durulan en önemli detayın 80 Plus Gold sertifikasına sahip olmaları.

Açıklanan detaylara göre 550W, 650W ve 750 Watt'lık modüler güç kaynaklarından oluşan seri dahilindeki modellerin %20 ve %100 yük durumlarında %87, %50 yük durumunda ise %90+ verimlilik değeri sağlayabiliyor. ATX12V ve EPS12V standartlarıyla uyumlu olan güç kaynaklarının 120mm'lik fan ile serinletildiği belirtilirken, spesifik satış tarihi ve fiyatlandırma hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Seasonic, 80 Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynaklarını tanıtıyor
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maviay1980 10 yıl
Alacak o kadar çok power varki 500watt üstü hangisi daha iyi diye düşündürüyo.Yakında amazon.com da satılan powerlarda Türkiyeye gelirse ortalık baya kızışır belki o zman 350watttan kurtuluruz...
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maviay1980 10 yıl
Corsair geldi vatanda var.seasonic sanırım hepsiburada.com da satılıyodu ancak yanına yaklaşılırmı bilemem.Sanırım amerikan managment yapımı seasonic demi...
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Vuze 10 yıl
bu psular fiyat oalrak hep pahallı olmuşlardır ancak verimi çok güzel marka harika
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max975 10 yıl
güzel markadır hayırlı olsun
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uGürkan. 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

bu psular fiyat oalrak hep pahallı olmuşlardır ancak verimi çok güzel marka harika


evet. sistemin temeli. temelin ne kadar sağlam ise sisteminde o kadar uzun ömürlü olur...
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sampiyon bilo 10 yıl
%90 verimlilik süper.
Modüler kabloya sahip değil mi?
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HiqhWoltage 10 yıl
Harika PSU lar üretiyo Seasonic ve Corsair walla helal Türkiyeye gelmesini bekliyoruz.
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__Tyler Durden__ 10 yıl

Orjinalden alıntı: şampiyon bilo

%90 verimlilik süper.
Modüler kabloya sahip değil mi?

Tamamı modüler değil fotodan görüldüğü kadarıyla. Bende ki Enermax'da öyle, anakarta ve ekran kartına takılan dahili(ekstra olarakta takılabilenler var ayrıca). Aslında böyle olması çok daha iyi çünkü bunlar(yarı modüler olanlar) çok daha dayanıklı ve kalın oluyorlar o yüzden de çok güç çeken ekran kartı ve anakart daha sağlıklı güç alabiliyor.
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