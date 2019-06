Seasonic, 80 Plus GOLD sertifikalı yeni güç kaynaklarını tanıtıyor

Tam Boyutta Gör

Güç kaynağı üreticileri arasında yaşanan rekabetin yeni adı verimlilik! Zira günümüzde "bilinçli" pek çok kullanıcı yeni bir güç kaynağı alma aşamasında verimlilik değerlerine hatta almak istediği güç kaynağınınn 80 Plus sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat ederken üreticiler de bu detaya daha fazla önem vermeye başladılar. Güç kaynağı dünyasının saygın isimlerinden Seasonic de 80 Plus programının en yüksek derecesi olan 80 Plus Top sertifikasına sahip güç kaynaklarını tanıtıyor.

Seasonic tarafından Almanya'nın Hannover kentinde devam etmekte olan CeBIT 2009 fuarında tanıtılan ve Haziran ayında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında lanse edilmesi beklenen X-Series ailesine üye güç kaynaklarını sergiliyor. Seasonic'in yeni güç kaynakları için üzerinde durulan en önemli detayın 80 Plus Gold sertifikasına sahip olmaları.

Açıklanan detaylara göre 550W, 650W ve 750 Watt'lık modüler güç kaynaklarından oluşan seri dahilindeki modellerin %20 ve %100 yük durumlarında %87, %50 yük durumunda ise %90+ verimlilik değeri sağlayabiliyor. ATX12V ve EPS12V standartlarıyla uyumlu olan güç kaynaklarının 120mm'lik fan ile serinletildiği belirtilirken, spesifik satış tarihi ve fiyatlandırma hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

