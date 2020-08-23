Seasonic RTX 3000 serisinin 12-pinlik konnektörünü doğruladı

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İlk RTX 3090 görsellerinden bu yana tartışılan Ampere kartların güç konnektörü donanım dünyasında kaliteli PSU’larıyla bilinen Seasonic’in çinli bir video paylaşım ağında yayınladığı içeriğiyle doğrulanmış oldu.

12-pinlik PCIe güç konnektörü doğrulandı

NVIDIA 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 connector adını taşıyan adaptör mevcut Seasonic güç kaynaklarının yeni nesil kartlarla kullanılabilmesi için tasarlanmış.

Firmaya göre henüz nihai aşamaya gelinmese de RTX 3000 serisinde göreceğimiz güç kaynağınızı ürkütecek 12 pinlik güç konnektörü yolda.

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Neden 12-pin?

Bazı ilk değerlendirmelere göre Nvidia piyasadaki adaptörlerin oluşturduğu güvenlik endişesi nedeniyle yeni bir standart oluşturarak fazlalıkları kaldırmayı amaçlıyor. Yine de kartların piyasaya sürülmesiyle net bir yorum yapmak mümkün olacak.

Tahminlere göre Nvidia uyumluluk sorunu yaşanmaması adına kutu içerisinde bir dönüştürücü de sunacak. Diğer taraftan şu ana kadar bazı üst seviye kartlarda 6-pinden 8-pine çeviren adaptörler bulunuyordu.

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Görünüşe göre yeni standarta uygun arayüze sahip güç kaynakları raflardaki yerini alacağı döneme kadar adaptörlerle yola devam edeceğiz.

https://videocardz.com/newz/seasonic-confirms-nvidia-rtx-30-series-12-pin-adapter

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