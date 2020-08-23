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    Seasonic RTX 3000 serisinin 12-pinlik konnektörünü doğruladı

    RTX 3000 serisinin yüksek güç tüketimiyle gelmesi bekleniyor. Nvidia aynı zamanda 12-pinlik sıradışı bir güç konnektörüne de geçiş yapacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Metehan Göktaş
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    Seasonic RTX 3000 serisinin 12-pinlik konnektörünü doğruladı
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    İlk RTX 3090 görsellerinden bu yana tartışılan Ampere kartların güç konnektörü donanım dünyasında kaliteli PSU’larıyla bilinen Seasonic’in çinli bir video paylaşım ağında yayınladığı içeriğiyle doğrulanmış oldu.

    12-pinlik PCIe  güç konnektörü doğrulandı

    NVIDIA 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 connector adını taşıyan adaptör mevcut Seasonic güç kaynaklarının yeni nesil kartlarla kullanılabilmesi için tasarlanmış.

    Firmaya göre henüz nihai aşamaya gelinmese de RTX 3000 serisinde göreceğimiz güç kaynağınızı ürkütecek 12 pinlik güç konnektörü yolda.

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    Seasonic RTX 3000 serisinin 12-pinlik konnektörünü doğruladı
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    Neden 12-pin?

    Bazı ilk değerlendirmelere göre Nvidia piyasadaki adaptörlerin oluşturduğu güvenlik endişesi nedeniyle yeni bir standart oluşturarak fazlalıkları kaldırmayı amaçlıyor. Yine de kartların piyasaya sürülmesiyle net bir yorum yapmak mümkün olacak.

     

    Tahminlere göre Nvidia uyumluluk sorunu yaşanmaması adına kutu içerisinde bir dönüştürücü de sunacak. Diğer taraftan şu ana kadar  bazı üst seviye kartlarda 6-pinden 8-pine çeviren adaptörler bulunuyordu.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak"

    Görünüşe göre yeni standarta uygun arayüze sahip güç kaynakları raflardaki yerini alacağı döneme kadar adaptörlerle yola devam edeceğiz.



    https://videocardz.com/newz/seasonic-confirms-nvidia-rtx-30-series-12-pin-adapter Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Griffith (Cem ) 2 gün en beğenilen
    Oh be, RX 5700 XT yeterince PSU patlattı bir yıldır. Biraz da Nvidia patlatsın.
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    allaturca89 (burak ) 2 gün
    Ee biz yıllarca kullanırız diye üst seviye psu alıp en az 10 sene yeni psu almayınca, adamlar da bize yeni psu aldırmak için bu yöntemi uyguluyorlar.
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    Mugetsuga 2 gün
    Çok uğraştırmayın direkt prizden çekelim işte psu lobisine çalışıyorsun Nvidia
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 gün (düzenlendi)
    Bu sorun edilecek birşey değil, kutunun içinden dönüştürücü çıkacaktır, her psu'da çalışır sadece kartın ihtiyaç duyacağı amper değeri önemli. Bana bu soket değişimi saçma geldi, zaten var olan 2x8 pin 300W ile çalışaktı yine, bazı özel tasarımlar 3x8 pin'e ihtiyaç duyacaktı sadece. Düşünülmesi gereken bunlar değil, kartın referans pcb'sinin büyüklüğü ve kapladığı 3 slotluk soğutucu bloğu olmalı. Yeni seride tdp endişe uyandırıyor, mimarinin adını boşuna Ampere yapmamışlar anlaşılan.
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    GuvenDMRK (Güven Demirok) 1 gün
    12 pin nedir'ki ? 2 adet 6 pin'e tekamül eder. Yani bundan 1 tane olsa bir kartta pek mühim birşey sayılmaz (2 adet 6 pin istiyor deriz,) ama yanına bir'de 6 pin olsa, 2 adet 8 pin değil'de 1 adet 10 + 1 adet 8 pin istiyor olur.Öte yandan bundan üzerinde 1 adet olan kart ın, 6 yada 8 pin ihtiyacı varsa, bu 12 pin lik sokete 6 veya 8 takıp kullanılabilir olacaktır muhtemelen. Kısaca bana göre 1 kart üzerinde bundan 2 adet bile olsa, hepsini doldurmak gerekmeden de kullanılabilecktir, bu sebeple şahsen bu soket işini güç ihtiyacı yönnden değil de, değişiklik yönnden (en azından güncel psu lar'ın üretilsin ve ayrılabilsin fln gibi) değerlendiriyorum.Yakın zamanda intel'in de tek güç kablosu ile sistem besleme üzerine girişimi olduğu yönnde haberler vardı.
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    -erna- (Erdi Eyiçıtak) 2 gün
    Bizim için fe de hangi girişlerin kullanıldığını önemi yok asıl önemli kısım custom soğutma takılan kartların girişleri. Onlar bu konuda nasıl ilerleyecekler bu önemli. Kim fe alacak ki trde?
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    lemartes 2 gün -erna-
    3x8 pin olacak diye dusunuyorum custom kartlarda. 2080ti de bile 2x8 1x6 kullanan kartlar vardi.
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    Spirit_Rises (torres asdf) 2 gün
    Yillardir sure gelen duzenin neyi rahatsiz etti , neyi temizliyormus anlamadim?? Sacma sapan gereksiz standartlar.
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    -Gardiyan- (Ö. G.) 2 gün
    Gerçek olmayacağını düşünmüştüm ama doğruymuş. Tüm rtx 3000 serisi modellerinde 12 pin konnektör olmaz sanırım rtx 3090 gibi en tepe modellerinde kullanılır.
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 gün
    benım anlamadıgım neden anakart standarında 24 pin kablosu herseyi kapsamıyor keske 24 pin ile herşey cozulse
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    melikulupinar (Melik ULUPINAR) 1 gün clarq26
    Elektrik standartlarından dolayı.Diğer cihazlarda bir hattan en fazla 20 amper verilebilir, ancak bilgisayar bileşenleri için bir hattan en fazla 10 amperi geçmemesi istenir, 5 amper tercih edilir.Mevcut 6-8 pin ekran kartı bağlantılarında 3 tane 12 volt hattı vardır. Yani 10 amper ile 360+360 watt 6 veya 8 pinden verilebilir. PCI soket de 75 watt verebilir ama 50 wattı geçmemesi tercih edilir. Yani tek 6/8 pin bağlantı ve soketler 360+75=335 watt beslenebilir teorik olarak. Ancak sınırda bulunur ve bosst-OC vb ile 10 amper 75 watt limitlerini geçme riski vardır. Bu yüzden güçlü kartlarda filan 2x6, 6+8 veya 2x8 vb bağlantılar ile güç dağıtılır ve 5 amper değerine doğru düşülmeye çalışılır. Böylece 2 tane 6/8 bağlantı ve soket ile 6 kanal x 5 amper x 12 volt=360+50=410 watt filan sağlanabilir. Daha fazla güç gerekirse 6/8 bağlantılardan daha yüksek amper çekilir. Bu durumda NVIDIA'nın yeni soketi biraz anlamsız. Yine 3+3 kanal (6/8 pin 2 bağlantı) olacaksa pek bir anlamı yok.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün
    1000 watt şart oldu anlaşılan. Önceden 1000 watt üstü gereksiz deniliyordu ama artık değil. Neyseki 1200 watt kullanıyorum.
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    Mugetsuga 2 gün
    Çok uğraştırmayın direkt prizden çekelim işte psu lobisine çalışıyorsun Nvidia
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    Fatic (Fatih Karacan) 2 gün Mugetsuga
    R9 290x kullanmasam dediğine inanacaktım.
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    allaturca89 (burak ) 2 gün
    Ee biz yıllarca kullanırız diye üst seviye psu alıp en az 10 sene yeni psu almayınca, adamlar da bize yeni psu aldırmak için bu yöntemi uyguluyorlar.
    Yanıtla +8
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    Griffith (Cem ) 2 gün en beğenilen
    Oh be, RX 5700 XT yeterince PSU patlattı bir yıldır. Biraz da Nvidia patlatsın.
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