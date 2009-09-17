Seasonic X Serisi yeni güç kaynaklarıyla %87'nin üzerinde verimlilik sunuyor

Tam Boyutta Gör

Güç kaynağı üretiminde sektörün lider isimlerinden Seasonic, ilk defa CeBIT 2009 fuarında sergilediği X Serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta 650 Watt ve 750 Watt olmak üzere iki farklı modelin lanse edileceği X serisi altındaki güç kaynaklarıyla Seasonic, yüksek verimlilik değerleri ve gelişmiş özelliklerin yardımıyla zirveye oynamayı hedefliyor.

Modüler yapıda olan ve kablo yönetimine ciddi katkı sağlayan X Serisi yeni güç kaynakları, 80Plus Gold sertifikası ile geliyor ve %87'nin üzerinde verimlilik sunabiliyorlar. Yeni güç kaynaklarında entere VRM özelliğine sahip DC konnektör modülü ile DC > DC dönüşümünü mükemmel yakın bir seviyede gerçekleştirmeyi amaçaylayan Seasonic, çift yönlü baskılı devre dizilimine yer veriyor.

Tek kanal 12v rail tasarımını temel alan X Serisi yeni güç kaynaklarında üç farklı çalışma moduna sahip Sanyo Denki San Ace fan kullanılıyor ve duruma göre güç kaynağı fansız mod, sessiz mod ve soğutma modunda çalışabiliyor. Seasonic tarafından 5 yıllık garanti ile satışa sunulan X Serisi yeni güç kaynaklarının önümüzdeki günler ile birlikte satış noktalarında yaygınlaşmaları bekleniyor.



