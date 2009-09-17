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Seasonic X Serisi yeni güç kaynaklarıyla %87'nin üzerinde verimlilik sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seasonic X Serisi yeni güç kaynaklarıyla %87'nin üzerinde verimlilik sunuyor
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Güç kaynağı üretiminde sektörün lider isimlerinden Seasonic, ilk defa CeBIT 2009 fuarında sergilediği X Serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta 650 Watt ve 750 Watt olmak üzere iki farklı modelin lanse edileceği X serisi altındaki güç kaynaklarıyla Seasonic, yüksek verimlilik değerleri ve gelişmiş özelliklerin yardımıyla zirveye oynamayı hedefliyor.

Modüler yapıda olan ve kablo yönetimine ciddi katkı sağlayan X Serisi yeni güç kaynakları, 80Plus Gold sertifikası ile geliyor ve %87'nin üzerinde verimlilik sunabiliyorlar. Yeni güç kaynaklarında entere VRM özelliğine sahip DC konnektör modülü ile DC > DC dönüşümünü mükemmel yakın bir seviyede gerçekleştirmeyi amaçaylayan Seasonic, çift yönlü baskılı devre dizilimine yer veriyor.

Tek kanal 12v rail tasarımını temel alan X Serisi yeni güç kaynaklarında üç farklı çalışma moduna sahip Sanyo Denki San Ace fan kullanılıyor ve duruma göre güç kaynağı fansız mod, sessiz mod ve soğutma modunda çalışabiliyor. Seasonic tarafından 5 yıllık garanti ile satışa sunulan X Serisi yeni güç kaynaklarının önümüzdeki günler ile birlikte satış noktalarında yaygınlaşmaları bekleniyor.



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Pandemic 10 yıl
300$ dan aşşağı olmaz bence.
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District7 10 yıl
seasonic psu lara gerçekten çok imreniyorum. en son almaya niyetlendiğimde istediğim modelini bulamamıştım, tr de çok yaygın değil ama amerikada çok popüler. gercekten cok kaliteli ve sessiz psu ları var
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CoolnQuiet 10 yıl
Bu PSU, %50 yük durumunda %90 verimlilikle çalışıyor.
Bu adamlar PSU işinde en iyi anladığım kadarıyla. Ancak ne yazık ki ülkemize getiren distribütör yok.
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boakoms 10 yıl
%87 verimlilik ile çalışabilir, ama 80+ sertifikası var. Her 80+ %87 verimlilik ile çalışabilir, en azından bir süre için ! Biraz kandırmacalı bir anlatım.
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adigehalil 10 yıl

boakoms

%87 verimlilik ile çalışabilir, ama 80+ sertifikası var. Her 80+ %87 verimlilik ile çalışabilir, en azından bir süre için ! Biraz kandırmacalı bir anlatım.


kandırmacalı bir anlatım değil. 80+, 80+ bronze, ...silver, ...gold sertifikaları var. bu psu 80+ gold sertifikasına sahip. en az %87 verimliliğe sahip en fazla değil...
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Mete Can Karahasan 10 yıl
İşte benim markam:) Çok kral valla seasonic! dc-dc çevirim 650 watın 650sinide 12vde kullanabiliyorsun demek oluyor, daha ne ister gamer kitlesi!
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fatihcanery 10 yıl
verimlilik yüzdesi çok güzel,böyle birsey almak lazım
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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iscanthere 10 yıl
fiyatlar nasıl olur acaba?
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ThE LoSt 10 yıl
UMARIM FAZLA UÇUK OLMAZ....
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