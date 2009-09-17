Seasonic X Serisi yeni güç kaynaklarıyla %87'nin üzerinde verimlilik sunuyor

Güç kaynağı üretiminde sektörün lider isimlerinden Seasonic, ilk defa CeBIT 2009 fuarında sergilediği X Serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta 650 Watt ve 750 Watt olmak üzere iki farklı modelin lanse edileceği X serisi altındaki güç kaynaklarıyla Seasonic, yüksek verimlilik değerleri ve gelişmiş özelliklerin yardımıyla zirveye oynamayı hedefliyor.
Modüler yapıda olan ve kablo yönetimine ciddi katkı sağlayan X Serisi yeni güç kaynakları, 80Plus Gold sertifikası ile geliyor ve %87'nin üzerinde verimlilik sunabiliyorlar. Yeni güç kaynaklarında entere VRM özelliğine sahip DC konnektör modülü ile DC > DC dönüşümünü mükemmel yakın bir seviyede gerçekleştirmeyi amaçaylayan Seasonic, çift yönlü baskılı devre dizilimine yer veriyor.
Tek kanal 12v rail tasarımını temel alan X Serisi yeni güç kaynaklarında üç farklı çalışma moduna sahip Sanyo Denki San Ace fan kullanılıyor ve duruma göre güç kaynağı fansız mod, sessiz mod ve soğutma modunda çalışabiliyor. Seasonic tarafından 5 yıllık garanti ile satışa sunulan X Serisi yeni güç kaynaklarının önümüzdeki günler ile birlikte satış noktalarında yaygınlaşmaları bekleniyor.
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Bu adamlar PSU işinde en iyi anladığım kadarıyla. Ancak ne yazık ki ülkemize getiren distribütör yok.
kandırmacalı bir anlatım değil. 80+, 80+ bronze, ...silver, ...gold sertifikaları var. bu psu 80+ gold sertifikasına sahip. en az %87 verimliliğe sahip en fazla değil...