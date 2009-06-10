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Seasonic'in yeni güç kaynakları %90 verimlilik değeriyle geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seasonic'in yeni güç kaynakları %90 verimlilik değeriyle geliyor
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Seasonic yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın X-Serisi altında hazırladığı güç kaynaklarının özellikle yüksek verimlilik değerleri ile dikkat çekeceği belirtiliyor. 650 Watt ve 750 Watt'lık modellerden oluşan seri dahilindeki güç kaynaklarının 80 Plus Gold sertifikasıyla gelecekleri yani yük durumuna göre %90'a varan verimlilik değerlerine ulaşabilecekleri ifade ediliyor.

Açıklanan detaylara göre %20 ve %100 yük durumlarında %87, %50 yük durumunda ise %90 verimlilik sunabilen X-Serisi yeni güç kaynaklarının kapasitör ve ısı dağıtıcı konusunda firmanın önceki modellerine göre daha farklı bir iç yerleşim tasarımına sahip oldukları üzerinde durulurken bu konu hakkında henüz gün ışığına çıkmış herhangi bir görsel veya resmi açıklama bulunmuyor.

Seasonic'in yüksek verimlilik iddiasıyla öne çıkan yeni güç kaynaklarının Temmuz sonu veya Ağustos ayı içerisinde pazara giriş yapması bekleniyor.


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H.E.B Sup 9 yıl
Delinin teki kuyuya taş atar bin akıllı çıkaramaz misali olmuş :D
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genelkurmay89 9 yıl
pc toplarken en önemli konu da psu dur yanlış psu seçimi sana fazla elektrik faturası olarak geri döner ki bu da senelik büyük bir para yapar...ayrıca bu psu bizim ülkemize gelir gelmesinede fiyatının uçuk olacağına adım gibi eminim
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toonjai 10 yıl
@alcon11 bence seri üretimi düşünmelisin. ayrıca %100 kar edersin bu işten.
millet ne diye elin yabancısına power için para versin ki?
yüzlerce dolarlık sistemini 100$ üzeri bir power a emanet etsin? kızgın.gif
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berkerden 10 yıl
Kendin yapmışsın ama verimlilik cidden çok önemli. Verimsiz yaparsan her ay bunu elektrik pataurandan misli şekilde çıkarırsın sonuçta hep kullanacığın şey. Ayrıca çevreyi de düşünmek lazım diyorum.
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LEON-X 10 yıl
Fiyatı fena olur o kesin...
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real_kuru 10 yıl
Alcon11 biraz sallamışsın gibi geldi nedense :P
kendin yapabildiysen 550wattlık bir power supply'i ve de 40TL ye mal ettiysen eli öpülesi adamsın vesselam :)
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punisher_1947 10 yıl
Smps den anlayan adam çok kolay psu yapabilir. :)
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CoolnQuiet 10 yıl
Seasonic PSU işinde çok iyi. Yurtdışı sitelerin yaptığı testlerde, Enermax, OCZ, Corsair gibi üreticilerin PSU'larını verimlilikte çok rahat geçiyor ama bakalım bizde hangi ditribütör farkedecek bunu da, Seasonic ürünlerini getirecek ülkemize halen merak etmekteyim.
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sertacaygun 10 yıl
100% yüke göre cidden harika değer.
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bodyman700 10 yıl
@alcon11
gerçektende psu yapmak gibi bir imkan varmı? yaptıysan nasıl yaptın? bunun için bir klavuz hazırlarsan ve gerçektende dediğin gibiyse bende yaparım yaw.
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gorkem9000 10 yıl
güzel ürünmüş :D
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ertantasa 10 yıl
ihtiyardelikanlı +1907
benim içinde en önemli nokta SESSİZLİK...
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
@alcon11: Şaka yapıyorsun değil mi?
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alcon11 10 yıl
320TL ye bulursan öp başına koy. o fiyata sanki, server mı çalıştıracaz. 50 usd lik bi alet işimizi fazlasıyla görür.ben kendi power suplay'ımı kendim yaptım.40tl ye malettim 80 Plus GOLD, sertifikası falan yok ama 550W. canavar GİBİDE ÇALIŞIYOR.
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karmaşık 10 yıl

Orjinalden alıntı: alcon11

320TL ye bulursan öp başına koy. o fiyata sanki, server mı çalıştıracaz. 50 usd lik bi alet işimizi fazlasıyla görür.ben kendi power suplay'ımı kendim yaptım.40tl ye malettim 80 Plus GOLD, sertifikası falan yok ama 550W. canavar GİBİDE ÇALIŞIYOR.


40 tl e 550w psu yapmışmış kimi kandırıyorsun yüksek verimlilik daha az kaybı demek soğutmayı daha az hızlı dönen fanlarla sağlayabilmek bu daha sessiz psu lar anlamına geliyor birde bunların 400 w,450 w,550 w gibi ekonomik versiyonları olsa çok güzel olacak
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Chembond 10 yıl

Orjinalden alıntı: alcon11

320TL ye bulursan öp başına koy. o fiyata sanki, server mı çalıştıracaz. 50 usd lik bi alet işimizi fazlasıyla görür.ben kendi power suplay'ımı kendim yaptım.40tl ye malettim 80 Plus GOLD, sertifikası falan yok ama 550W. canavar GİBİDE ÇALIŞIYOR.


Canavar gibi derken alev saçarak demek istemiş sanırım...
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