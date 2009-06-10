Seasonic'in yeni güç kaynakları %90 verimlilik değeriyle geliyor

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Seasonic yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın X-Serisi altında hazırladığı güç kaynaklarının özellikle yüksek verimlilik değerleri ile dikkat çekeceği belirtiliyor. 650 Watt ve 750 Watt'lık modellerden oluşan seri dahilindeki güç kaynaklarının 80 Plus Gold sertifikasıyla gelecekleri yani yük durumuna göre %90'a varan verimlilik değerlerine ulaşabilecekleri ifade ediliyor.

Açıklanan detaylara göre %20 ve %100 yük durumlarında %87, %50 yük durumunda ise %90 verimlilik sunabilen X-Serisi yeni güç kaynaklarının kapasitör ve ısı dağıtıcı konusunda firmanın önceki modellerine göre daha farklı bir iç yerleşim tasarımına sahip oldukları üzerinde durulurken bu konu hakkında henüz gün ışığına çıkmış herhangi bir görsel veya resmi açıklama bulunmuyor.

Seasonic'in yüksek verimlilik iddiasıyla öne çıkan yeni güç kaynaklarının Temmuz sonu veya Ağustos ayı içerisinde pazara giriş yapması bekleniyor.