Seasonic'in yeni güç kaynakları %90 verimlilik değeriyle geliyor

Seasonic yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın X-Serisi altında hazırladığı güç kaynaklarının özellikle yüksek verimlilik değerleri ile dikkat çekeceği belirtiliyor. 650 Watt ve 750 Watt'lık modellerden oluşan seri dahilindeki güç kaynaklarının 80 Plus Gold sertifikasıyla gelecekleri yani yük durumuna göre %90'a varan verimlilik değerlerine ulaşabilecekleri ifade ediliyor.
Açıklanan detaylara göre %20 ve %100 yük durumlarında %87, %50 yük durumunda ise %90 verimlilik sunabilen X-Serisi yeni güç kaynaklarının kapasitör ve ısı dağıtıcı konusunda firmanın önceki modellerine göre daha farklı bir iç yerleşim tasarımına sahip oldukları üzerinde durulurken bu konu hakkında henüz gün ışığına çıkmış herhangi bir görsel veya resmi açıklama bulunmuyor.
Seasonic'in yüksek verimlilik iddiasıyla öne çıkan yeni güç kaynaklarının Temmuz sonu veya Ağustos ayı içerisinde pazara giriş yapması bekleniyor.
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millet ne diye elin yabancısına power için para versin ki?
yüzlerce dolarlık sistemini 100$ üzeri bir power a emanet etsin? kızgın.gif
kendin yapabildiysen 550wattlık bir power supply'i ve de 40TL ye mal ettiysen eli öpülesi adamsın vesselam :)
gerçektende psu yapmak gibi bir imkan varmı? yaptıysan nasıl yaptın? bunun için bir klavuz hazırlarsan ve gerçektende dediğin gibiyse bende yaparım yaw.
benim içinde en önemli nokta SESSİZLİK...
40 tl e 550w psu yapmışmış kimi kandırıyorsun yüksek verimlilik daha az kaybı demek soğutmayı daha az hızlı dönen fanlarla sağlayabilmek bu daha sessiz psu lar anlamına geliyor birde bunların 400 w,450 w,550 w gibi ekonomik versiyonları olsa çok güzel olacak
Canavar gibi derken alev saçarak demek istemiş sanırım...