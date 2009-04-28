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Sega, Nvidia'nın PhysX ve APEX teknolojilerini lisansladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,9b
1
62
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sega, Nvidia'nın PhysX ve APEX teknolojilerini lisansladı
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Oyun dünyasının efsanevi isimlerinden birisi olan Sega'nın, PhysX ve APEX teknolojilerini Nvidia'dan lisansladığı açıklandı. PhysX teknolojisinin kullanım yaygınlığını arttırarak pazarın ortak standardı haline getirmeyi hedefleyen ve bu yönde çalışmalarına devam eden Nvidia ile SEGA ile iş birliğine de gitti.

Sega'da Tüketici Yazılımları Ar-Ge Destek bölümünün başındaki isim olan Takashi Shoji yaptığı açıklamasında, yıllardır kullandıkları PhysX teknolojisinin yeni antlaşma sayesinde platformlar arası PhysX motorları portföyünden de faydalanacaklarını belirtirken ayrıca aldıkları bu kararda APEX teknolojisinin yüksek kalitede fizik içeriğinin oluşturulabilmesini olanak tanımasının da büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.


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laserion 10 yıl
Burada pek çok arkadaş bir driver in nasıl yükleneceğini mutlaka iyi biliyordur fakat bir hatırlatma ve bilmeyen arkadaşlarada yardım olsun diye yazayım dedim öncelikle yeni bir ekran kartı aldıysanız eski kartın driver'ını tamamen sistemden kaldırın ve pc'yi yeniden başlatın pc'de kurulu değilse Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable yükleyin ardından .NET Framework 2.0 yükleyin Pc'yi yeniden başlatın artık driver kurabilirsiniz unutmayınki bunlar sistemde yüklü değilse driver yüklemesi sırasında bazı hatalar verebilir veya bazı driver problemleri yaşayabilirsiniz vista kullanıyorsanız bu tür hatalara daha çok rastlanır ve bu yazdıklarımı bir sefere mahsus kuruyorsunuz bundan sonra yapacağınız her güncellemede yeniden yüklemek gerekmez ve her ekran kartı driver güncellemenizde mutlaka sistemi yeniden başlatın.
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gordon01 10 yıl
Bir zamanlar Mega Drive, Satürn, Dreamcast'lar vardı Sega'nın :(
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laserion 10 yıl
Burada pek çok arkadaş bir driver in nasıl yükleneceğini mutlaka iyi biliyordur fakat bir hatırlatma ve bilmeyen arkadaşlarada yardım olsun diye yazayım dedim öncelikle yeni bir ekran kartı aldıysanız eski kartın driver'ını tamamen sistemden kaldırın ve pc'yi yeniden başlatın pc'de kurulu değilse Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable yükleyin ardından .NET Framework 2.0 yükleyin Pc'yi yeniden başlatın artık driver kurabilirsiniz unutmayınki bunlar sistemde yüklü değilse driver yüklemesi sırasında bazı hatalar verebilir veya bazı driver problemleri yaşayabilirsiniz vista kullanıyorsanız bu tür hatalara daha çok rastlanır ve bu yazdıklarımı bir sefere mahsus kuruyorsunuz bundan sonra yapacağınız her güncellemede yeniden yüklemek gerekmez ve her ekran kartı driver güncellemenizde mutlaka sistemi yeniden başlatın.
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sadtneverdie 10 yıl
amd-ati nin havok için geliştirdiği herhangi birşey var mı? yok! neyin tartışmasını yapıyorsunuz? hala birileri fırtına oncesı sessızlık dıyor amd-ati ne zaman böyle bir patlama yaptı? birşey yapacakalrsa aylar öncesinden haber vermeye başlıyorlar genelde de ya gecikiyor yada istenen düzeyde bir gelişme olmuyor. 4xxx serisi güzel fiyatlarda güzel ama ben çok güçlü bir kartın kullanmadığım özelliğine değil kullanabildiğim özelliğine para veririm. dx 10,1 miş ıvırmış zıvırmış beni bağlamaz. amd-ati physx e destek versin yarın amd ekran akrtı alırım ama inadına destek vermeyecekler.
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FadeToßlack 10 yıl
Stratejide fizik görsem ne olur görmesem ne olur.Onca studio alıyorlar bari fps türüne yönelik çalışmaları olan firmalara yönlensinler.

Neyse,Ati'den de bir atak bekliyoruz.
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max975 10 yıl
zaten oyun firmaları ile anlaşmalar önemli..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

zaten oyun firmaları ile anlaşmalar önemli..


Yerlerdeyim



Bu sefer bakmadın
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isimbulamadim 10 yıl
Objektif yorum yapmaktan uzak olanlar genelde Nvidia kullanıcıları oluyor. Ati kullananlar genellikle cebini düşünen, max. performanstan çok f/p oranına bakanlar olduğundan sanırım bu. ("Ati kullanıcıları sütten çıkmış ak kaşık mı ?" demeyin, ben zaten öyle bir şey demedim. Genellemelerde bahsediyorum.)
PhysX işe yaramaz, PhysX'de gelecek yok gibi yorumlar da yapmadım şu ana kadar. Ama bu yorumları yapan arkadaşlarıda sırf bu habere dayanarak eleştirmek doğru mudur ? Orası tartışılır. Fan boy luk o kadar ilerlemiş ki, 1-2 sene boyunca tüm forumlarda bu konuya rastlarız artık. Cümleten geçmiş olsun...
Şimdi bunları yazdım ya, kesin bana Ati fanı damgası vurulur. Ama belirmekte fayda görüyorum ki, şu ana kadar 10'a yakın ekran kartı kullanışsam bunların 8'i Nvidia'dır. Hatta şu anda kullandığım 8600M GT'de Nvidia'nın ürünüdür. Ati'yle bir sevgi bağım da olmadığı gibi sadece gözlemlerimi aktarıyorum.
Konuyla ilgili yorum yapacak olursam da; PhysX için, dolayısıyla Nvidia için çok önemli bir gelişme diyebilirim. Peki AMD ve Intel tarafları için o kadar korkutucu mu ? Şu anda veya gelecekte pazarı tartışmasız domine edecek kadar önemli bir gelişme mi ? Bana göre değil. Bana göre zaten PhysX o kadar önemli bir şey değil. Olamayacakta. Bakın işe yaramaz demiyorum, bunu da yanlış anlamayın. Ama oyunları ve pazarı domine edecek kadar başarılı olamayacak diyorum. Her zaman bir şekilde karşısında kendisi kadar iyi bir rakip bulacaktır. Ki umalım da bulsun. Bulamazsa görürüm ben bu Nvidia fanlarını. Fahiş fiyatlar karşısında etmedik küfür bırakmayacaklardır Nvidia'ya. Böyle de garip bir toplumuz işte... (Tekrar ediyorum, olur olmadık kişiler dediklerime alınıpta "ben böyle değilim" gibi mesajlar yazmasın. Böyle olmayan adam zaten dediklerimi okur,geçer,alınmaz. Ha yanlışım varsa düzeltin ama. Bilmemek değil, at gözlüğüyle bakınıp yeni olaylar karşısında bir şeyler öğrenmemek ayıp)
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rabbitweed 10 yıl
guzel haber,umarim artik daha gercekci physx ler olur oyunlarda artik,bi kac patlama efekti,ucusan toz toprak haricinde oyunun oynanasini etkileyen unsurlar...


sacred 2 ye super diyen arkadas;

ben cektim sirf physx icinde cok zevk veremedi malesef,zaten gerek gamespot gerek baska yerlerde dusuk puanlar almis (kullanici puanlari dahil).Sen super dedigine gore,bizede nesinin super oldugu soylersin artik:)
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575m 10 yıl
Nvidia Physics'i günden güne ileri taşıyor.Kullanılmayacak teknoloji değilki.. Biraz da Ati meyil gösterse kaybetmek bir yana kazançlı çıkardı. Belki yanılıyorum, Nvidianın öncülüğü hoşlarına gitmiyor da olabilir.Şahsen İntelin öncülüğüne tercih ederdim.
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hserdark 10 yıl
Sacred 2 süper bir oyundu, elite texture pack ile daha da bir güzel oldu, şimdi physx eklentisiyle büyüleyici olmuş.
Physx işini iyi kıvırmaya başladı nvidia, bir de şimdi ambient occlusion çıkardı, o daha da gerçekçi bir görüntü veriyor gölgelendirmeler ile oynayarak.

Atinin yazılım ekibini baştan kurması lazım, malesef bazı şeylerde geç kalıyor. Biran önce şu havok işini oturtsa ve oyun desteğini alsa iyi olacak.
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alirezzak 10 yıl
ATI çok ağardan alıyor bir anca önce falliyete geçmesi lazım yoksa kartlarını ne kadar güçlü çıkarırsa çıkarsın işlemci sınırlamasından kurtulamaz.Böylece düşük performans verir.Ama bana kalırsa AMD bu konuda ser verip sır vermemekle "FIRTINA ÖNCESİ SESSİZİĞİ" yapıyorsa o başka.
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gorkem9000 10 yıl
hmm güzel :)
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tolgacem 10 yıl
iyi kullansınlar su phsyx in farkını gorebilecegimiz oyunlar cıksada övsek oh iyiki cıktı diyebilsek.

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X Files 10 yıl
Yazıda biraz anlatım bozuklukları olmuş. Belkide benim anlama kıtlığımın olduğu bir zamana geldi ya neyse...


Ben daha geçen sene bu PhysX çok gelişecek derken ve bundan bir iki ay öncesinden beridir Nvidia bu teknolojiyi yaymak için oyun yapımcıları ile olan diyoglarından çok ciddi faydalanacak derken bazıları yine bu PhysX denen meretin beş para etmeyeceğini savunuyorlardı.

Belki hala elle tutulur ve vaz geçilmez bir teknoloji değil ama ok yaydan çıktı bir kere ya Nvidia hedefini vuracak ve PhysX i sektörde standart olmaya zorlayacak veya bir yerde takılıp kalacak.

Ancak SEGA bu konuda çok ama çok ciddi ayrıca isim olarak psikolojik etki yaratacak isimlerden birisi. diğer firmaların kayıtsız kalamayacağı gibi süreci hızlandıracak adımlardan biri olarak görüyorum.

Açıkçası da bu kadar kısa bir süre içerisinde bu denli ciddi firmaların PhysX e destek vermelerini en azından deklerasyon şeklinde açıklama yapmayacaklarını öngörüyordum.
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MMX 166 10 yıl
ben burada amd-atı nın ne turde adım atacagını merak edıyorum.ıntel e uyup havok a devammı etmelı yoksa tekel olma yolunda emın adımlarla ılerleyen nvıdıa physx lısansı mı almalı?

vede bu physx desteklı uygulama aynı fızık hesalamaları havok a yaptıramazmı?optımıze edılse.
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Reanimate 10 yıl
amd - Ati ile İntel Havoc kullanacaklarını açıkladılar.Ve bi çok oyunda mevcut sistem ama benim anlamadığım.Havoc u biz niye kullanamıyoruz. şuan için gelecektede 5xxx serisi içinde bişe geçmiyo havoc için ne yapıcaklar çok merak ediyorum.

Hiç yeni haberlerde almıyoruz Nvidia tarafından o kadar çok haber geliyoki piskolojik olarak ati beceremedi gibi hava oluuyo ve çok sessiz kaldılar.

Bi bomba yada balon çıkıcak bu yaz aylarında.
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: X Files

Ben daha geçen sene bu PhysX çok gelişecek derken ve bundan bir iki ay öncesinden beridir Nvidia bu teknolojiyi yaymak için oyun yapımcıları ile olan diyoglarından çok ciddi faydalanacak derken bazıları yine bu PhysX denen meretin beş para etmeyeceğini savunuyorlardı.

Zamanında bende bu destek artabilir demiştim ama bazı ileri görüşlüler işe yaramaz demişti yükü cpu üzerinden alıp gpu'ya yaptırmak akıllıca birşey çünkü gpu'lar bu konuda cpu'lara göre daha elverişli gelecekte ya physx ya havok galip gelicek bunu zamanla göreceğiz günümüzde parçalanma ve kırılma efektleri cpu'ya yaptırılsada bunda yetersiz kalındığı örnekler mevcut bu yüzden physx'i yerinde bir adım olarak görüyorum ati firmasıda physx konusunda nvidia ile anlaşma yapmasını isterdim bu durumda intel'e karşı daha güçlü bir yapı haline gelirdi
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