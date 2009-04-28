Sega, Nvidia'nın PhysX ve APEX teknolojilerini lisansladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyun dünyasının efsanevi isimlerinden birisi olan Sega'nın, PhysX ve APEX teknolojilerini Nvidia'dan lisansladığı açıklandı. PhysX teknolojisinin kullanım yaygınlığını arttırarak pazarın ortak standardı haline getirmeyi hedefleyen ve bu yönde çalışmalarına devam eden Nvidia ile SEGA ile iş birliğine de gitti.
Sega'da Tüketici Yazılımları Ar-Ge Destek bölümünün başındaki isim olan Takashi Shoji yaptığı açıklamasında, yıllardır kullandıkları PhysX teknolojisinin yeni antlaşma sayesinde platformlar arası PhysX motorları portföyünden de faydalanacaklarını belirtirken ayrıca aldıkları bu kararda APEX teknolojisinin yüksek kalitede fizik içeriğinin oluşturulabilmesini olanak tanımasının da büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.
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Neyse,Ati'den de bir atak bekliyoruz.
Yerlerdeyim
Bu sefer bakmadın
PhysX işe yaramaz, PhysX'de gelecek yok gibi yorumlar da yapmadım şu ana kadar. Ama bu yorumları yapan arkadaşlarıda sırf bu habere dayanarak eleştirmek doğru mudur ? Orası tartışılır. Fan boy luk o kadar ilerlemiş ki, 1-2 sene boyunca tüm forumlarda bu konuya rastlarız artık. Cümleten geçmiş olsun...
Şimdi bunları yazdım ya, kesin bana Ati fanı damgası vurulur. Ama belirmekte fayda görüyorum ki, şu ana kadar 10'a yakın ekran kartı kullanışsam bunların 8'i Nvidia'dır. Hatta şu anda kullandığım 8600M GT'de Nvidia'nın ürünüdür. Ati'yle bir sevgi bağım da olmadığı gibi sadece gözlemlerimi aktarıyorum.
Konuyla ilgili yorum yapacak olursam da; PhysX için, dolayısıyla Nvidia için çok önemli bir gelişme diyebilirim. Peki AMD ve Intel tarafları için o kadar korkutucu mu ? Şu anda veya gelecekte pazarı tartışmasız domine edecek kadar önemli bir gelişme mi ? Bana göre değil. Bana göre zaten PhysX o kadar önemli bir şey değil. Olamayacakta. Bakın işe yaramaz demiyorum, bunu da yanlış anlamayın. Ama oyunları ve pazarı domine edecek kadar başarılı olamayacak diyorum. Her zaman bir şekilde karşısında kendisi kadar iyi bir rakip bulacaktır. Ki umalım da bulsun. Bulamazsa görürüm ben bu Nvidia fanlarını. Fahiş fiyatlar karşısında etmedik küfür bırakmayacaklardır Nvidia'ya. Böyle de garip bir toplumuz işte... (Tekrar ediyorum, olur olmadık kişiler dediklerime alınıpta "ben böyle değilim" gibi mesajlar yazmasın. Böyle olmayan adam zaten dediklerimi okur,geçer,alınmaz. Ha yanlışım varsa düzeltin ama. Bilmemek değil, at gözlüğüyle bakınıp yeni olaylar karşısında bir şeyler öğrenmemek ayıp)
sacred 2 ye super diyen arkadas;
ben cektim sirf physx icinde cok zevk veremedi malesef,zaten gerek gamespot gerek baska yerlerde dusuk puanlar almis (kullanici puanlari dahil).Sen super dedigine gore,bizede nesinin super oldugu soylersin artik:)
Physx işini iyi kıvırmaya başladı nvidia, bir de şimdi ambient occlusion çıkardı, o daha da gerçekçi bir görüntü veriyor gölgelendirmeler ile oynayarak.
Atinin yazılım ekibini baştan kurması lazım, malesef bazı şeylerde geç kalıyor. Biran önce şu havok işini oturtsa ve oyun desteğini alsa iyi olacak.
Ben daha geçen sene bu PhysX çok gelişecek derken ve bundan bir iki ay öncesinden beridir Nvidia bu teknolojiyi yaymak için oyun yapımcıları ile olan diyoglarından çok ciddi faydalanacak derken bazıları yine bu PhysX denen meretin beş para etmeyeceğini savunuyorlardı.
Belki hala elle tutulur ve vaz geçilmez bir teknoloji değil ama ok yaydan çıktı bir kere ya Nvidia hedefini vuracak ve PhysX i sektörde standart olmaya zorlayacak veya bir yerde takılıp kalacak.
Ancak SEGA bu konuda çok ama çok ciddi ayrıca isim olarak psikolojik etki yaratacak isimlerden birisi. diğer firmaların kayıtsız kalamayacağı gibi süreci hızlandıracak adımlardan biri olarak görüyorum.
Açıkçası da bu kadar kısa bir süre içerisinde bu denli ciddi firmaların PhysX e destek vermelerini en azından deklerasyon şeklinde açıklama yapmayacaklarını öngörüyordum.
vede bu physx desteklı uygulama aynı fızık hesalamaları havok a yaptıramazmı?optımıze edılse.
Hiç yeni haberlerde almıyoruz Nvidia tarafından o kadar çok haber geliyoki piskolojik olarak ati beceremedi gibi hava oluuyo ve çok sessiz kaldılar.
Bi bomba yada balon çıkıcak bu yaz aylarında.
Zamanında bende bu destek artabilir demiştim ama bazı ileri görüşlüler işe yaramaz demişti yükü cpu üzerinden alıp gpu'ya yaptırmak akıllıca birşey çünkü gpu'lar bu konuda cpu'lara göre daha elverişli gelecekte ya physx ya havok galip gelicek bunu zamanla göreceğiz günümüzde parçalanma ve kırılma efektleri cpu'ya yaptırılsada bunda yetersiz kalındığı örnekler mevcut bu yüzden physx'i yerinde bir adım olarak görüyorum ati firmasıda physx konusunda nvidia ile anlaşma yapmasını isterdim bu durumda intel'e karşı daha güçlü bir yapı haline gelirdi