Sega, Nvidia'nın PhysX ve APEX teknolojilerini lisansladı

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının efsanevi isimlerinden birisi olan Sega'nın, PhysX ve APEX teknolojilerini Nvidia'dan lisansladığı açıklandı. PhysX teknolojisinin kullanım yaygınlığını arttırarak pazarın ortak standardı haline getirmeyi hedefleyen ve bu yönde çalışmalarına devam eden Nvidia ile SEGA ile iş birliğine de gitti.

Sega'da Tüketici Yazılımları Ar-Ge Destek bölümünün başındaki isim olan Takashi Shoji yaptığı açıklamasında, yıllardır kullandıkları PhysX teknolojisinin yeni antlaşma sayesinde platformlar arası PhysX motorları portföyünden de faydalanacaklarını belirtirken ayrıca aldıkları bu kararda APEX teknolojisinin yüksek kalitede fizik içeriğinin oluşturulabilmesini olanak tanımasının da büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.