Football Manager 25 duyuruldu: İşte çıkış tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimleri

- Football Manager 2025 fiyatı ve çıkış tarihi
- Football Manager 2025 sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Football Manager 2025, iki büyük güncellemeyle geliyor; Unity motoruna geçiş (mobil hariç) ve kadın futbolu. Oyuncular, ilk kez dünyanın en büyük liginde yarışabilecek veya kadın futbolunda yeni zaferler elde etmeye çalışacak. Artık sahada hem erkekler hem de kadınlar olduğu için, FM 25 her zamankinden daha fazla oynanabilir lig ve ülkeye sahip ve futbol oyunlarındaki en büyük oyuncu veritabanına sahip. Geliştirici ekip, Unity Engine’e geçişin bir nesil boyunca yapılan en büyük teknik ve görsel iyileşmeyi simgelediğini belirtiyor.
FM 25 ile Premier Ligin lisanslı olarak geleceği de söylendi. Logolar, formalar, markalar ve oyuncu fotoğrafları, tamamen lisanslanmış durumda.
Football Manager 2025 fiyatı ve çıkış tarihi
Football Manager 2025, konsollar için FM25 Console, mobil cihazlar için FM 25 Touch ve Netflix için FM25 Mobile ismiyle çıkacak. Oyunun PC versiyonu 1.260 TL fiyat etiketiyle Epic Games’de ön siparişe açıldı. Oyunun çıkış tarihi 26 Kasım.
Football Manager 2025 sistem gereksinimleri
Football Manager 2025’in ön siparişe açılmasıyla birlikte sistem gereksinimleri de belli oldu. FM 25, 20GB yer kaplayacak.
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 20 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 20 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu