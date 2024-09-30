Football Manager 25 duyuruldu: İşte çıkış tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör SEGA ve geliştirici Sports Interactive, Football Manager 25’in PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS ve Android için geleceğini duyurdu. FM 25, resmi olarak 26 Kasım 2024'te çıkış yapacak. Futbol menajerliği oyunu, her platform için biraz farklı bir isimle çıkacak.

FC25 nasıl olmuş? 1 gün önce eklendi

Football Manager 2025, iki büyük güncellemeyle geliyor; Unity motoruna geçiş (mobil hariç) ve kadın futbolu. Oyuncular, ilk kez dünyanın en büyük liginde yarışabilecek veya kadın futbolunda yeni zaferler elde etmeye çalışacak. Artık sahada hem erkekler hem de kadınlar olduğu için, FM 25 her zamankinden daha fazla oynanabilir lig ve ülkeye sahip ve futbol oyunlarındaki en büyük oyuncu veritabanına sahip. Geliştirici ekip, Unity Engine’e geçişin bir nesil boyunca yapılan en büyük teknik ve görsel iyileşmeyi simgelediğini belirtiyor.

FM 25 ile Premier Ligin lisanslı olarak geleceği de söylendi. Logolar, formalar, markalar ve oyuncu fotoğrafları, tamamen lisanslanmış durumda.

Football Manager 2025, konsollar için FM25 Console, mobil cihazlar için FM 25 Touch ve Netflix için FM25 Mobile ismiyle çıkacak. Oyunun PC versiyonu 1.260 TL fiyat etiketiyle Epic Games’de ön siparişe açıldı. Oyunun çıkış tarihi 26 Kasım.

Football Manager 2025’in ön siparişe açılmasıyla birlikte sistem gereksinimleri de belli oldu. FM 25, 20GB yer kaplayacak.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10/11

: Windows 10/11 İşlemci : Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100

: Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : 20 GB

: 20 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10/11

: Windows 10/11 İşlemci : Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 20 GB

: 20 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT

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Football Manager 25 ön siparişte: İşte fiyatı ve çıkış tarihi