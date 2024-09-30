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    Anlık Bildirim

    Football Manager 25 duyuruldu: İşte çıkış tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimleri

    Football Manager 25 sonunda geliyor: Sports Interactive, futbol menajerliği oyununun yeni sezonunu duyurdu. FM 25 çıkış tarihi, fiyatı, sistem gereksinimleri, tüm merak edilenler resmiyet kazandı.
    Football Manager 25 çıkış tarihi & fiyatı Tam Boyutta Gör
    SEGA ve geliştirici Sports Interactive, Football Manager 25’in PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS ve Android için geleceğini duyurdu. FM 25, resmi olarak 26 Kasım 2024'te çıkış yapacak. Futbol menajerliği oyunu, her platform için biraz farklı bir isimle çıkacak.

    Football Manager 2025, iki büyük güncellemeyle geliyor; Unity motoruna geçiş (mobil hariç) ve kadın futbolu. Oyuncular, ilk kez dünyanın en büyük liginde yarışabilecek veya kadın futbolunda yeni zaferler elde etmeye çalışacak. Artık sahada hem erkekler hem de kadınlar olduğu için, FM 25 her zamankinden daha fazla oynanabilir lig ve ülkeye sahip ve futbol oyunlarındaki en büyük oyuncu veritabanına sahip. Geliştirici ekip, Unity Engine’e geçişin bir nesil boyunca yapılan en büyük teknik ve görsel iyileşmeyi simgelediğini belirtiyor.

    FM 25 ile Premier Ligin lisanslı olarak geleceği de söylendi. Logolar, formalar, markalar ve oyuncu fotoğrafları, tamamen lisanslanmış durumda.

    Football Manager 2025 fiyatı ve çıkış tarihi

    Football Manager 2025, konsollar için FM25 Console, mobil cihazlar için FM 25 Touch ve Netflix için FM25 Mobile ismiyle çıkacak. Oyunun PC versiyonu 1.260 TL fiyat etiketiyle Epic Games’de ön siparişe açıldı. Oyunun çıkış tarihi 26 Kasım.

    Football Manager 2025 sistem gereksinimleri

    Football Manager 2025’in ön siparişe açılmasıyla birlikte sistem gereksinimleri de belli oldu. FM 25, 20GB yer kaplayacak.

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11
    • İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Depolama: 20 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11
    • İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 20 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT

    Kaynakça https://www.footballmanager.com/tr/games/football-manager-25 https://store.epicgames.com/tr/p/football-manager-2025
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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