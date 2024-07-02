Sega Crazy Taxi yeniden yapımı açık dünya olacak

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Tam Boyutta Gör Son dönemde gördüğümüz remastered ya da yeniden yapım oyun furyasına Sega da kayıtsız kalmıyor. Firmanın en başarılı oyunlarından Crazy Taxi farklı bir yaklaşımla yeniden piyasaya sürülecek.

Crazy Taxi yeniden yapımı

Sega popüler taksi oyununu bu kez devasa çok oyunculu açık dünya şeklinde geliştirme kararı aldı. Firma orijinal serinin havasını bozmadan MMO ögelerini de ekleyerek eğlenceli bir ortaya çıkarmayı hedefliyor.

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Yapımcı Kenji Kanno tarafından paylaşılan kısa videoda ise birden fazla taksinin polis arabalarıyla yaptığı yarışlardan kesitler yer alıyor. AAA olarak etiketlendiği için Sega’nın yeni projeye önemli kaynaklar ayırdığı tahmin ediliyor.

Crazy Taxi haricinde Sega’nın Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi and Streets of Rage oyunlarını da yeniden piyasaya süreceği duyurulmuştu. Bununla birlikte Seaman balıkçılık simülasyonu için henüz bir gelişme yok.

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