Sega Crazy Taxi yeniden yapımı açık dünya olacak

Crazy Taxi yeniden yapımı
Sega popüler taksi oyununu bu kez devasa çok oyunculu açık dünya şeklinde geliştirme kararı aldı. Firma orijinal serinin havasını bozmadan MMO ögelerini de ekleyerek eğlenceli bir ortaya çıkarmayı hedefliyor.
Yapımcı Kenji Kanno tarafından paylaşılan kısa videoda ise birden fazla taksinin polis arabalarıyla yaptığı yarışlardan kesitler yer alıyor. AAA olarak etiketlendiği için Sega’nın yeni projeye önemli kaynaklar ayırdığı tahmin ediliyor.
Crazy Taxi haricinde Sega’nın Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi and Streets of Rage oyunlarını da yeniden piyasaya süreceği duyurulmuştu. Bununla birlikte Seaman balıkçılık simülasyonu için henüz bir gelişme yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.