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    Anlık Bildirim

    Sega Crazy Taxi yeniden yapımı açık dünya olacak

    Sega yaptığı açıklamada Crazy Taxi yeniden yapımının açık dünya devasa çok oyunculu şekilde hazırlandığını belirtti. Böylece seriye yeni bir hava katmak amaçlanıyor. 
    Sega Tam Boyutta Gör
    Son dönemde gördüğümüz remastered ya da yeniden yapım oyun furyasına Sega da kayıtsız kalmıyor. Firmanın en başarılı oyunlarından Crazy Taxi farklı bir yaklaşımla yeniden piyasaya sürülecek.

    Crazy Taxi yeniden yapımı

    Sega popüler taksi oyununu bu kez devasa çok oyunculu açık dünya şeklinde geliştirme kararı aldı. Firma orijinal serinin havasını bozmadan MMO ögelerini de ekleyerek eğlenceli bir ortaya çıkarmayı hedefliyor.

    Yapımcı Kenji Kanno tarafından paylaşılan kısa videoda ise birden fazla taksinin polis arabalarıyla yaptığı yarışlardan kesitler yer alıyor. AAA olarak etiketlendiği için Sega’nın yeni projeye önemli kaynaklar ayırdığı tahmin ediliyor.

    Crazy Taxi haricinde Sega’nın Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi and Streets of Rage oyunlarını da yeniden piyasaya süreceği duyurulmuştu. Bununla birlikte Seaman balıkçılık simülasyonu için henüz bir gelişme yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 7 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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