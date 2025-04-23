Sega'nın efsane yarış oyunu "OutRun" film oluyor

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Tam Boyutta Gör Deadline’ın bildirdiğine göre, Universal Pictures bir sonraki video oyunu uyarlaması üzerinde çalışıyor. Five Nights at Freddy's ve The Super Mario Bros. Movie ile altın madalya kazanan stüdyonun Sega’nın ikonik yarış oyunu OutRun'a dayanan bir film üzerinde çalıştığı söyleniyor.

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Filmin yönetmenliğini Michael Bay, yapımcılığını Sydney Sweeney üstlenecek. Senaryoyu Jayson Rothwell yazacak. Bay ayrıca stüdyoyla ilk bakış anlaşması olan Platinum Dunes markası aracılığıyla ortağı Brad Fuller ile birlikte yapımcılığı üstlenecek. Proje geliştirilme aşamasında; şu an itibariyle Sweeney yalnızca yapımcılık için kadroda yer alıyor. Shuji Utsumi (Sega Corp. başkanı/COO'su) Sega adına projeyi denetleyecek. Konu ayrıntıları belirsiz.

OutRun, Sega’nın 1986 yılında çıkış yapan yarış oyunu ve o dönem gerek grafikleri, gerek müzikleri, gerekse de oynanışıyla etkileyici bir oyundu. 1987 yılının en çok satan arcade oyunu oldu.

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