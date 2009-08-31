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Sharp'tan minik dev; Netwalker ile her yerden internete erişin, ofis işlerinizi halledin!

Sharp sadece 409 gram ağırlığındaki yeni bilgisayarı Netwalker ile akıllı telefonlar ve netbook'ların arasına girmeyi planlıyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,6b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar yeterli gelmiyor, netbook'lar ise taşınabilirlik beklentilerinizi karşılamıyorsa Japonya merkezli elektronik devlerinden Sharp'ın yeni çözümü dikkatinizi çekebilir. Kimi kaynaklar tarafından MID yani mobil internet cihazı olarak tanımlanan ancak sahip olduğu platform itibariyle yeni yeni oluşmaya başlayan Smartbook segmentinde yer alan Sharp Netwalker (PC-Z1), kompakt yapısına karşın teknik özellikleri ve yüksek mobilite yeteneği ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Profesyonel kullanıcılardan üniversite öğrencilerine kadar hedef kitlesi oldukça geniş olan Netwalker ile kullanıcıların diledikleri zaman diledikleri yerden elektronik posta kontrolü, internette gezinti, döküman oluşturma/düzenleme gibi temel ihtiyaçlarını ultra-taşınabilir bir cihaz ile karşılayabilmelerini amaçlanıyor.

Sharp'tan minik dev; Netwalker ile her yerden internete erişin, ofis işlerinizi halledin!
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Taşınabilirlik konusunda iddialı olan mini-bilgisayar 409 gram olarak açıklanan ağırlığı ile satılmakta olan netbook'ların önemli bir kısmından yaklaşık %60 daha hafif. Dokunmatik olarak kontrol edilebilien 5-inç büyüklüğünde LCD ekranı ile 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen cihaz, geçtiğimiz günlerde gömülü sistemler için hazırladığı 8 çekirdekli yeni işlemcisini duyuran Freescale firmasının ARM mimarisini temel alan ve 800MHz'de çalışan i.MX515 işlemcisini kullanıyor. Daha büyük ekranlı bazı netbook modellerinde de kullanılan işlemci, ARM mimarisini temel aldığı için Sharp Netwalker üzerinde Windows işletim sistemleri kullanılamılıyor ama Sharp sistem ile birlikte Ubuntu 9.04'ün geleceğini dolayısıyla kullanıcıların temel ihtiyaçlarını kullanım sorunu yaşamadan rahatça giderebileceklerini belirtiyor.

Sharp'tan minik dev; Netwalker ile her yerden internete erişin, ofis işlerinizi halledin!
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Büyütmek için görsellerin üzerine tıklayabilirsiniz!

512MB sistem belleğine ve 4GB depolama kapasitesine sahip olan Sharp Netwalker ayrıca MicroSD bellek kartı ile 16GB'a kadar ek depolama alanı sunabiliyor. WiFi (802.11b/g) desteği ile destek veren her noktada kullanıcıların çevrimiçi olabilmesine fırsat tanıyan ultra-taşınabilir bilgisayar, 3 saniye içerisinde devreye girebilen hızlı açılış ekranı ile elektronik posta kontrolü ve internette gezintiye olanak tanıyabiliyor. 68 butondan oluşan bir klavyesi bulunan ve harici donanımlar (optik sürücü gibi) için bir adet USB 2.0 ve bir adet te mini USB 2.0 portuna sahip olan mini-bilgisayar, Sharp'ın iddiasına göre 10 saat civarı pil ömrü sunuyor. OpenOffice 3.0, Flash Player, Gedit metin editörü ve Firefox, Thunderbird, Totem video çalar gibi uygulamaları da beraberinde getiren Netwalker 25 Eylül'de satışa sunulacak.

İlk etapta Japonya pazarı için lanse edilmesi beklenen Sharp Netwalker için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmadığını da belirtelim.


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DH Misafiri 9 yıl
ewet haklısınız.. sagem spiga gibi sim kart yuvası olsa kesin alırdım..
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Uzaktan Kumandan 9 yıl
yanlız sharp uzakdoğuda çok gözde bir marka olmasına rağmen buralara nedense pek uğramıyor sanırım...
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catres 10 yıl
yetkilinin konusunda 1 mesajım olsun







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arielortega77 10 yıl
sharp bu tür aletler de uzmandır. özellikle databank, sözlük, cep bilgisayarı uzak doğu ve diğer ülkelerde çok yaygın.
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tanak 10 yıl
bence pda dan güzel. bu cihazı cok begendim ama onemli olan performansı nasıl?
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GreenCrocodile* 10 yıl
gelsede alsak
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lilamarket.com 10 yıl
güzel makına....
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izmirbay 10 yıl
Buna 5 para vermem... Başka cihazın yanında hediye promosyon versinler, çoluk-çocuk oyalansın.
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kymelria 10 yıl
Ah bir de sim kart yuvası olsa
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marvinous 10 yıl
PC Labs'da da aynı haber var ama fiyatı belliymiş:
"400 gram civarında ağırlıkla gelecek ve kullanıcılarına 10 sate kadar batarya ömrü sunacak olan model önümüzdeki ayın 25'i itibariyle 480 Dolar üzerinden Japon tüketicilerin beğenisine sunulacak."
Ben buna bu parayı hayatta vermem :)
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propet 10 yıl
Ben de o kadar para vermem çok ilkel bir görüntüsü var beğenmedim.
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magicool 10 yıl
bundan daha küçük ve kullanışlı cihazlar yurt dışı pazarında zaten mevcut bunun olardan fiyat olarak daha ucuz olması belki alınabilir kılabilir fakat fiyatı yüksek olursa bir anlamı kalmaz,heralde bu yuzden en onemli nokta olan fiyatı açıklamamışlar
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tanak 10 yıl
muhtesem bir cihaz. ozellikle de linux tabanlı olması guzel. ama fiyatı düşük olmazsa büyüsü yokolur.
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alito 10 yıl
gazete okurken sesiniz çıkmıyor gazetedeki puntolarda aynı büyüklükte. bunuda okursunuz o zaman :D
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runic 10 yıl
Kullanışlı bir cihaza benziyor ama Türkiye'ye gelmeyeceği belli. Yurt dışında, özellikle Kore ve Japonya'da bu tarz pek çok ürün var zaten. Yine de Sharp Zaurus serisinin isimleri aynı olmasa da devam ettiğini görmek güzel oldu.
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1ol3irol 10 yıl
taşınabilirlik o kadar önemliyse iphone kullanırım
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omerege 10 yıl
Nokia N97
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