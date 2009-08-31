Sharp'tan minik dev; Netwalker ile her yerden internete erişin, ofis işlerinizi halledin!

Akıllı telefonlar yeterli gelmiyor, netbook'lar ise taşınabilirlik beklentilerinizi karşılamıyorsa Japonya merkezli elektronik devlerinden Sharp'ın yeni çözümü dikkatinizi çekebilir. Kimi kaynaklar tarafından MID yani mobil internet cihazı olarak tanımlanan ancak sahip olduğu platform itibariyle yeni yeni oluşmaya başlayan Smartbook segmentinde yer alan Sharp Netwalker (PC-Z1), kompakt yapısına karşın teknik özellikleri ve yüksek mobilite yeteneği ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Profesyonel kullanıcılardan üniversite öğrencilerine kadar hedef kitlesi oldukça geniş olan Netwalker ile kullanıcıların diledikleri zaman diledikleri yerden elektronik posta kontrolü, internette gezinti, döküman oluşturma/düzenleme gibi temel ihtiyaçlarını ultra-taşınabilir bir cihaz ile karşılayabilmelerini amaçlanıyor.

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Taşınabilirlik konusunda iddialı olan mini-bilgisayar 409 gram olarak açıklanan ağırlığı ile satılmakta olan netbook'ların önemli bir kısmından yaklaşık %60 daha hafif. Dokunmatik olarak kontrol edilebilien 5-inç büyüklüğünde LCD ekranı ile 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen cihaz, geçtiğimiz günlerde gömülü sistemler için hazırladığı 8 çekirdekli yeni işlemcisini duyuran Freescale firmasının ARM mimarisini temel alan ve 800MHz'de çalışan i.MX515 işlemcisini kullanıyor. Daha büyük ekranlı bazı netbook modellerinde de kullanılan işlemci, ARM mimarisini temel aldığı için Sharp Netwalker üzerinde Windows işletim sistemleri kullanılamılıyor ama Sharp sistem ile birlikte Ubuntu 9.04'ün geleceğini dolayısıyla kullanıcıların temel ihtiyaçlarını kullanım sorunu yaşamadan rahatça giderebileceklerini belirtiyor.

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512MB sistem belleğine ve 4GB depolama kapasitesine sahip olan Sharp Netwalker ayrıca MicroSD bellek kartı ile 16GB'a kadar ek depolama alanı sunabiliyor. WiFi (802.11b/g) desteği ile destek veren her noktada kullanıcıların çevrimiçi olabilmesine fırsat tanıyan ultra-taşınabilir bilgisayar, 3 saniye içerisinde devreye girebilen hızlı açılış ekranı ile elektronik posta kontrolü ve internette gezintiye olanak tanıyabiliyor. 68 butondan oluşan bir klavyesi bulunan ve harici donanımlar (optik sürücü gibi) için bir adet USB 2.0 ve bir adet te mini USB 2.0 portuna sahip olan mini-bilgisayar, Sharp'ın iddiasına göre 10 saat civarı pil ömrü sunuyor. OpenOffice 3.0, Flash Player, Gedit metin editörü ve Firefox, Thunderbird, Totem video çalar gibi uygulamaları da beraberinde getiren Netwalker 25 Eylül'de satışa sunulacak.

İlk etapta Japonya pazarı için lanse edilmesi beklenen Sharp Netwalker için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmadığını da belirtelim.