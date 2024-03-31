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    Anlık Bildirim

    Sharp yaşlılara özel akıllı telefonu satışa sundu: Su ve sabunla yıkanabiliyor

    Sharp'ın Basio Active 2 adıyla piyasaya sürdüğü cihazda fiziksel düğmeler, sahte arama koruması, yapay zeka özelliklerine sahip bir kamera ve daha fazlası bulunuyor.
    Sharp yaşlılara özel akıllı telefonu satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Sharp, yaşlıları hedefleyen Basio Active 2 akıllı telefonunu tanıttı. Cihazın ilginç bir özelliği de alkollü mendille silinebilmesi ve hatta su ve sabunla yıkanabilmesi.

    Cihaz, HD+ çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 5,7 inçlik bir ekrana sahip. Alt kısmında çağrı almak, e-posta göndermek ve "Ana Ekran" için üç fiziksel düğme var. Üretici, ekrandaki tüm metinlerin net bir şekilde göründüğünü, harflerin, simgelerin ve sayı düğmelerinin büyük olduğunu ve arayüzün olabildiğince basit olduğunu vurguluyor.

    Sharp yaşlılara özel akıllı telefonu satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Dolandırıcılara karşı ek önlemler

    Ayrıca akıllı telefonda bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak kaydedebilen dahili bir arama kayıt programı da bulunmakta. Buna ek olarak istenmeyen kişiler hemen engellenebiliyor veya onlar için robot sesli özel bir telesekreter de açılabiliyor.

    Cihazda 50MP ana kamera ve 8MP öne bakan kamera yer alıyor. Optimum çekim modunu otomatik olarak belirleyen ve lensi ayarlayan yapay zeka işlevleriyle donatılmış. Sıra dışı akıllı telefon, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ve Snapdragon 695 işlemciye sahip. Pil kapasitesi 4.000 mAh. NFC ve eSIM desteği de var.

    Sharp yaşlılara özel akıllı telefonu satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Basio Active 2, MIL-STD-810H askeri sertifika korumasına sahip olduğu için gelişmiş şok direncine sahip. Ayrıca IP68 standardına göre su ve toz geçirmiyor. Akıllı telefon halihazırda Japonya'da 41.800 yen (276 dolar) fiyatla satışta. Diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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