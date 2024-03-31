Sharp yaşlılara özel akıllı telefonu satışa sundu: Su ve sabunla yıkanabiliyor

Cihaz, HD+ çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 5,7 inçlik bir ekrana sahip. Alt kısmında çağrı almak, e-posta göndermek ve "Ana Ekran" için üç fiziksel düğme var. Üretici, ekrandaki tüm metinlerin net bir şekilde göründüğünü, harflerin, simgelerin ve sayı düğmelerinin büyük olduğunu ve arayüzün olabildiğince basit olduğunu vurguluyor.
Dolandırıcılara karşı ek önlemler
Ayrıca akıllı telefonda bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak kaydedebilen dahili bir arama kayıt programı da bulunmakta. Buna ek olarak istenmeyen kişiler hemen engellenebiliyor veya onlar için robot sesli özel bir telesekreter de açılabiliyor.
Cihazda 50MP ana kamera ve 8MP öne bakan kamera yer alıyor. Optimum çekim modunu otomatik olarak belirleyen ve lensi ayarlayan yapay zeka işlevleriyle donatılmış. Sıra dışı akıllı telefon, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ve Snapdragon 695 işlemciye sahip. Pil kapasitesi 4.000 mAh. NFC ve eSIM desteği de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...