Sharp yaşlılara özel akıllı telefonu satışa sundu: Su ve sabunla yıkanabiliyor

Tam Boyutta Gör Sharp, yaşlıları hedefleyen Basio Active 2 akıllı telefonunu tanıttı. Cihazın ilginç bir özelliği de alkollü mendille silinebilmesi ve hatta su ve sabunla yıkanabilmesi.

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Cihaz, HD+ çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 5,7 inçlik bir ekrana sahip. Alt kısmında çağrı almak, e-posta göndermek ve "Ana Ekran" için üç fiziksel düğme var. Üretici, ekrandaki tüm metinlerin net bir şekilde göründüğünü, harflerin, simgelerin ve sayı düğmelerinin büyük olduğunu ve arayüzün olabildiğince basit olduğunu vurguluyor.

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Dolandırıcılara karşı ek önlemler

Ayrıca akıllı telefonda bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak kaydedebilen dahili bir arama kayıt programı da bulunmakta. Buna ek olarak istenmeyen kişiler hemen engellenebiliyor veya onlar için robot sesli özel bir telesekreter de açılabiliyor.

Cihazda 50MP ana kamera ve 8MP öne bakan kamera yer alıyor. Optimum çekim modunu otomatik olarak belirleyen ve lensi ayarlayan yapay zeka işlevleriyle donatılmış. Sıra dışı akıllı telefon, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ve Snapdragon 695 işlemciye sahip. Pil kapasitesi 4.000 mAh. NFC ve eSIM desteği de var.

Tam Boyutta Gör Basio Active 2, MIL-STD-810H askeri sertifika korumasına sahip olduğu için gelişmiş şok direncine sahip. Ayrıca IP68 standardına göre su ve toz geçirmiyor. Akıllı telefon halihazırda Japonya'da 41.800 yen (276 dolar) fiyatla satışta. Diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

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Sharp yaşlılara özel akıllı telefonu satışa sundu