Shazam artık daha gelişmiş: Shazam Encore

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AppStore'daki en başarılı uygulamaların başında gelen Shazam'ı bilmeyen iPhone kullanıcısı yoktur herhalde. Herhangi bir şarkıdan dinleteceğiniz 15-20 saniyelik bölümden şarkı adından şarkıcıya kadar bir çok bilgiyi kullanıcıya ulaştıran Shazam'ın 4.99 dolarlık yeni versiyonu Shazam Encore AppStore'dan satışa sunuldu.

100,000 uygulama arasından Apple'ın reklamlarına konu olan sayılı uygulamadan biri olan Shazam'ın temel özelliklerinin yanında bir çok yenilik de içeren Shazam Encore'un dikkat çeken yenilikleri arasında 8 milyonluk arşivde şarkı arayabilme, hakkında bilgi verilen şarkıya benzer şarkıları tavsiye edebilme ve iPhone'un araç içi dock ünitesine yerleştirildiğini anlayan ve trafikte seyir halindeyken sürücünün radyoda çalan şarkının ismini otomatik olarak bulabilen Drive And Tag özelliği bulunuyor. Shazam Encore'un satışa sunulmasıyla ücretsiz Shazam'ı yeni kullanmaya başlayan kullanıcılara ayda 5 şarkı tespit etme hakkı verilecek. Ancak mevcut Shazam kullanıcıları için böyle bir kısıtlama bulunmuyor.

5 dolardan satışa sunulan Shazam Encore hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve satın almak için burayı (iTunes gerektirir) tıklayınız.

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