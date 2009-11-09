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Shazam artık daha gelişmiş: Shazam Encore

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,2b
1
12
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Shazam artık daha gelişmiş: Shazam Encore
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Shazam artık daha gelişmiş: Shazam Encore
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AppStore'daki en başarılı uygulamaların başında gelen Shazam'ı bilmeyen iPhone kullanıcısı yoktur herhalde. Herhangi bir şarkıdan dinleteceğiniz 15-20 saniyelik bölümden şarkı adından şarkıcıya kadar bir çok bilgiyi kullanıcıya ulaştıran Shazam'ın 4.99 dolarlık yeni versiyonu Shazam Encore AppStore'dan satışa sunuldu.

100,000 uygulama arasından Apple'ın reklamlarına konu olan sayılı uygulamadan biri olan Shazam'ın temel özelliklerinin yanında bir çok yenilik de içeren Shazam Encore'un dikkat çeken yenilikleri arasında 8 milyonluk arşivde şarkı arayabilme, hakkında bilgi verilen şarkıya benzer şarkıları tavsiye edebilme ve iPhone'un araç içi dock ünitesine yerleştirildiğini anlayan ve trafikte seyir halindeyken sürücünün radyoda çalan şarkının ismini otomatik olarak bulabilen Drive And Tag özelliği bulunuyor. Shazam Encore'un satışa sunulmasıyla ücretsiz Shazam'ı yeni kullanmaya başlayan kullanıcılara ayda 5 şarkı tespit etme hakkı verilecek. Ancak mevcut Shazam kullanıcıları için böyle bir kısıtlama bulunmuyor.

5 dolardan satışa sunulan Shazam Encore hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve satın almak için burayı (iTunes gerektirir) tıklayınız.


<a href="http://www.shazam.com/music/web/newsdetail.html?nid=NEWS088">Shazam</a> Yorum Yaz
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LexisOrAlv 10 yıl
Zaten iphone için sırf uygulama ocarina ve diğer mic uyglamalari
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RealGangsta 10 yıl
ipod toucha mikrofon alsak bu uygulamayı kullanabiliyormuyuz
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LeyLu 10 yıl

LexisOrAlv

Zaten iphone için sırf uygulama ocarina ve diğer mic uyglamalari


itouch bölümündede yayınlanmışta ondan sonrdum
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Shady 10 yıl
Mevcut Shazam kullanıcıları için böyle bir kısıtlama olmayacak. Ancak bundan sonra yükleyenlere sadece ayda 5 şarkı tespit etme hakkı verilecek.
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karantina61 10 yıl
Benim shazam ve midomi ultra restore yaptıktan sonra artık daha yüklenmiyo telefona.... Ne yaptıysam nafile sync yapınca yüklenip tekrar geri siliniyor... Restoreden öncede programa girer girmez dışarı atıyordu... Ne olabilir acaba...
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TELESCOPE 10 yıl
ayrıntılı haber için teşekkürler
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engin9103 10 yıl
bizler yani free kullananlara böyle bir kısıtlama yok degil mi?
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realbrutal 10 yıl
bu kadar güzel bir programın ücretli olması zaten ilginç bir durumdu.çok kolay bir iş değil sonuçta dinlenen şarkıyı desbit etmek.ama 5 dolara değermi o tartışılır.

yazı biraz benim kafamı karıştırdı.bundan sonra indirenler için var yani kısıtlama değilmi? eskiden indirmiş olanlar için herhangi bir sorun yok?yanlışmıyım?
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