Shuttle'dan AMD tabanlı yeni bir mini-PC; XPC G2 7600

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Mini-bilgisayar profesyoneli Shuttle, AMD tabanlı yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın XPC serisi altında hazırladığı ve daha önce duyurduğu SA76G2 modelini temel alan G2 7600 kod adlı yeni model, 30 x 20 x 18.5 cm boyutlarındaki, Siyah renkli kompakt tasarımlı kasası ile dikkat çekmeyi başarıyor. Tercihe göre 2.6GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Athlon LE-1640 veya 3.1GHz'de çalışan Athlon X2 6000+ ile konfigüre edilebilen sistem, 4GB'a kadar da bellek desteği sunuyor.

Depolama çözümü olarak 2.5-inç boyutundaki sabit disk ve katı hal sürücüleri (SSD) ile 1.5TB'a kadar 3.5-inç sabit disk kullanabilen G2 7600 üzerinde ayrıca 22x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısı da bulunuyor. Ekran kartı olarak 1GB bellekli Radeon HD 4850 veya Radeon HD 3000 serisi entegre grafik işlemci ile satın alınabilen sistem, özellikle az yer kaplayan ve günlük uygulamaları performanslı bir şekilde çalıştırabilecek enerji verimli sistem arayışındaki kullanıcıları gözüne kestirmiş durumda.

İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium 32bit ile gelen Shuttle G2 7600, 1 yıllık garanti ve 699$ seviyesinden başlayan fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

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