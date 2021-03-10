Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500!

Bu videoda şık tasarımı ve 180 derece açılabilen ekranıyla dikkat çeken Casper'ın X500 modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Bu ürünü özelleştirebilmek de mümkün. İyi seyirler!

Bu videoda şık tasarımı ve 180 derece açılabilen ekranıyla dikkat çeken Casper'ın X500 modelini sizlerle birlikte inceliyoruz.

Tasarım detaylarına geçmeden önce bu ürün kimlere hitap ediyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ürün hem genel yapısı hemde tasarımıyla sürekli olarak bilgisayarda işlem gören iş dünyası profesyonellerine ve günlük yaşamında sürekli bilgisayarını yanında taşıyan öğrencilere, hafif bir bilgisayar arayan kullanıcılara hitap ediyor.

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Tasarıma baktığımızda ilk olarak 180 derece açılabilen oldukça ince 15.6 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Metalik menteşe ile birlikte bu işlem kolayca yerine getirilebiliyor. Hemde ürünün daha sağlam olmasını sağlıyor.

Ekranın bu seviyede dönebilmesinin en büyük avantaji ise toplantılarda veya bi·lgi·sayardan çevrenizdekilere bir şey gösteri·rken bi·lgi·sayarı çevirmekten ise ekranı yatırmak olacaktır. Ürünün genel olarak yapısı ise metalik bir tasarıma sahip. Metal tasarıma sahip olmasıyla birlikte ürün 1.59 kg ağrılık ve 19.7mm inceleğinde. Oldukça hafif, ince bir ürünün test masamızda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Ürün ince bir tasarima sahip olmasina rağmen hem SATA hemde M2 girişine ev sahipliği yapabiliyor. Bu sayede iki tane disk aynı anda ürüne takılabiliyor.Tasarimla devam ettiğimizde numerik tuşlara sahip, basım hassasiyeti oldukça iyi olan, kullanırken bana herhangi bir sıkıntı yaratmayan oldukça iyi bir klavye ile karşılaşıyoruz.

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Bu klavyeni·n altında ise akıcı bir deneyim sunan touchpad bizleri karşılıyor. Bu touchpad üzerinde herhangi bir tuş yer almıyor. Ek olarak çift parmak fonksi·yonlarıda kullanılabiliyor.

Ekran tarafinda ise 15.6 inç büyüklüğünde, FHD çözünürlüğünde, TN panele sahip bir erkan üründe yer alıyor. Ek olarak ekranın yansıtmanız bir yapıda olduğunu da söylemek gerekiyor. Renkler ise gayet ideal ve iş görecek seviyede. Bu seride yer alan ürünlerde HD çözünürlüğe sahip ekranlar kullanılmamış. Casper'dan edindiğim bilgilere göre gelecek yeni versiyonlarda ekranın IPS versiyonları da karşımıza çıkabilirmiş.

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Bizim incelediğimiz modelde karşımıza INTEL'in geliştirmiş olduğu Ice Lake i7 10.Nesil i7 1065G7 bir işlemci çıkıyor. Bu ürünü satın alırken özelleştirme kısmından i3 ve i5 gibi işlemcileride seçebilirsiniz. Tercih tamamiyle size bırakılmış durumda.

Yüksek performans ve akıcı bir deneyim sunan bu bilgisayar içerisinde orta segmentte yer alan MX 230’dan yaklaşık %30 daha güçlü olan IRIS PLUS G7 modeli· kullanılmış. Bu bahsettiğim GPU i7 işlemciye sahip olan ürün içeri·sinde yer alıyor. Casper'dan aldığımız bilgilere göre i3 ve i5 işlemcili versiyonlarda yer alan UHD G1 yine o segmentte yer alan ekran kartlarina göre %26 daha performanslı.

Ürün içerisinde ise bizleri 32 GB 2666 Mhz frekans hızına sahio DDR4 bir RAM karşılıyor. Bu RAM boyutunu yine satın alırken ihtiyacınıza göre belirleyebiliyorsunuz. Depolama tarafında ise üründe 1 TB HDD ve 1 TB NVMe M2.SSD yer alıyor. Ürün içerisinde bulunan bu SSD, Intel'in 660p serisinden. Bu disklerin hızları ise şu şekilde;

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Son olarak bahsetmemiz gereken donanım ise batarya olacak. Yine edindiğim bilgilere göre bu batarya normal koşullarda 10 saatlik bir ekran süresini kullanıcılara sunuyor. Bu durum tamamiyle kullanıcıların kullanım senaryosuna göre şekil değiştirdiğini belirtmiş olalım.