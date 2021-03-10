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    Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500!

    10 Mart 2021, 21:13
    420
    3
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda şık tasarımı ve 180 derece açılabilen ekranıyla dikkat çeken Casper'ın X500 modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Bu ürünü özelleştirebilmek de mümkün. İyi seyirler!

    Bu videoda şık tasarımı ve 180 derece açılabilen ekranıyla dikkat çeken Casper'ın X500 modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. 

    Tasarım detaylarına geçmeden önce bu ürün kimlere hitap ediyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ürün hem genel yapısı hemde tasarımıyla sürekli olarak bilgisayarda işlem gören iş dünyası profesyonellerine ve günlük yaşamında sürekli bilgisayarını yanında taşıyan öğrencilere, hafif bir bilgisayar arayan kullanıcılara hitap ediyor. 

    Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500!
    Tam Boyutta Gör

    Tasarıma baktığımızda ilk olarak 180 derece açılabilen oldukça ince 15.6 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Metalik menteşe ile birlikte bu işlem kolayca yerine getirilebiliyor. Hemde ürünün daha sağlam olmasını sağlıyor.

    Ekranın bu seviyede dönebilmesinin en büyük avantaji ise toplantılarda veya bi·lgi·sayardan çevrenizdekilere bir şey gösteri·rken bi·lgi·sayarı çevirmekten ise ekranı yatırmak olacaktır. Ürünün genel olarak yapısı ise metalik bir tasarıma sahip. Metal tasarıma sahip olmasıyla birlikte ürün 1.59 kg ağrılık ve 19.7mm inceleğinde. Oldukça hafif, ince bir ürünün test masamızda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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    Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500!
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    Ürün ince bir tasarima sahip olmasina rağmen hem SATA hemde M2 girişine ev sahipliği yapabiliyor. Bu sayede iki tane disk aynı anda ürüne takılabiliyor.Tasarimla devam ettiğimizde numerik tuşlara sahip, basım hassasiyeti oldukça iyi olan, kullanırken bana herhangi bir sıkıntı yaratmayan oldukça iyi bir klavye ile karşılaşıyoruz.

    Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500!
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    Bu klavyeni·n altında ise akıcı bir deneyim sunan touchpad bizleri karşılıyor. Bu touchpad üzerinde herhangi bir tuş yer almıyor. Ek olarak çift parmak fonksi·yonlarıda kullanılabiliyor. 

    Ekran tarafinda ise 15.6 inç büyüklüğünde, FHD çözünürlüğünde, TN panele sahip bir erkan üründe yer alıyor. Ek olarak ekranın yansıtmanız bir yapıda olduğunu da söylemek gerekiyor. Renkler ise gayet ideal ve iş görecek seviyede. Bu seride yer alan ürünlerde HD çözünürlüğe sahip ekranlar kullanılmamış. Casper'dan edindiğim bilgilere göre gelecek yeni versiyonlarda ekranın IPS versiyonları da karşımıza çıkabilirmiş. 

    Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500!
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    Bizim incelediğimiz modelde karşımıza INTEL'in geliştirmiş olduğu Ice Lake i7 10.Nesil i7 1065G7 bir işlemci çıkıyor. Bu ürünü satın alırken özelleştirme kısmından i3 ve i5 gibi işlemcileride seçebilirsiniz. Tercih tamamiyle size bırakılmış durumda.

    Yüksek performans ve akıcı bir deneyim sunan bu bilgisayar içerisinde orta segmentte yer alan MX 230’dan yaklaşık %30 daha güçlü olan IRIS PLUS G7 modeli· kullanılmış. Bu bahsettiğim GPU i7 işlemciye sahip olan ürün içeri·sinde yer alıyor. Casper'dan aldığımız bilgilere göre i3 ve i5 işlemcili versiyonlarda yer alan UHD G1 yine o segmentte yer alan ekran kartlarina göre %26 daha performanslı. 

    Ürün içerisinde ise bizleri 32 GB 2666 Mhz frekans hızına sahio DDR4 bir RAM karşılıyor. Bu RAM boyutunu yine satın alırken ihtiyacınıza göre belirleyebiliyorsunuz. Depolama tarafında ise üründe 1 TB HDD ve 1 TB NVMe M2.SSD yer alıyor. Ürün içerisinde bulunan bu SSD, Intel'in 660p serisinden. Bu disklerin hızları ise şu şekilde;

    Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500!
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    Son olarak bahsetmemiz gereken donanım ise batarya olacak. Yine edindiğim bilgilere göre bu batarya normal koşullarda 10 saatlik bir ekran süresini kullanıcılara sunuyor. Bu durum tamamiyle kullanıcıların kullanım senaryosuna göre şekil değiştirdiğini belirtmiş olalım.



    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    G gnykspr 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şuana kadar 4 adet nirvana laptop sahibi oldu, hepsi de çöp oldu, menteşe sorunlu, driver sorunlu, bir süre sonra ısınma sorunu var. Dolayısıyla bu ÜRÜN ÇÖP.
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    dugers (syt dgr) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    180 derece açılabilmek ile pazarlanan bir cihaza tn yerine ips panel konulması gerekirdi. Cihaz fiyatını bir miktar fazla geldi. i7 ve 8 gb ram ve 480 lik ssd ile fiyat 6800-7000 civarına dayanıyor. O fiyata ryzen 5 4600h Huawei matebook 14 alınır. Ayrıca hediyeleri ve ekstraları ile çok daha uyguna geliyor.
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    asenler (aydın şenler) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Casper dizüstünden çocuklarıma almıştım. Onlar kurtuldu 2 dizüstü bana kaldı. Destek aradım; güncelleme, iyileştirme, değişiklik,vs. Nafile, değil destek kendi sitelerinde adı bile geçmiyor, sanki onlar satmamış. Sonuç, her şey satıncaya kadar, SIFIR destek.
    ** Casper - SAT-UNUT **
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    X Xloud 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem bi inceleme Dünyanın en iyi ve objektif notebook incelemesi olabilir. Erdi Özüağ bak işine kardeşim
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