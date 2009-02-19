Silicon Power 256GB kapasiteli SSD modelini duyurdu

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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, ürün gamına 256GB kapasiteli yeni bir katı hâl diski (Solid State Drive - SSD) ekliyor. NAND Flash bellek teknolojisini esas alan ve sahip olduğu avantajlarla önümüzdeki yıllarda, günümüz mekanik disklerinin yerini alacağı öngörülen SSD akımına firmaların ilgisi artarak devam ederken Silicon Power, yüksek kapasiteli yeni modeliyle iddialı olmayı hedefliyor.

Firmanın duyurusunu yaptığı yüksek kapasiteli katı hâl diski, MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanıyor. 2.5" boyutunda olan ve SATA-II arabirimiyle uyumlu olan sürücü, 165MB/sn'lik okuma ve 95MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. 0.2ms'lik gecikme süresine ve entegre ECC (Error Correction Code) özelliğine sahip olan 256GB'lık yeni SSD'nin 2 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken fiyatı ise açıklanmadı.