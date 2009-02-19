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Silicon Power 256GB kapasiteli SSD modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power 256GB kapasiteli SSD modelini duyurdu
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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, ürün gamına 256GB kapasiteli yeni bir katı hâl diski (Solid State Drive - SSD) ekliyor. NAND Flash bellek teknolojisini esas alan ve sahip olduğu avantajlarla önümüzdeki yıllarda, günümüz mekanik disklerinin yerini alacağı öngörülen SSD akımına firmaların ilgisi artarak devam ederken Silicon Power, yüksek kapasiteli yeni modeliyle iddialı olmayı hedefliyor.

Firmanın duyurusunu yaptığı yüksek kapasiteli katı hâl diski, MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanıyor. 2.5" boyutunda olan ve SATA-II arabirimiyle uyumlu olan sürücü, 165MB/sn'lik okuma ve 95MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. 0.2ms'lik gecikme süresine ve entegre ECC (Error Correction Code) özelliğine sahip olan 256GB'lık yeni SSD'nin 2 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken fiyatı ise açıklanmadı.


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maviay1980 10 yıl
SSD'
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00x men00 10 yıl
bende dahil herkes ucuzlasa diyo herhalde 2009da böyle geçireceğiz
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ugacomtr 10 yıl
sıkıldım dosya kopyalama beklemekten. aynı anda ikinciyi at 8 katı yavaşlıyo... ssdlerden 2 hatta 4 tane alsak ta raidlesek :)
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labtek38 10 yıl
Kapasite ve kopyalama hızları henüz devrim niteliğinde değil ama erişim süreleri açısından (diğer disklere göre yaklaşık 100 kat) Alınıp işletim sistemi ve çok kullanılan programların kurulumu için tercih edilebilir. Depolama için hala manyetik disklere devam (1,5 Tb 300 YTL civarı).
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tolgaciik 10 yıl
ucuzlasada 2 tane alıp RAID yapsak... herkezin planı var bunlarla ilgili hehehe
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
biran once ucuzlasada alsak ya
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petsiyehable 10 yıl
ucuzlasada alsak artık windows kursak he he he :)
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max975 10 yıl
herhalde sene sonu biraz ucuzlar
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