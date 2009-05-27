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Silicon Power, 32GB kapasiteli SDHC ve CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power, 32GB kapasiteli SDHC ve CompactFlash bellek kartlarını duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, taşınabilir cihazlar ve DSLR fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni bellek kartlarını duyurdu. Firmanın her ikisi de 32GB kapasiteli biri SDHC diğer ise CompactFlash formunda olan bellek kartlarının Class 4 ve 133x performans derecelendirmesine sahip oldukları ve sırasıyla 4MB/sn ile 20MB/sn'lik veri transfer hızı sundukları belirtiliyor. Silicon Power tarafından ömür boyu garnati ile satışa sunulacak bellek kartlarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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TELESCOPE 10 yıl
garantisi güzelmiş ,keşekkürler
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