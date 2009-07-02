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Silicon Power 4GB kapasitlei çift kanal DDR3 bellek kitini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power 4GB kapasitlei çift kanal DDR3 bellek kitini satışa sunuyor
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Harici depolama çözümleriyle tanınan Silicon Power, hem Soket AM3 formundaki AMD işlemciler hem de adım adım lansmanına yaklaştığımız Lynnfield kod adlı Intel Core i5 işlemciler için hazırladığı çift kanal destekli yeni DDR3 bellek kitini duyurdu. Firma yeni bellek modüllerinde DRAM modülleri ve kontrolcü arasında daha verimli iletişim için Fly-by devre tasarımını ve beklenmeyen sinyal yansımalarına karşı On-DIE Termination (ODT) teknolojilerini kullandığını açıkladı.

2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 4GB kapasiteli çift kanal DDR3 bellek kitleri 1066MHz ve 1333MHz'de görev yapıyorlar. Sırasıyla CL7 ve CL9 zamanlamalarına sahip olan bellek modülleri, 1.5v geriliminde yani JEDEC'in DDR3 bellekler için belirlediği standart çalışma geriliminde görev yapıyorlar.

Silicon Power tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak yeni bellek kitlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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dreamblue35 10 yıl
aynen katılıyorum, daha geçen gün yeni sistem topladım; dd2 destekli platform ile ddr3 destekli platform arasında dağlar kadar fark var ve yanıt süreleri hala iyileştirilme aşamasında
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selcuksert38 10 yıl
ürün orta sısnıf kullanıcılar ıcın ıyı ama yanıt surelerı hala uzun.onun yerıne cl5 tepkımelı ddr2 bellek almak daha mantıklı bence
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