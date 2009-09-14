Silicon Power 600x performans derecelendirmeli CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

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Silicon Power yüksek performanslı CompactFlash bellek kartlarına ihtiyaç duyan DSLR kamera kullanıcıları için hazırladığı yeni çözümlerini duyurdu. Firmanın 600x performans derecelendirmesine sahip olan CompactFlash bellek kartları 32GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle geliyor ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar.

Dört akanl transfer modunu destekleyen ve Ultra DMA Mode 6 formunda çalışan yeni bellek kartlarının 90MB/sn okuma ve 80MB/sn yazma hızlarını destekledikleri açıklandı.

Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak yeni nesil CompactFlash bellek kartlarının olası fiyat bilgileri hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.