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Silicon Power E10 serisi harici SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Silicon Power E10 serisi harici SSD modellerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, E10 serisi harici SSD modellerini duyurdu. 32GB, 64GB ve 256GB kapasiteli SSD çözümlerinden oluşan E10 serisi dahilindeki harici depolama sürücüleri 100 x 69.85 x 9.5 mm boyutlarında ve 70 gram ağırlığındalar. MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'ler 230M/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyorlar.

Silicon Power'ın SATA-II ara birimini destekleyen E10 serisi harici SSD modellerinin iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken model fiyatlandırması hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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benben2009 10 yıl
''230M/sn'lik okuma ve 160MB/snlik yazma hızı''
arkada$lar biri bunun tam acıklamsnı yapabilrmi ben bi$eyler biliyormda emn deglm
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demircibu 10 yıl

Orjinalden alıntı: benben2009

''230M/sn'lik okuma ve 160MB/snlik yazma hızı''



arkada$lar biri bunun tam acıklamsnı yapabilrmi ben bi$eyler biliyormda emn deglm

şuanki normal hddlere göre çok çok ii değerler
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veyselkoyuncu 10 yıl
çok güzel, fiyatlarda uygun olr inşallah.
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