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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, E10 serisi harici SSD modellerini duyurdu. 32GB, 64GB ve 256GB kapasiteli SSD çözümlerinden oluşan E10 serisi dahilindeki harici depolama sürücüleri 100 x 69.85 x 9.5 mm boyutlarında ve 70 gram ağırlığındalar. MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'ler 230M/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyorlar.

Silicon Power'ın SATA-II ara birimini destekleyen E10 serisi harici SSD modellerinin iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken model fiyatlandırması hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.