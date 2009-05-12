Silicon Power harici kullanıma yönelik M10 serisi SSD'lerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, M10 serisi harici SSD sürücülerini duyurdu. 100 x 69.85 x 9.5 mm boyutlarında ve 70 gram ağırlığındaki sürücülerden oluşan seri dahilinde 32, 64, 128 ve 256GB kapasite seçeneklerinin sunulduğu belirtiliyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan ayrıca üzerlerinde Mini-USB konnektörü bulunan, darbe (1500G) korumalı yeni NAND flash depolama çözümlerinin iki yıllık garanti ile satışa sunulacakları belirtilirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör