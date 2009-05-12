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Silicon Power harici kullanıma yönelik M10 serisi SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power harici kullanıma yönelik M10 serisi SSD'lerini duyurdu
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, M10 serisi harici SSD sürücülerini duyurdu. 100 x 69.85 x 9.5 mm boyutlarında ve 70 gram ağırlığındaki sürücülerden oluşan seri dahilinde 32, 64, 128 ve 256GB kapasite seçeneklerinin sunulduğu belirtiliyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan ayrıca üzerlerinde Mini-USB konnektörü bulunan, darbe (1500G) korumalı yeni NAND flash depolama çözümlerinin iki yıllık garanti ile satışa sunulacakları belirtilirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Silicon Power harici kullanıma yönelik M10 serisi SSD'lerini duyurdu
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sertacaygun 10 yıl
Tam dizüstünde kullanmak için... Ama hâlâ pahalılar.
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