Silicon Power hız rekortmeni USB belleğini duyurdu

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İlk dönemler verilerimizi yanımızda taşıma amacına yönelik olarak üretilen USB bellekler bugün ulaştıkları hız seviyeleri ile belirli senaryolarda SSD sürücüleri bile geride bırakıyor. Silicon Power yeni rekortmen belleğini duyurdu.

Silicon Power Marvel Xtreme M80 özellikleri ve fiyatı

Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB bellek sürücüsü ulaştığı rekor hızlarla çıtayı daha da yukarı çekiyor. Okuma hızlarında 600MB/s, yazma hızlarında 500MB/s hızlarına ulaşabilen bellek teorik olarak SATA3.0 6Gpbs SSD sürücülerini geride bırakıyor.

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USB 3.2 Gen 2 üzerinden bağlantı kuran bellek 10Gbps bant genişliği kullanıyor. Isıyı yayan bir alüminyum gövdeye yerleştirilmiş bellek, uygulaması üzerinden AES 256 bit şifreleme ile yedekleme yapabiliyor. 250GB-500GB-1TB kapasite seçeneklerine sahip olan Silicon Power Marvel Xtreme M80 bellek 60$ başlangıç fiyatına sahip.

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Silicon Power Marvel Xtreme M80 özellikleri neler?