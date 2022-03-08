Silicon Power hız rekortmeni USB belleğini duyurdu

İlk dönemler verilerimizi yanımızda taşıma amacına yönelik olarak üretilen USB bellekler bugün ulaştıkları hız seviyeleri ile belirli senaryolarda SSD sürücüleri bile geride bırakıyor. Silicon Power yeni rekortmen belleğini duyurdu.
Silicon Power Marvel Xtreme M80 özellikleri ve fiyatı
Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB bellek sürücüsü ulaştığı rekor hızlarla çıtayı daha da yukarı çekiyor. Okuma hızlarında 600MB/s, yazma hızlarında 500MB/s hızlarına ulaşabilen bellek teorik olarak SATA3.0 6Gpbs SSD sürücülerini geride bırakıyor.
USB 3.2 Gen 2 üzerinden bağlantı kuran bellek 10Gbps bant genişliği kullanıyor. Isıyı yayan bir alüminyum gövdeye yerleştirilmiş bellek, uygulaması üzerinden AES 256 bit şifreleme ile yedekleme yapabiliyor. 250GB-500GB-1TB kapasite seçeneklerine sahip olan Silicon Power Marvel Xtreme M80 bellek 60$ başlangıç fiyatına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..