Microchip en hızlı PCIe 5.0 SSD kontrolcüsünü duyurdu

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Üreticiler bir yandan PCIe 5.0 teknolojisini destekleyen SSD gibi ürünleri geliştirmeye devam ederken bir yandan da bu hızları sırtlayabilecek kontrolcüler geliştiriliyor. Kontrolcü alanında lider firmalardan Microchip en hızlı PCIe 5.0 SSD kontrolcüsünü geliştirdiğini duyurdu.

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Önemli yonga tasarımcılarından Microchip, sunuculara yönelik olarak en hızlı PCIe 5.0 SSD kontrolcüsünü geliştirdiğini duyurdu. 16 kanallı kontrolcü 14GB/s veri aktarımı ve 3 milyon IOPS rastgele işlem performansına imza atabiliyor. Phison da 13GB/s hızlarına ulaşabilen bir kontrolcü duyurmuştu.

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Yeni kontrolcü hat şifreleme desteği ile çift imza onayı ve Trust Platform uyumluluğu sunabiliyor. Ayrıca gelişmiş sanallaştırma yeteneklerine de sahip. Yine yapay zekâ ve makine öğrenme fonksiyonlarını sınıflayarak tanıyabilen özel yazılım motoru alanında pek çok firmanın ilgisini çekecektir. Şimdiden Meta, Intel ve AMD gibi devlerin yeni kontrolcü ile ilgilendiği ifade ediliyor.

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