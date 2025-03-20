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    Sims'i tahtından edebilir mi? InZoi - Ön İnceleme

    Yılın en çok beklenen yapımlarından biri olan ve Sims'in tahtını alabilcek tek oyun olan InZoi'nin incelemesiyle karşınızdayız. InZoi geçtiğimiz yıl bize kurdurduğu hayalleri gerçekleştirebildi mi?

    Sims serisi yıllardır birçok oyuncu için vazgeçilmez bir oyun olmuş ve yıllarca bir rakibi olabilecek seviyede bir oyun bile çıkmamıştı. Ancak  geçtiğimiz yıllarda tanıtılan ve ufak bir demosu sunulan InZoi, rakibi olmaktan da öteye giderek bizlere hayalimizdeki yaşam simülasyonu oyununu sunacağını vaat etmişti. Geçen ayların sonunda da oyunun çıkış tarihi sonunda geldi. Biz de oyunu yaklaşık 1 hafta boyunca erken erişim versiyonu olarak oynadık. Bu videoda izlenimlerimizi, hataları, artıları ve nihai sorunun cevabını tartıştık. İlerleyen süreçte oyunu daha çok deneyimleyince dilerseniz bir video daha çekebiliriz.

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