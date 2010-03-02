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SiS uzun süren sessizliğini 672DX çipsetiyle bozuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SiS uzun süren sessizliğini 672DX çipsetiyle bozuyor
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Yonga seti üreticisi SiS, uzun süredir devam eden sessizliğini 672DX yonga setiyle bozuyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, CeBIT 2010 fuarında tanıtmakta olduğu CX705 isimli yeni dizüstü bilgisayarında SiS 672DX çözümüne yer veriyor. Intel Core 2 Duo T6600 işlemciyle güçlendirilen dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa DirectX 11 destekli ATi Radon HD 5430 kullanılıyor.

4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan ve 17.3-inç ekranla gelen MSI CX705, görüntü aktarımı için HDMI ara birimini de bünyesinde barındırıyor. Çift hoparlöer ve bir adet Subwoofer'dan oluşan sistemi de dikkate alındığında daha çok çoklu ortam odaklı ev kullanımını hedeflemesi beklenen MSI CX705'in en büyük farklılığı olarak belirttiğimiz gibi SiS 672DX yonga setini kullanması gösterilebilir.

Yeni çipset ve MSI CX705'in performansı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da maliyet anlamında aynı kulvardaki Intel tabanlı çözümlere kıyasla bir miktar daha ucuz olabileceği düşünülüyor.

SiS uzun süren sessizliğini 672DX çipsetiyle bozuyor
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hacı.basat 9 yıl
Masaüstü sistemlerde de VIA ve SIS çözümlerini görmek istiyoruz, VIA nano çift çekirdek masaüstü işlemcisi bekliyorduk, verdikleri tarihe yetiştiremediler, azıcık daha tutarlı gidebilseler piyasaya renklenecek...
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DigitalWorld 9 yıl
sister sın gitsin oradan.



Benim de pek hüzünlü anılarım vardır Sis le. Hatta Sis filminde filmdeki yaratıklardan ve gerilimden çok aklıma gelen çipsetler yüzünden buhrana girmişimdir.
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CoreXXX 9 yıl
amanın sis mi benden uzak dursun. sorunlu ve yavaş kelimesini hatırlatıyor bu çipset bana nedense
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geberit 9 yıl
Harbiden donanımda hiç ön yargılı değilimdir ama sis deyince daha önceki tecrübelerden kafamda büyük büyük soru işaretleri oluşuyo.
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Batuist 9 yıl
bir ara intel işlemcileri için sis'e çipset ürettirecekti.. sonra hiç ses çıkmamıştı.. demek adamlar anca üretebildiler...
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DH Misafiri 9 yıl
5430 denmiş yazacaktım. pardon...
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DH Misafiri 9 yıl
eski oyuncuların tekrar oyuna girmesi hoş.
bu arada haberde ekran kartı çözümü olarak 5830 denmiş ama resimdeki aygıt yöneticisinde 5470 yazıyor.
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microsonic 9 yıl
VIA'da artık kendini güncellese. VIA yonga setleri daha kararlı çalışıyor.
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hak_an 9 yıl
Gerçekten via ve sis yeniden etkin bir biçimde pc piyasasında yer alsa da
rekabet ve çeşitlilik artsa çok iyi olur biz son kullanıcılar için
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TELESCOPE 9 yıl
buyursun gelsin bakalım,etkin bir biçimde pc piyasasında yer alsa da ,rekbet ortamı oluşsa

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