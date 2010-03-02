SiS uzun süren sessizliğini 672DX çipsetiyle bozuyor

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Yonga seti üreticisi SiS, uzun süredir devam eden sessizliğini 672DX yonga setiyle bozuyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, CeBIT 2010 fuarında tanıtmakta olduğu CX705 isimli yeni dizüstü bilgisayarında SiS 672DX çözümüne yer veriyor. Intel Core 2 Duo T6600 işlemciyle güçlendirilen dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa DirectX 11 destekli ATi Radon HD 5430 kullanılıyor.

4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan ve 17.3-inç ekranla gelen MSI CX705, görüntü aktarımı için HDMI ara birimini de bünyesinde barındırıyor. Çift hoparlöer ve bir adet Subwoofer'dan oluşan sistemi de dikkate alındığında daha çok çoklu ortam odaklı ev kullanımını hedeflemesi beklenen MSI CX705'in en büyük farklılığı olarak belirttiğimiz gibi SiS 672DX yonga setini kullanması gösterilebilir.

Yeni çipset ve MSI CX705'in performansı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da maliyet anlamında aynı kulvardaki Intel tabanlı çözümlere kıyasla bir miktar daha ucuz olabileceği düşünülüyor.

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