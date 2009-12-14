Sıvı Azot ile soğutulan DDR3 bellek kitiyle 2600MHz CAS8 değerlerine ulaşıldı

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Hız aşırtma ile daha yüksek frekans değerlerine ulaşılan bazı uç örnekler olsa bile haberimize konu olan bu çalışma ayrı bir özelliğe sahip. Şimdiye kadar LN2 yani Sıvı Azot kullanımının daha çok işlemci ve ekran kartlarına uygulandığına tanık olduk hatta Donanimhaber.com olarak bizler de LN2 kullanarak gerçekleştirdiğimiz bazı testlerimizi, video incelemelerimizde sizlerle paylaştık. Ancak LN2 kullanılarak bellek soğutma, örneğine sıkça rastlanır bir uygulama değil. Zira pek çok bellek kiti için hava soğutma yeterli gelirken, kimi üreticilerin bellek kitlerine özel su soğutma modülleri hazırladığını da biliyoruz.

Yurt dışında Matose rumuzlu bir kullanıcı ise Kingston tarafından hazırlanan 4GB kapasiteli DDR3 bellek kitini LN2 ile soğutarak dikkat çekici bir sonuç elde etmeyi başardı. 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan ve Elpida tarafından hazırlanan Hyper yongalarını kullanan kit, 2133MHz'de CL8 zamanlamalarıyla çalışıyor. Core i7 870 işlemci ve Asus P7P55D anakart kullanılarak yapılan çalışmada Sıvı Azot kullanımının ciddi katkısıyla, bellek zamanlamalarında herhangi bir kayıp yaşanmadan çalışma frekansı 2605MHz'e çıkartılmış ve yaklaşık 370MHz'lik bir kazanım elde edilmiş.

Çalışmamanın detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

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