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Sıvı Azot ile soğutulan DDR3 bellek kitiyle 2600MHz CAS8 değerlerine ulaşıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sıvı Azot ile soğutulan DDR3 bellek kitiyle 2600MHz CAS8 değerlerine ulaşıldı
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Hız aşırtma ile daha yüksek frekans değerlerine ulaşılan bazı uç örnekler olsa bile haberimize konu olan bu çalışma ayrı bir özelliğe sahip. Şimdiye kadar LN2 yani Sıvı Azot kullanımının daha çok işlemci ve ekran kartlarına uygulandığına tanık olduk hatta Donanimhaber.com olarak bizler de LN2 kullanarak gerçekleştirdiğimiz bazı testlerimizi, video incelemelerimizde sizlerle paylaştık. Ancak LN2 kullanılarak bellek soğutma, örneğine sıkça rastlanır bir uygulama değil. Zira pek çok bellek kiti için hava soğutma yeterli gelirken, kimi üreticilerin bellek kitlerine özel su soğutma modülleri hazırladığını da biliyoruz.

Yurt dışında Matose rumuzlu bir kullanıcı ise Kingston tarafından hazırlanan 4GB kapasiteli DDR3 bellek kitini LN2 ile soğutarak dikkat çekici bir sonuç elde etmeyi başardı. 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan ve Elpida tarafından hazırlanan Hyper yongalarını kullanan kit, 2133MHz'de CL8 zamanlamalarıyla çalışıyor. Core i7 870 işlemci ve Asus P7P55D anakart kullanılarak yapılan çalışmada Sıvı Azot kullanımının ciddi katkısıyla, bellek zamanlamalarında herhangi bir kayıp yaşanmadan çalışma frekansı 2605MHz'e çıkartılmış ve yaklaşık 370MHz'lik bir kazanım elde edilmiş.

Çalışmamanın detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Sıvı Azot ile soğutulan DDR3 bellek kitiyle 2600MHz CAS8 değerlerine ulaşıldı
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Sıvı Azot ile soğutulan DDR3 bellek kitiyle 2600MHz CAS8 değerlerine ulaşıldı
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Sıvı Azot ile soğutulan DDR3 bellek kitiyle 2600MHz CAS8 değerlerine ulaşıldı
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IgorStravinsky 9 yıl
Ramlerin potansiyelini göstermişlerde kaç kişi "oo bunlar sıvı azotla 2.6 basıyodu alalım hemen" der ki?
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TheAnormaly 9 yıl
merak etmeyin yakında sıvı azota gömülmüş sistemler görücez
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fx57 9 yıl
@suslu76, haberde yazıyor; bellekler Elpida yongalarını kullanıyor.
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genelkurmay89 9 yıl
ciddi ciddi bu işin sonu yok daha neleri göreceğiz acaba

haber için fx57 ye teşekküler...
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suslu76 9 yıl
kingston burda kimin çiplerini kullanmış?
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TELESCOPE 9 yıl
güzel bir paylaşım teşekkürler
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waltran 9 yıl
2600 mhz ne demek ya mükemmel
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orhan--k 9 yıl
Harika değerler aynı ramler Sıvı Azot kullanılmadan acaba ne kadar çıkabiliyor..
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alacakll 9 yıl
yaa
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KanKoKan 9 yıl
Yakında, sıvı azotla soğutulmuş harddiskler 25000 rpm i gördü diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmam.
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emrozdmr2 9 yıl
@ drkayzer
2600 c8 öyle de bir performans artışı sağlar kii, 1333 cl9 ram lerin satıldığı yerde, aklın hayalin durur =)
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drkayzer 9 yıl
hiç gerekli değil belirgin performans artışı sağlamaz
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Mr. Decent 9 yıl
Yakında ekran kartı saat hızları ve ram saat hızları,işlemci saat hızları ile yarışacak
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soad_sefa 9 yıl
bunun sonu yok


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