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    Sızdırılan belgelere göre Windows 10X laptoplara da gelecek

    Windows'un yeni çift ekranlı katlanabilir cihazlarına özel olarak sunduğu ve bu tip cihazlarda kullanılacak işletim sistemi Windows 10X, sızdırılan dökümanlara göre laptoplara da gelecek.
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    İşletim Sistemleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft tarafından dün “yanlışlıkla” yayınlanan iç dizayn raporuna göre Windows 10X işletim sistemi, sadece Surface Neo donanımlarına değil, geleneksel laptoplara da uyarlanacak. İlk olarak WalkingCat tarafından tespit edilen belge, kısa süre sonra sayfadan kaldırıldı.

    Şimdiye kadar resmi olarak sadece katlanabilir çift ekranlı cihazlarda çalışacağı doğrulanan Windows 10X, başlat menüsü ve araç çubuğunda düzenlemelere sahip. Bu değişimler, dökümanda aktarılana göre kapaklı standart laptop tasarımlarında da karşımıza çıkacak. Bu değişimler yazılımın cihaza uyarlanması sırasında modifiye edilebilecek.

    Sızdırılan belgelere göre Windows 10X laptoplara da gelecek
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    Windows 10X ile başlat menüsü artık başlatıcı olarak adlandırılıyor ve yerel aramayı merkeze alıyor. Bu menüyü akıllı telefonlardaki uygulamalar ekranına benzetmek çok daha kolay zira son kullanılan uygulamalar, en çok kullanılanlar ya da son erişilen dosyalar burada kendisine yer buluyor. Arama çubuğu, sadece yerel değil internet üzerinde arama yapmakta da kullanılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Son güncelleme nedeniyle bozulan Google Home'lar yenisiyle değiştirilecek"

    Windows 10X ile gelişen bir diğer deneyim de Windows Hello doğrulama deneyimi. Ekran açıldığında direkt olarak şifre girme ekranına geçen 10X, Windows 10’daki gibi bir kez yukarı sürüklemeye ihtiyaç duymuyor. Yüz tanıması başarılı olduğunda ya da parola doğru girildiğinde direkt olarak ana sayfaya ışınlandığınız işletim sistemi, pratik olması için bu tip düzenlemelere sahip.



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    alprkrkmz 5 sa.
    Haber yanlış ve eksik maalesef. Sızdırılan dökümanlarda tüm Laptop cihazlara değil, yeni çıkacak olan cihazlara gelecek deniliyor. Yani eğer ki karar değiştirmezler ise eski tüm cihazlar bundan mahrum kalacak. Kaynak göremedim ama mspoweruser sitesinde daha çok görsel var.

    mspoweruser.com/...
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    MALTHAEL 6 sa.
    Evet yanlışlıkla yayınlanır böyle şeyler .
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    intel7mix 6 sa.
    Tabletlere windows 10 kurulsun zaten depolama oldu 128 gb rahat rahat gider.
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