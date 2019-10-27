Sızdırılan belgelere göre Windows 10X laptoplara da gelecek

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Microsoft tarafından dün “yanlışlıkla” yayınlanan iç dizayn raporuna göre Windows 10X işletim sistemi, sadece Surface Neo donanımlarına değil, geleneksel laptoplara da uyarlanacak. İlk olarak WalkingCat tarafından tespit edilen belge, kısa süre sonra sayfadan kaldırıldı.

Şimdiye kadar resmi olarak sadece katlanabilir çift ekranlı cihazlarda çalışacağı doğrulanan Windows 10X, başlat menüsü ve araç çubuğunda düzenlemelere sahip. Bu değişimler, dökümanda aktarılana göre kapaklı standart laptop tasarımlarında da karşımıza çıkacak. Bu değişimler yazılımın cihaza uyarlanması sırasında modifiye edilebilecek.

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Windows 10X ile başlat menüsü artık başlatıcı olarak adlandırılıyor ve yerel aramayı merkeze alıyor. Bu menüyü akıllı telefonlardaki uygulamalar ekranına benzetmek çok daha kolay zira son kullanılan uygulamalar, en çok kullanılanlar ya da son erişilen dosyalar burada kendisine yer buluyor. Arama çubuğu, sadece yerel değil internet üzerinde arama yapmakta da kullanılabiliyor.

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Windows 10X ile gelişen bir diğer deneyim de Windows Hello doğrulama deneyimi. Ekran açıldığında direkt olarak şifre girme ekranına geçen 10X, Windows 10’daki gibi bir kez yukarı sürüklemeye ihtiyaç duymuyor. Yüz tanıması başarılı olduğunda ya da parola doğru girildiğinde direkt olarak ana sayfaya ışınlandığınız işletim sistemi, pratik olması için bu tip düzenlemelere sahip.