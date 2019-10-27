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    Son güncelleme nedeniyle bozulan Google Home'lar yenisiyle değiştirilecek

    Geçtiğimiz ay yayınlanan bir yazılım güncellemesi bazı Google Home akıllı hoparlörleri kullanılamaz hale getirmişti. Google garanti kapsamında olsun veya olmasın tüm cihazları yenisiyle değiştirecek.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Son güncelleme nedeniyle bozulan Google Home'lar yenisiyle değiştirilecek
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    Google’ın akıllı ev aletleri sık sık yazılım güncellemeleri alır ancak arka planda yüklendiği için çoğu kullanıcı bunu fark etmez. Son birkaç hafta içinde şirketin destek forumlarına ve Reddit'e çok sayıda şikayet mesajı gönderildi.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı"

    Kullanıcılar son yazılım güncellemesinden sonra Google Home ve Home Mini akıllı hoparlörlerinin kullanılamaz hale geldiğini söylüyor. Zaten şirket de Eylül ayında yayınlanan güncellemenin bazı cihazların çalışamaz duruma getirdiğini doğruladı.

    Son güncelleme nedeniyle bozulan Google Home'lar yenisiyle değiştirilecek
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    Garantisi dolan cihazlar da değiştirilecek

    Google, söz konusu güncelleme nedeniyle kullanılamaz hale gelen tüm cihazları yenisiyle değiştireceğini duyuran resmi bir açıklama yayınladı. Arama devi garanti süresi dolmuş ürünleri bile değiştirecek.

    Ayrıca, Google diğer cihazlarda benzer bir sorunun ortaya çıkmasını önleyecek bir güncelleme hazırlığı yapıyor.



    https://9to5google.com/2019/10/26/top-stories-android-10-rules-digital-wellbeing-apps Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap 11 sa.
    Konu Google Home akıllı hoparlör. Benzer içerikler sadece Apple HomePod. Başka marka yok mu arkadaş.

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    crazywinner3 11 sa.
    Değiştirmez. Jtag'le yeni yazılım atıp geri yollarlar
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