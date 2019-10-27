Son güncelleme nedeniyle bozulan Google Home'lar yenisiyle değiştirilecek

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Google’ın akıllı ev aletleri sık sık yazılım güncellemeleri alır ancak arka planda yüklendiği için çoğu kullanıcı bunu fark etmez. Son birkaç hafta içinde şirketin destek forumlarına ve Reddit'e çok sayıda şikayet mesajı gönderildi.

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Kullanıcılar son yazılım güncellemesinden sonra Google Home ve Home Mini akıllı hoparlörlerinin kullanılamaz hale geldiğini söylüyor. Zaten şirket de Eylül ayında yayınlanan güncellemenin bazı cihazların çalışamaz duruma getirdiğini doğruladı.

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Garantisi dolan cihazlar da değiştirilecek

Google, söz konusu güncelleme nedeniyle kullanılamaz hale gelen tüm cihazları yenisiyle değiştireceğini duyuran resmi bir açıklama yayınladı. Arama devi garanti süresi dolmuş ürünleri bile değiştirecek.

Ayrıca, Google diğer cihazlarda benzer bir sorunun ortaya çıkmasını önleyecek bir güncelleme hazırlığı yapıyor.

https://9to5google.com/2019/10/26/top-stories-android-10-rules-digital-wellbeing-apps