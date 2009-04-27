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Skytone, Android tabanlı ve ARM işlemcili netbook hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Skytone, Android tabanlı ve ARM işlemcili netbook hazırladı
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Sene sonuna kadar 40 milyon adet satacağı öngörülen netbook pazarı, üreticilerin iştahını kabartmaya devam ediyor. Intel'in Atom platformuyla domine ettiği pazarda VIA pazar payını arttırmaya, Nvidia ise Ion platformuyla yarışa dahil olma planları yapadursun, özellikle Çin merkezli üreticiler alternatif çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Skytone isimli Çinli bir firma işletim sistemi olarak Google'ın Android platformunu temel alan ve donanımsal alt yapı olarak ARM platformunu kullanan netbook'unu gösterdi.

Skytone tarafından hazırlanan Alpha 680 isimli yeni netbook'a 533MHz'de çalışan ARM11 işlemcisi güç veriyor. 128MB/256MB DDR2 bellekle gelen sistemde 4GB'a kadar flash depolama desteği sunuluyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde 8" LCD ekrana sahip sistemin 680 gramlık ağırlığı ile yüksek taşınabilirlik ve ARM/Android tabanlı yapısal özellikleriyle uzun pil ömrü sunacağı ayrıca güncel netbook'lara kıyasla donanım anlamında zayıf görünse de Android işletim sistemiyle sistemin efektif kullanılabileceği belityiliyor.

Haziran veya Ağustos ayında satışa sunulacağı belirtilen Alpha 680'nin yurt dışı satış fiyatı ise 250$ olacak.


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yc#1 10 yıl
Tam öğrenci işi.
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GurcellOnline 10 yıl
Fiyati oldukca iyi. Ama piyasadaki bircok cep telefonu ile neredeyse ayni ozellikleri tasiyor. Kabaca eger N95 i olan varsa sanirim bu notebooka ihtiyac duymayacagi kesin. Ama N95 400$ bu netbook 250$ :D
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sertacaygun 10 yıl
5-6 saat pil dayanırsa tam olarak bir internet bilgisayarı olur.
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max975 10 yıl
ÖZELLİKLERİNE göre fiyatı iyi..
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