Sonv VAIO dizüstü bilgisayarlar Windows 7 ile gelen XP modunu kullanamıyorlar

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22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletimi sisteminin öne çıkması beklenen özelliklerinden birisi de Sanallaştırılmış XP Modu olacak. Windows XP ile kullanılmak üzere geliştirilen ve devamında güncellenmeyen yazılımlar (genellikle spesifik iş uygulamaları) için geliştirilen bu özellik ile ihtiyaç sahipleri uygulamaları Windows 7 altında, sanal XP ortamında uyum sorunu olmaksıızn çalıştırabilecekler.

Sanallaştırılmış XP Modu için kullanıcıların sanallaştırma (Virtualization) teknolojisiyle uyumlu işlemci kullanmaları gerekiyor. Intel cephesinde işlemcilerin önemli bir kısmı, AMD'de ise güncel ürün gamının tamamı bu teknolojiye destek vermekte. Windows 7 öncesinde sistem üreticilerinin güncel çözümleri içim XP modu desteğine açıklık getirmesi beklenirken ilk haber Sony cephesinden geldi.

Gelen bilgilere göre, Sony VAIO serisi dizüstü bilgisayar sahipleri, sanallaştırılmış XP modunun avantajlarından faydalanamayabilirler. Güvenlik nedenlerinden ötürü Sony'nin dizüstü bilgisayarlarındaki donanımsal sanallaştırma özelliğini devre dışı bıraktığını belirtilirken, Sony'den Xavier Lauwaert açıklamasından seçilecek modellerde sanallaştırma desteğinin yeniden aktifleştirileceğini belirtti.

http://www.engadget.com/2009/08/10/sony-laptops-cant-use-windows-7s-xp-mode-due-to-disabled-hardw/