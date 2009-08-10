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Sonv VAIO dizüstü bilgisayarlar Windows 7 ile gelen XP modunu kullanamıyorlar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sonv VAIO dizüstü bilgisayarlar Windows 7 ile gelen XP modunu kullanamıyorlar
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22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletimi sisteminin öne çıkması beklenen özelliklerinden birisi de Sanallaştırılmış XP Modu olacak. Windows XP ile kullanılmak üzere geliştirilen ve devamında güncellenmeyen yazılımlar (genellikle spesifik iş uygulamaları) için geliştirilen bu özellik ile ihtiyaç sahipleri uygulamaları Windows 7 altında, sanal XP ortamında uyum sorunu olmaksıızn çalıştırabilecekler.

Sanallaştırılmış XP Modu için kullanıcıların sanallaştırma (Virtualization) teknolojisiyle uyumlu işlemci kullanmaları gerekiyor. Intel cephesinde işlemcilerin önemli bir kısmı, AMD'de ise güncel ürün gamının tamamı bu teknolojiye destek vermekte. Windows 7 öncesinde sistem üreticilerinin güncel çözümleri içim XP modu desteğine açıklık getirmesi beklenirken ilk haber Sony cephesinden geldi.

Gelen bilgilere göre, Sony VAIO serisi dizüstü bilgisayar sahipleri, sanallaştırılmış XP modunun avantajlarından faydalanamayabilirler. Güvenlik nedenlerinden ötürü Sony'nin dizüstü bilgisayarlarındaki donanımsal sanallaştırma özelliğini devre dışı bıraktığını belirtilirken, Sony'den Xavier Lauwaert açıklamasından seçilecek modellerde sanallaştırma desteğinin yeniden aktifleştirileceğini belirtti.


http://www.engadget.com/2009/08/10/sony-laptops-cant-use-windows-7s-xp-mode-due-to-disabled-hardw/ Yorum Yaz
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koxp94 10 yıl
sony alacağıma daha ucuza Mac alırım daha iyidir
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fatihmhizli 10 yıl
İnternette Vaiolardaki bu özelliği aktifleştirmek için kolay çözümler mevcut en azından ben öyle yaptım.
Sony 'nin ismi kaldı diyen arkadaşlara katılmıyorum. En azından kullandığım VAIO 'da bugüne kadar servise ihtiyaç doğmadı.. Belki ben şanslıydım bilmem. Ama "FARK" var. (Compaq, MSI, Toshiba) Bu 3 markadan da laptopum oldu bundan sonra VAIO dan başka laptop almam sanırım.
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Figure 10 yıl
Sony'nin sadece ismi kalmışmış.. Kötümser senaryolar yazmayı çok seviyoruz. Sony dizüstüler kalite olarak muadillerinden bir adım önde, bunu özellikle kullananları daha iyi bilirler. Belki daha pahalı ama bu tabiki kalitesiyle eş değer. Yani sizin muhabbetiniz ''kedi uzanamadığı ciğere..'' olayı ile tam uyuşuyor.
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toonjai 10 yıl
sony eski sony değil:( arkadasın dediği gibi sadece ismi kaldı.şimdilik tabii...
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yekoo 10 yıl
aynen sony sadece ismi kaldı artık.
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koxp94 10 yıl
zaten sony'ye milyarlar bayılmanın anlamı yok. Ne özellik var ne servis
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artenis 10 yıl
2012 de wi 8 de sananllastırılmıs vısta olmasın, gerıye donukuyumlukul dan ote hızlı cıkan ısletım sıstemlerı karısacak sankı ortalık ...
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musti2004s 10 yıl
Aslında xp modun ana hedefi kurumsal kullanıcılar. Bilindiği üzere kurumsal vista kullanımı oldukça sınırlı kaldı. Windows7'de de durumun böyle olmaması için öncelikle geriye dönük uyumluluk sorunlarını 0a indirmek için sunulan bir çözümdür. Ancak VAIOlarda VT etkinleştirmek için BIOSta bir takım riskli değişiklikler yapmek gerekiyor. Umuyoruz ki bu konuyla ilgili bir güncelleme yayınlar sony.
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