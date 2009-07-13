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Sony 32GB kapasiteli yeni bellek kartını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony 32GB kapasiteli yeni bellek kartını kullanıma sunuyor
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Japonya merkezli dünya elektronik devlerinden Sony, yüksek kapasiteli yeni Memory Stick bellek kartını duyurdu. Cybershot serisi dijital kameralarla kullanılmak üzere hazırlanan 32GB kapasiteli Memory Stick PRO-HG Duo HX bellek kartı, 20MB/sn okuma ve 15MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

Kutu içeriğine USB adaptörünün de eklendiği yeni bellek kartı özellikle dijital kamerasını yanından ayırmayan ve her anı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunlarını hedef alıyor. Sony'nin önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı 32GB kapasiteli Memory Stick bellek kartının fiyatı ise açıklanmadı.


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ogkasa 10 yıl
sony hiçbir zaman kaybetmiyor sertacaygun arkadaşım. adamlar kendi mallarını birbirleriyle uyumlu satıyor ve birisi satarken diğeride satılıyor. hem adamların artık kaybetme diye bir korkusuda yoktur sanırım. çünkü playstationlardan ettiği gelir ne kadar kim bilir. sadece playstation satsalar yine kazanırlar.
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DarkSidesOfMe 10 yıl

Orjinalden alıntı: ogkasa

sony hiçbir zaman kaybetmiyor sertacaygun arkadaşım. adamlar kendi mallarını birbirleriyle uyumlu satıyor ve birisi satarken diğeride satılıyor. hem adamların artık kaybetme diye bir korkusuda yoktur sanırım. çünkü playstationlardan ettiği gelir ne kadar kim bilir. sadece playstation satsalar yine kazanırlar.


çok açık ve net adamlar zeki ürünleride made in china ama çok kaliteli[>:]
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TELESCOPE 10 yıl

Orjinalden alıntı: ogkasa

sony hiçbir zaman kaybetmiyor sertacaygun arkadaşım. adamlar kendi mallarını birbirleriyle uyumlu satıyor ve birisi satarken diğeride satılıyor. hem adamların artık kaybetme diye bir korkusuda yoktur sanırım. çünkü playstationlardan ettiği gelir ne kadar kim bilir. sadece playstation satsalar yine kazanırlar.



aynen katılıyrum çünki iyiler her zaman kazanıyorlar
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Mamiy 10 yıl
İşte Genelde Zenginlere Hitaben Bir Nevi
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aso2 10 yıl
parası olan BWM alır ,olmayan artık siz yazın .... hesabı
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kalamarr 10 yıl
psp'de kullanılabiliyor mu?
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yc#1 10 yıl
Zaten sloganı da kendisini özetliyor: Like no other (benzersiz)
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sertacaygun 10 yıl
Sony kendini hep ayrı görüyor.. SD kullanmıyor, pilleri farklı vs. vs... Kendi ürünleri için kendi bileşenlerini satıyor... Hep de ondnan kaybediyor.
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TELESCOPE 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Sony kendini hep ayrı görüyor.. SD kullanmıyor, pilleri farklı vs. vs... Kendi ürünleri için kendi bileşenlerini satıyor... Hep de ondnan kaybediyor.
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bencede
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