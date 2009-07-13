Sony 32GB kapasiteli yeni bellek kartını kullanıma sunuyor

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Japonya merkezli dünya elektronik devlerinden Sony, yüksek kapasiteli yeni Memory Stick bellek kartını duyurdu. Cybershot serisi dijital kameralarla kullanılmak üzere hazırlanan 32GB kapasiteli Memory Stick PRO-HG Duo HX bellek kartı, 20MB/sn okuma ve 15MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

Kutu içeriğine USB adaptörünün de eklendiği yeni bellek kartı özellikle dijital kamerasını yanından ayırmayan ve her anı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunlarını hedef alıyor. Sony'nin önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı 32GB kapasiteli Memory Stick bellek kartının fiyatı ise açıklanmadı.