Sony Bravia Lansmanı

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'den 200Hz MotionFlow teknolojisi yanı sıra internete bağlanan ve Medya oynatan televizyonlar.
Geçtiğimiz gün İstanbul Nişantaşı'nda basın mensuplarına özel bir etkinlik gerçekleştiren Sony, Bravia serisi televizyonlarında kullandığı teknolojiler hakkında bilgi verdi.
Bu etkinlikte Sony Teknik Pazarlama Müdürü Mete Emiroğlu ile röportaj şansı da yakaladık.
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Pazarlamacı ve araştırmacı gözümle olaylara yaklaşmak istiyorum:
Öncelikle, Sony 200HZ'ten istediği geri dönüşü müşterilerinden alamamış ki, daha önceki James Bond 007 filmiyle yaptığı lansmanı bu sefer ünlü futbolcu Kaka ile tekrarlıyor. Gerek 2 katlı otobüslerde gerek outdoorlarda(maslak'ta özel bir yer var) gerekse bannerlar'da bunu görmekteyiz.
-Sony'e Tv pazarı açısından bakacak olursak şu durumları gözlemek mümkün:
1-Sony Teknosa tarzı Technical Super Store(TSS) ve Electronics Chain lere, yani zincir mağazalarına yeterince önem göstermiyor. Kendi brand shopları ile yetinmeye ne yazık ki devam ediyor. Halbuki artık trend Teknosa, Darty, ew gibi yerlerde. Yakında Bestbuy da gelecek. Samsung(%70) ve LG(%90) firmalar satışlarnın büyük bir kısmını zincir mağazalardan gerçekleştirirken Sony %65 civarı kendi mağazalarından satış yapıyor.
Burada Sony açısından kötü olan durum ise, Brand Shop'ların her geçen gün payının düşmesi ve zincir mağazalarının payının artması, bu da Sony'i negatif etkiliyor. Sony Teknosa gibi yerlere çok daha fazla yatırım yaparak görünüm yüzdesini yükseltmeli ve vitrindeki ürünler bakımından en fazla ürüne, görünüme sahip olmalı, özel standlarının kalitesini artırmalı ve müşteriye adeta mesaj verircesine çok dikkat çekecek özel standlar kurmalıdır. Bunu Samsung ve LG çok iyi yapmaktalar.
2-Son zamanlarda Amerika'da Vizio markasının uygun fiyat ve kaliteli ürünleri ile Samsung ve Sony'e vurduğu darbeyi, bu sıralar LG Türkiye'de gerçekleştirmekte ve son 5-6 ayda çok büyüdü Sony'i pazar payında sıkıştırarak geçmek için fırsat kollamaktadır. LG vizio gibi hem dizayn olarak hem de donanım olarak üst düzey ürünlerini en ucuz bir biçimde neredeyse yerli markalar ile aynı fiyatlara kadar fiyatlarını düşürmeyi başarmıştır. Samsung tartışmasız lider olmakla birlikte biraz LG'nin rüzgarını ensesinde yaşamaya başlamıştır. Vizio şu anda pazar payı olarak Amerika'da 1. sıradadır.Vizio Wall mart kanalını iyi kullanarak bu seviyelere gelmiştir. Türkiye'de ise Wallmart tarzı yerlerde Elektronik ürünlerinin satışlarının yaygınlaşması seneleri bulacaktır, şu an trend olarak Teknosa gibi yerler önem kazanmaktadır.
Sorun şu ki kriz ile de birlikte LCD TV özel bir ürün olmaktansa CRT'den LCD ye geçiş olarak algılanıp en ucuza nasıl geçiş yapabilirim mantığıyla alınmaktadır büyük bir çoğunluk tarafından(%75). Toplam pazarın %75 i olan bu kısmın tüm yerli markalar yüzde 45'ini kaplarken yüzde 20 de Samsung'un 32a330, Lg nin 32lg2000 ve Sony'nin 32l4000 ürünleri tarafından elde edilmiştir. Sadece %30 luk kısım orta ve pahalı ürünlerden oluşmaktadır. Pahalı ürünler Sony'nin bir çok ürünü dahil %5 i dahi aşamamıştır.
3- Reklamlar, outdoorlar, print ler her geçen gün önemini kaybedip olay tamamen FSM lerin tavsiyelerine(%75), orada kurulmauş standlara, promoterlara kısacası "Trade Marketing" bağlı kalmaktadır. Teknosa gibi yerlerdeki satışların yüzde 75'e yakını satış temsilceleri dediğimiz Floor Sales Man lerin tavsiyelerine ve diğer saha içi aktivite ve çalışmalara bağlı olarak satın alınmaktadır ne yazıkki hiç sorgulamadan.
4- Halkımızın çoğu bilgi seviyesi olarak Electronics konusunda geri oldukları için üstte saydıklarımın çoğu yaşanmaktadır. Bu forumdaki bilgili arkadaşlarımız ne yazık ki azınlığı temsil etmektedir.
Örneğin kullanıcı listesine bir bakın, Pioneer kaçıncı? Halbuki sonlarda olması gerek. Panasonic de keza sonlarda olması gerek, ama dediğimiz gibi forumdaki arkadaşlar Sony'i, Pioneer i alırken pazardaki arkadaş yerli markaları ya da Samsung, LG ve sony nin en düşük modellerini alıyorlar.
Kısacası, Sony'i acilen önlemini alması gereken bir gelecek bekliyor, ancak bir kaç tavsiyemi özetlersek,
1-) Teknosa tarzı zincir mağazalarına kendi mağalarından fedakarlık yapıp en büyük yatırımını trende bağlı olarak oralara kaydırması.
2-) R&D sini koreli Samsung ve LG ve ayrıca Vizio kadar geliştirip ucuza ürünlerini satabilmeye başlaması,
3-) Dizaynını artık 5 sene önceki dizaynından farklılaştırıp piano black gibi farklı dizaynlara geçmesi ve göze hoş görünmesi. (Dikkat ettiyseniz, dizaynından neden se taviz verilmesini istemiyor Sony, hep standart köşeli bir dizaynı var)
Bu dizayn çok önemli.. İnsanlar artık bu eski dizaynı yüzünden Sony'e bırakın premium olarak bakmayı eski ve klasik bir ürün diye bakabiliyorlar, bu da Sony için Facia demek.
4-) Madem Sony kaliteli, ki bunu forumdaki arkdaşlar ve diğer bilgili insanlar biliyoruz, bunları saha içinde çok iyi iletişimini yapıp müşterilerinin kulağına bağırırcasına anlatabilmeli, Sony'nin en iyi tv işlemci ve çiplere sahip olduğunu ve diğerlerinin kalitesiz olduğunu.
Mesela Cevahirdeki Teknosa'ya 5 adet tv'nin koyulacağı yere tv koymak yerine kocaman yazılarla neden Sony'nin diğerlerinden daha iyi olduğunu bas bas bağıran büyük puntolu yazılardan oluşan bir ilan koydurtabilir....
diyeceklerim bunlardır... bakalım gelecek bize ne diyecek?
Bu arada, tavisyelerimi beğenen olursa, şirketten beni aralarında görmek isterlerse seve seve konuşabiliriz, kapım herkese açık. Bu aralar mezun oluyorum da ondan söylüyorum:) Şu forumda o kadar bilgili arkadaşlarımız var ki, böyle şirketlerde çalışmaya çok daha layık arkadaşlarımız var. Onlara hitaben bu konuyu açmak istedim.
İyi geceler,
gerçtekten Sony LCD'de bir numara :)