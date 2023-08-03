2023 Dacia Spring ön inceleme - En ucuz elektrikli neler sunuyor?

2023 Dacia Spring'in Dalaman'da düzenlenen Türkiye lansmanına katıldım ve burada elde ettiğim bilgi ve deneyimleri siz değerli DonanımHaber izleyicilerine bu videoda aktarmaya çalıştım.
Elektrikli Dacia Spring, Türkiye'de yalnızca 65 hp elektrik motoruna sahip Extreme versiyonuyla tercih edilebiliyor. Temmuz ayında lansman fiyatı 875.000 TL olarak açıklandı ancak Ağustos ayında bu fiyat 969.000 TL'ye yükseldi. Buna rağmen hala ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobil olduğunu belirtelim.
Videoda Dacia Spring'in iç ve dış tasarımından başlayarak bagaj hacmi, menzili, şarj süreleri, motorunun performansı, sürüş konforu ve kimlere hitap ettiğine yönelik birçok konuda aklınızdaki sorulara cevap bulabileceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
00:35 - Dış tasarım
03:07 - Bagaj
04:22 - İç mekan (arka bölüm)
06:16 - İç mekan (ön bölüm)
09:13 - Dacia Spring neden şehir içi mobilite aracı?
10:30 - Birleşik ve şehir içi sürüş menzili
13:00 - AC ve DC şarj süreleri
13:58 - Dacia Spring Euro NCAP derecesi
15:30 - Dacia Spring fiyatı
16:16 - Performansı nasıl?
17:16 - Boyutları nasıl?
17:53 - Dacia Spring enerji tüketim verisi
19:30 - Standart donanımlar
21:36 - Dacia Spring 1,5 saatlik rotada kullanım özeti