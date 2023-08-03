2023 Dacia Spring ön inceleme - En ucuz elektrikli neler sunuyor?

2023 Dacia Spring'in Dalaman'da düzenlenen Türkiye lansmanına katıldım ve burada elde ettiğim bilgi ve deneyimleri siz değerli DonanımHaber izleyicilerine bu videoda aktarmaya çalıştım.

2023 Dacia Spring'in Dalaman'da düzenlenen Türkiye lansmanına katıldım ve burada elde ettiğim bilgi ve deneyimleri siz değerli DonanımHaber izleyicilerine bu videoda aktarmaya çalıştım.

Elektrikli Dacia Spring, Türkiye'de yalnızca 65 hp elektrik motoruna sahip Extreme versiyonuyla tercih edilebiliyor. Temmuz ayında lansman fiyatı 875.000 TL olarak açıklandı ancak Ağustos ayında bu fiyat 969.000 TL'ye yükseldi. Buna rağmen hala ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobil olduğunu belirtelim.

Videoda Dacia Spring'in iç ve dış tasarımından başlayarak bagaj hacmi, menzili, şarj süreleri, motorunun performansı, sürüş konforu ve kimlere hitap ettiğine yönelik birçok konuda aklınızdaki sorulara cevap bulabileceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

00:35 - Dış tasarım

03:07 - Bagaj

04:22 - İç mekan (arka bölüm)

06:16 - İç mekan (ön bölüm)

09:13 - Dacia Spring neden şehir içi mobilite aracı?

10:30 - Birleşik ve şehir içi sürüş menzili

13:00 - AC ve DC şarj süreleri

13:58 - Dacia Spring Euro NCAP derecesi

15:30 - Dacia Spring fiyatı

16:16 - Performansı nasıl?

17:16 - Boyutları nasıl?

17:53 - Dacia Spring enerji tüketim verisi

19:30 - Standart donanımlar

21:36 - Dacia Spring 1,5 saatlik rotada kullanım özeti

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