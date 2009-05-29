Sony BRAVIA LCD TV'ler için DVB-C güncellemesi

Sony bazı LCD televizyon modellerinde yer alan HD DVB-C modüllerle, Teledünya Dijital kablolu yayınlar arasında yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldıran bir güncelleme yayınladı.
Bu güncelleme, Donanimhaber.com forumlarında uzunca bir süredir tartışılan ve özellikle E4000 ve W4000 serisi Sony LCD televizyonlarda yaşanan EuroSport HD kanalının izlenememe sorununa çözüm getiriyor.
Sony'nin konu ile ilgili açıklaması şöyle:
Conax modül ile birlikte dahili DVB-C HDTV tuneri kullanarak Teledünya yayını izleyen BRAVIA LCD TV sahipleri, E4000 veya W4000 serisi gibi bazı modellerde ve bazı HD yayınlarda görüntü sorunu yaşamaları durumunda (güncel bilinen bir adet: Eurosport HD), en yakın Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. yetkili servsine başvurabilirler. Basit bir yazılım güncellemesi ile, çok farklı codec’lerle gelebilen yayınların görüntülenmesi bu yöntemle sağlanabilmektedir.
Yetkili servis listesini aşağıdaki PDF dosyasında bulabilirsiniz:
Sony Yetkili Servis Listesi.pdf
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Merhaba DH Misafiri,
Sizin modül marksi nedir? Ne zman abone oldunuz?
Saygilar,
coldasice73
Bugün sony bölge servisi diye bir yeri aradım ankara'da. Kendileri conax card ile kesinlikle HD görüntü izleyemiyeceğimi böyle birşeyin mümkün olmadığını HD izlemek istiyorsam. HD Recevier almam gerektiğini söyledi. Şimdi internette yazılanlarmı yoksa bu adamın dediklerimi doğru bilemiyorum. Eğer böyle birşey varsa bu odamlar nasıl bölge teknik servisi oluyor onu hiç anlamış değilim.
Bu konuda desteklerinizi bekliyorum.
Bu arada tv 40v4230 güncellemede yapamıyacaklarını söylediler.
teledünya hd tanıtım kanalı görüntüleniyorsa sorun yok demektir
Sizin 40v4230 model tv de DVB-C ozelligi mevcut ama sadece mpeg2 SD yayinlari icin. HD izliyebilmek icin mpeg4 AVC 264 ozelikli tuner gereklidir.
Sizin lcd tv ye yazilim servis tarafindan ancak yuklenebilir . Yazilim ile HD ozellik acilmaz donanimsal + yazilimsal bir ozeliktir.
Saygilar,
coldasice73
istanbul sonyasia sanırım mail attım onlardan da bir cevap alamadım.. YArdımcı olacak servis yetkili ya da akıl verecek bir işi bilen arıyorum...
Saygılarımla,
Serkan ERSAN/05336531079
istanbul sonyasia sanırım mail attım onlardan da bir cevap alamadım.. YArdımcı olacak servis yetkili ya da akıl verecek bir işi bilen arıyorum...
Saygılarımla,
Serkan ERSAN/05336531079
Merhaba
Sony KDL-40Z4500 ve Neotion conax modül içe teledünya izliyorum. HD kanallarda sorun yok ama son eklenen kanalları izleyemiyorum. Teledünya servisinin verdiği akıl yeniden aratın ya da yazılım yükletin.
Yeniden kanalları aratınca sorun çözülmedi, bildiğim kadarıyla yazılım da HD yayınları sorunsuz izleyebilmek için. Aşağıda yeni eklene kanallarda görüntü mozaikli ya da görüntüyü veremiyor.
TRT MUZIK
ARIRANG
TMB
UNIVERSAL
NATIONAL LIFE CH
BRT
Yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkür ederim
Şuana kadar görüntüler süper tek sıkıntı NGC HD kanalı bazen 'sinyal yok' msg ı veriyor. Bu durum yayından mı yoksa başka bir sorun mu bilemiyorum. Biraz durumu gözlemleyceğim.
NGC HD kanalin yerini degistirin.Ornegin su an lcd tv 50 kanalinda kayitli ise 55 kanala tasiyin.
support.sony-europe.com/...
bu sayfadan en guncel yazilimi indirip yükleyin.
saygilar,
coldasice73
Ayrıca elimde modül mevcut almak isteyen olursa mail ile bağlantı kurabilir.
c4117237@hotmail.com
Saygılar,
Basit ama 110+kdv :) gel git parası ^^ Sony'de uyanık çıktı ha...