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Sony BRAVIA LCD TV'ler için DVB-C güncellemesi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
76b
1
46
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony bazı LCD televizyon modellerinde yer alan HD DVB-C modüllerle, Teledünya Dijital kablolu yayınlar arasında yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldıran bir güncelleme yayınladı.

Bu güncelleme, Donanimhaber.com forumlarında uzunca bir süredir tartışılan ve özellikle E4000 ve W4000 serisi Sony LCD televizyonlarda yaşanan EuroSport HD kanalının izlenememe sorununa çözüm getiriyor.

Sony'nin konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Conax modül ile birlikte dahili DVB-C HDTV tuneri kullanarak Teledünya yayını izleyen BRAVIA LCD TV sahipleri, E4000 veya W4000 serisi gibi bazı modellerde ve bazı HD yayınlarda görüntü sorunu yaşamaları durumunda (güncel bilinen bir adet: Eurosport HD), en yakın Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. yetkili servsine başvurabilirler. Basit bir yazılım güncellemesi ile, çok farklı codec’lerle gelebilen yayınların görüntülenmesi bu yöntemle sağlanabilmektedir.

Yetkili servis listesini aşağıdaki PDF dosyasında bulabilirsiniz:

Sony Yetkili Servis Listesi.pdf


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DH Misafiri 8 yıl
slm ark.lar sony bravıa tv aldık daha düne kadar gıgıtal görütü vardı ama bugün tvyi açtığımda karışık hizmet şifre çözülemiyor yazısı çıktı,ne yapmam gerek sizce.
1 Yanıt Yanıtla
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coldasice73 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

slm ark.lar sony bravıa tv aldık daha düne kadar gıgıtal görütü vardı ama bugün tvyi açtığımda karışık hizmet şifre çözülemiyor yazısı çıktı,ne yapmam gerek sizce.

Merhaba DH Misafiri,

Sizin modül marksi nedir? Ne zman abone oldunuz?

Saygilar,
coldasice73
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar Merhaba
Bugün sony bölge servisi diye bir yeri aradım ankara'da. Kendileri conax card ile kesinlikle HD görüntü izleyemiyeceğimi böyle birşeyin mümkün olmadığını HD izlemek istiyorsam. HD Recevier almam gerektiğini söyledi. Şimdi internette yazılanlarmı yoksa bu adamın dediklerimi doğru bilemiyorum. Eğer böyle birşey varsa bu odamlar nasıl bölge teknik servisi oluyor onu hiç anlamış değilim.
Bu konuda desteklerinizi bekliyorum.
Bu arada tv 40v4230 güncellemede yapamıyacaklarını söylediler.
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kucles 9 yıl
tv nizdeki dvb-c tuner hd ise hd kanalları modülle izleyebilirsiniz,tunerin hd mi sd mi olduğunu öğrenmek için kanalları dijital tarama yaptırın..

teledünya hd tanıtım kanalı görüntüleniyorsa sorun yok demektir
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coldasice73 9 yıl
Merhaba ,

Sizin 40v4230 model tv de DVB-C ozelligi mevcut ama sadece mpeg2 SD yayinlari icin. HD izliyebilmek icin mpeg4 AVC 264 ozelikli tuner gereklidir.
Sizin lcd tv ye yazilim servis tarafindan ancak yuklenebilir . Yazilim ile HD ozellik acilmaz donanimsal + yazilimsal bir ozeliktir.

Saygilar,
coldasice73

DH Misafiri

Arkadaşlar Merhaba



Bugün sony bölge servisi diye bir yeri aradım ankara'da. Kendileri conax card ile kesinlikle HD görüntü izleyemiyeceğimi böyle birşeyin mümkün olmadığını HD izlemek istiyorsam. HD Recevier almam gerektiğini söyledi. Şimdi internette yazılanlarmı yoksa bu adamın dediklerimi doğru bilemiyorum. Eğer böyle birşey varsa bu odamlar nasıl bölge teknik servisi oluyor onu hiç anlamış değilim.



Bu konuda desteklerinizi bekliyorum.



Bu arada tv 40v4230 güncellemede yapamıyacaklarını söylediler.

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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba, bu forumu genelde tkip ediyorum, konu ilgilendirince de kolları sıvayıp Help ME! demek gereği duydum. Çünkü; Denizli de yaşıyorum 10 yıldır Kablo tv 1 yıldır teledunya ve de 5 Aydır Sony Bravia KDL 40V4210 izleyicisi olarak malesef HD kanalları görüntüleyememekteyim, ses var görüntü yok derler ya işte öyle. Denizli yetkili sony servisi 78 model bir station renault-12 ile aldı götürdü LCD yi ve 2 gün sonra biz güncelleme yaptık modülde problem dedi, modülü piyasadaki biberli modul denen technisat ile değiştirttim bu defa da servis bende de aynısından var sizin problemi biz istanbula söyledik böyle 2-3 müşterimiz var istanbuldaki arkadaşlar yeni yazılım üzerinde çalşıyorlar demezler mi..servisin hali içler acısı, eve tv geldi kumanda modul ve conaxkart serviste unutulmuş, arıza formu yazılmamış, sonraki gün arıza formu açtırttım zorla verdikleri formda arıza dijital tarama yapamıyor bilgisi ile açılmış. benim lcd tv dijital tarama yapıyor kardeşim dedim HD kanalların görüntülenmesinde problem yoksa taramada tüm kanallar geliyor diyorum. tamam biz onu bildirdik dediler ve 3 hafta oldu bir alahın kulu aramadı...
istanbul sonyasia sanırım mail attım onlardan da bir cevap alamadım.. YArdımcı olacak servis yetkili ya da akıl verecek bir işi bilen arıyorum...
Saygılarımla,
Serkan ERSAN/05336531079
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba, bu forumu genelde tkip ediyorum, konu ilgilendirince de kolları sıvayıp Help ME! demek gereği duydum. Çünkü; Denizli de yaşıyorum 10 yıldır Kablo tv 1 yıldır teledunya ve de 5 Aydır Sony Bravia KDL 40V4210 izleyicisi olarak malesef HD kanalları görüntüleyememekteyim, ses var görüntü yok derler ya işte öyle. Denizli yetkili sony servisi 78 model bir station renault-12 ile aldı götürdü LCD yi ve 2 gün sonra biz güncelleme yaptık modülde problem dedi, modülü piyasadaki biberli modul denen technisat ile değiştirttim bu defa da servis bende de aynısından var sizin problemi biz istanbula söyledik böyle 2-3 müşterimiz var istanbuldaki arkadaşlar yeni yazılım üzerinde çalşıyorlar demezler mi..servisin hali içler acısı, eve tv geldi kumanda modul ve conaxkart serviste unutulmuş, arıza formu yazılmamış, sonraki gün arıza formu açtırttım zorla verdikleri formda arıza dijital tarama yapamıyor bilgisi ile açılmış. benim lcd tv dijital tarama yapıyor kardeşim dedim HD kanalların görüntülenmesinde problem yoksa taramada tüm kanallar geliyor diyorum. tamam biz onu bildirdik dediler ve 3 hafta oldu bir alahın kulu aramadı...
istanbul sonyasia sanırım mail attım onlardan da bir cevap alamadım.. YArdımcı olacak servis yetkili ya da akıl verecek bir işi bilen arıyorum...
Saygılarımla,
Serkan ERSAN/05336531079
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DH Misafiri 9 yıl
merhaba arkadaşlar bende kablo v turksatta hizmet veriyorum bire bir abonelerımle arıza drumunda ilgileniyorum yardımcı oabıleceğım bır konu varsa sevınırım teş
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xeryux 9 yıl

DH Misafiri

merhaba arkadaşlar bende kablo v turksatta hizmet veriyorum bire bir abonelerımle arıza drumunda ilgileniyorum yardımcı oabıleceğım bır konu varsa sevınırım teş


Merhaba
Sony KDL-40Z4500 ve Neotion conax modül içe teledünya izliyorum. HD kanallarda sorun yok ama son eklenen kanalları izleyemiyorum. Teledünya servisinin verdiği akıl yeniden aratın ya da yazılım yükletin.
Yeniden kanalları aratınca sorun çözülmedi, bildiğim kadarıyla yazılım da HD yayınları sorunsuz izleyebilmek için. Aşağıda yeni eklene kanallarda görüntü mozaikli ya da görüntüyü veremiyor.

TRT MUZIK
ARIRANG
TMB
UNIVERSAL
NATIONAL LIFE CH
BRT

Yardımcı olursanız sevinirim.
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DH Misafiri 9 yıl
Conax modul almak istiyorum ancak, W5710 model sony lcd ile digital scan ettiğimde 100 kanal geliyor 6 tane de radyo, ancak teledunyanın STB ında 180 kanal var neden eksik kanal scan ediyodur, conax ı alınca bu da 180 kanal scan eder mi?
Teşekkür ederim
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candash21 9 yıl
Arkadaşlar bendede SONY KLDS 4000 lcd tv var.CONAX modülle HD kanalları izleyemiyorum.servisi aradım, yazılım yüklenebileceğini söyleyerek tv mi götürdüler ve 1 hafta sonra bu modele olmuyormuş diyerek geri getirdiler.bu nasıl servistir,nasıl ciddiyettir anlamış değilim.halbuki tv yi alırken satıcı (hemde sony market ) conax modülle HD kanalların izlenebileceğini söylemşti.ben sony markasına güvenmekle hata yaptım.o paraya çok daha ilave özellikleri olan samsung lcd vardı almadığıma pişmanım.yeni alacak arkadaşlar denemeden marka ya güvenerek almasın. İNŞALLAH SONY BU MODELİNDE SORUNUYLA BİR GÜN İLGİLENİR. veya yapılacak başka bir şey varmı? NOT: satın alınan yer capacıty avm sony /servis bakırköy vip....
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tesahin 10 yıl
Aradaşlar ben yeni Teledünya üyesi oldum, bir ay deneme amaçlı sinema paketleride açıldı. Bende Sony KDL V5610 model lcd var. Conax modülü ile iki gündür kanalları izliyorum.( Neotion Conax Modül morfare.com/... bu adresden aldım iki günde geldi.
Şuana kadar görüntüler süper tek sıkıntı NGC HD kanalı bazen 'sinyal yok' msg ı veriyor. Bu durum yayından mı yoksa başka bir sorun mu bilemiyorum. Biraz durumu gözlemleyceğim.
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coldasice73 10 yıl
merhaba tesahin,

NGC HD kanalin yerini degistirin.Ornegin su an lcd tv 50 kanalinda kayitli ise 55 kanala tasiyin.

support.sony-europe.com/...

bu sayfadan en guncel yazilimi indirip yükleyin.


saygilar,
coldasice73

tesahin

Aradaşlar ben yeni Teledünya üyesi oldum, bir ay deneme amaçlı sinema paketleride açıldı. Bende Sony KDL V5610 model lcd var. Conax modülü ile iki gündür kanalları izliyorum.( Neotion Conax Modül morfare.com/... bu adresden aldım iki günde geldi.

Şuana kadar görüntüler süper tek sıkıntı NGC HD kanalı bazen 'sinyal yok' msg ı veriyor. Bu durum yayından mı yoksa başka bir sorun mu bilemiyorum. Biraz durumu gözlemleyceğim.

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strength 10 yıl
40W4000 ile modül aracılığı ile teledünya izliyorum yeni yazılımda yüklendi, HD Spor kanalı açıldı fakat STAR, KANAL D ve Sinema TV Aile vb. bazı kanallar da görüntü yok. Aynı sorunu yaşayan varsa mail atarsa memnun olurum.
Ayrıca elimde modül mevcut almak isteyen olursa mail ile bağlantı kurabilir.
c4117237@hotmail.com
Saygılar,
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Speedy9355 10 yıl
Diğer serilerden kullanalardan henüz şikayet gelmedi forumda.
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nightmare666 10 yıl
Bende de 40W4000 var birkaç gün önceye kadar HDliler de dahil tüm dijital kanalları rahatlıkla izliyordum ama 3, 4 tane hariç hepsi kayboldu yazılımla mı alakalı yoksa modül mü gerek
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oray 10 yıl
"Basit bir yazılım güncellemesi ile, çok farklı codec’lerle gelebilen yayınların görüntülenmesi bu yöntemle sağlanabilmektedir."
Basit ama 110+kdv :) gel git parası ^^ Sony'de uyanık çıktı ha...
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hus655 10 yıl
Oray arkadaşım benim TV Sony Eurosiya garantisinde olmadığı için böyle bir miktar istediler. Yoksa yanlış anlaşılmasın kendi garantisindeki olanları ücretsiz yüklüyorlar. Gerçi garanti dışı işlemede bu çok yüksek bir rakam. Çünkü ne işçilik var nede parça. Sadece memory stickle 10 dakikada bilgisayara yükler gibi yükleniyor.
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