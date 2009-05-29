Sony BRAVIA LCD TV'ler için DVB-C güncellemesi

Sony bazı LCD televizyon modellerinde yer alan HD DVB-C modüllerle, Teledünya Dijital kablolu yayınlar arasında yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldıran bir güncelleme yayınladı.

Bu güncelleme, Donanimhaber.com forumlarında uzunca bir süredir tartışılan ve özellikle E4000 ve W4000 serisi Sony LCD televizyonlarda yaşanan EuroSport HD kanalının izlenememe sorununa çözüm getiriyor.

Sony'nin konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Conax modül ile birlikte dahili DVB-C HDTV tuneri kullanarak Teledünya yayını izleyen BRAVIA LCD TV sahipleri, E4000 veya W4000 serisi gibi bazı modellerde ve bazı HD yayınlarda görüntü sorunu yaşamaları durumunda (güncel bilinen bir adet: Eurosport HD), en yakın Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. yetkili servsine başvurabilirler. Basit bir yazılım güncellemesi ile, çok farklı codec’lerle gelebilen yayınların görüntülenmesi bu yöntemle sağlanabilmektedir.

Yetkili servis listesini aşağıdaki PDF dosyasında bulabilirsiniz:

Sony Yetkili Servis Listesi.pdf