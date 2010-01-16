Sony: Bu yıl yeni OLED TV yok!

Daha canlı renkler, daha keskin görüntüler ve daha az enerji sarfiyatı... İşte tüm bunlar OLED teknolojisinin hayatımıza girmesiyle elde edeceğimiz avantajlar arasında yer alıyor. Satılmakta olan OLED TV modelleri olsa da fiyatların mevcut çözümlere kıyasla mukayese edilemeyecek kadar yüksek olduğunu görüyoruz. OLED teknolojisinin en büyük destekçilerinden biri olan ve piyasada ürünleri bulunan Japon elektronik devi Sony'den önemli bir açıklama geldi ve 2010 için yeni OLED TV planı olmadığı belirtildi.
Operasyonlardan sorumlu baş yönetici Stan Glasgow açıklamasında fazla detay vermese de bu yıl için yeni bir OLED TV planı olmadığını belirtti. Tahmin edebileceğiniz gibi temel neden maliyetler çünkü emekleme aşamasındaki her yeni teknolojide olduğu gibi OLED TV'ler için de üretim maliyetleri şu an ürünlerin yaygınlaşmasını önleyecek kadar yüksek. Ancak 3D OLED TV tanıtımı yapan Sony, çalışmalarını sürdürüyor ve 2011'de 11-inç boyutundaki mevcut OLED TV' modelinden daha büyük çözümleri pazara sunmayı planlıyor.
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-TFT-LCD ler içinde 60bin saat zaten doğru değil!! yarısı kadar giderse ki çooook zor,o zaman şanslı kullanıcısınız demek olacaktır yani 30bin KM yi görenler
-OLED maliyeti teknik olarak ucuz ancak bu ucuzluk,üreticilerin işlerine gelmiyor,herkes biraz kafayı işletsin bakalım NEDEN????
-OLED için geliştirme masrafları v.s v.s konusu bundan sonra "inandırıcı" da olamayacaktır,çünkü yeterince zaman geçirip salladılar!
-Japon yadaki Toyota nın en üst segment araçlarında(bazı Modellerde) Navigation System olarak bu paneller 2 senedir kullanılıyor ve ilk gelen sesler içi açıcı olmadı
ancak bunun sorumlusu olarak paneli değilde,taşıtı suçladılar bunuda kimse yemedi(teknik olarak!!)
-OLED için büyük ebat Modül üretimi tam bir muamma oldu ve özellikle LGE/Samy/AUO gibi en büyük kapasiteli 3 ana üretici olaya hala çok sıcak değiller!!!!!
Belliki modül üretimi konusunda ayrıca bir gizli savaş gibi durum vardır!!
++
Daha bir sürü teknik/ticari v.s durumlar söz konusu olduğu için;pazara çıkamıyor OLED ler!
ayrıca üreticiler hala klasik LCD lerden çok ciddi malı götürmekteler,her ne kadar Kar Marjları düşsede,pazar çok aç "hala"
İşte burada da kafayı biraz çalıştırmak gerekiyor
++
sony bi de x serisi haricinde kendi lcd lerini geliştirebilse
Çok garip hatta komik;Sony OLED in eskisi vardı da,bu sene yenisi yokmuş
Beri yandan 2010 senesi Sony için ciddi bir üretim ve yüksek maliyetli paneller sorunu ile geldi,son bir senedir Krizin etkisiyle,bütün projeler
özellikle Japon üreticiler için bir sene ileriye "ertelenmiştir"!!!
Buna en büyük Japon panelci Sharp bile dahildir!!!
Sony ise 2008 de ortak olduğu;Sharp ın dünyanın en büyük ve teknolojik tesislerine(Sakai-City Plant) 1/3 oranında resmen ortak olup
Sharp tam $ 1 Milyar ödeme yapmıştır!!!Sharp ta neredeyse tesislerin masrafını çıkarmıştır
Sony den bu sene yoğun XBR Serileri çalışması geliyor ve çoğuda ve ilerde tamamiyle yeni nesil Sharp Modüllü olarak!!
2010 da Sony bunlar ile uğraşıp seneyi tamamlar,sonrasını ise izleyip göreceğiz++
kısaca yol belli.led lcd lere paraları bi gömelim sonra oled ekranlılar gelir zaten.rulo halinde katlanıp hangi duvara yapıştırırsanız orda gösteren kağıt gibi tv yi kim istemez.ama ozaman da ne projeksiyon kalır ne monitör ne de tv.dememk ki daha vakit var.