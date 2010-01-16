Sony: Bu yıl yeni OLED TV yok!

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Daha canlı renkler, daha keskin görüntüler ve daha az enerji sarfiyatı... İşte tüm bunlar OLED teknolojisinin hayatımıza girmesiyle elde edeceğimiz avantajlar arasında yer alıyor. Satılmakta olan OLED TV modelleri olsa da fiyatların mevcut çözümlere kıyasla mukayese edilemeyecek kadar yüksek olduğunu görüyoruz. OLED teknolojisinin en büyük destekçilerinden biri olan ve piyasada ürünleri bulunan Japon elektronik devi Sony'den önemli bir açıklama geldi ve 2010 için yeni OLED TV planı olmadığı belirtildi.

Operasyonlardan sorumlu baş yönetici Stan Glasgow açıklamasında fazla detay vermese de bu yıl için yeni bir OLED TV planı olmadığını belirtti. Tahmin edebileceğiniz gibi temel neden maliyetler çünkü emekleme aşamasındaki her yeni teknolojide olduğu gibi OLED TV'ler için de üretim maliyetleri şu an ürünlerin yaygınlaşmasını önleyecek kadar yüksek. Ancak 3D OLED TV tanıtımı yapan Sony, çalışmalarını sürdürüyor ve 2011'de 11-inç boyutundaki mevcut OLED TV' modelinden daha büyük çözümleri pazara sunmayı planlıyor.