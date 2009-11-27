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Sony Ericsson Aino, Satio'ya aynı kaderi mi paylaşacak?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,6b
1
13
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un amiral gemisi niteliğindeki Satio'nun İngiltere'deki satışı Carphone Warehouse ve Phones4u gibi büyük perakendeciler tarafından beklenmedik şekilde durdurulmuş; gerekçe olarak yazılımsal problemlerden ötürü kullanıcı şikayetlerinin, iadelerin artması gösterilmişti.

Sony Ericsson açısından olumsuz durumun üzerinden iki gün geçmedi ki firma, İngiltere'deki ikinci darbeyi Aino modelinden aldı ve ''Aino da aynı kaderi mi paylaşacak?'' sorusunu akıllara getirdi. Belirtilenlere göre bazı kullanıcılar telefonun dokunmatik arayüzüyle alakalı sorunlar yaşıyor. Mattias Holm'un yaptığı konuşmada problemin farkında olduklarını, İngiltere'deki Aino kullanıcılarının yalnızca ufak bir kısmının bu tür sorunlarla karşılaştığını, bu durumun firma imajını zedelemeyeceğini ve sorunların üstesinden mümkün olan en kısa sürede gelineceğini açıkladı.

Gereken önlemler alınmazsa 2008 yılının ilk yarısından beri kara geçemeyen, global kriz döneminde pazar payını kaybeden, bunun sonucunda binlerce personeliyle yollarını ayıran Sony Ericsson'u kara günler bekleyebilir.


http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE5AP3C520091126?feedType=nl&feedName=ustechnology Yorum Yaz
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the show must go on 10 yıl
w810dan sonra söyle agiz tadiyla gecebilecegim bi sony ericsson bulamadimki bi w995 var oda cok para degmez arti w810 gibi bi kilit tlfn degil eksiksiz kilometre tasi sayilacak
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KayhanKaan 10 yıl
SE. iyice saçmalamaya başladı eğer Rachaeldede aynı sorunlar olursa SE.nun battığının resmidir
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Vipracing 10 yıl
Şimdi gelde yabancı firmaların satış sonrası politikalarını bizimkiler ile karşılaştırma! İngiltierede müşteriler mağdur oluyor firma değişim taleplerinden bunalıyor diye cihazların satışı erteleniyor/durduruluyor (Bu arada hiç bir müşteri mağdur edilmiyor anında para iadesi vb) güzelim ülkemizdede aylarca servislerde sürün Genpa KVK vb hiç bir firma sorumluluk almasın direkt son kullanıcı suçlu olsun!.

Halkına bu paralara cihaz satıp kanunların açıklarına sığınan firmalara yol veren, kurda kuşa yem eden başka bir 'medeni' ülke daha varmıdır merak ediyorum.
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GeceBekcisi 10 yıl
Vipracing

Şimdi gelde yabancı firmaların satış sonrası politikalarını bizimkiler ile karşılaştırma! İngiltierede müşteriler mağdur oluyor firma değişim taleplerinden bunalıyor diye cihazların satışı erteleniyor/durduruluyor (Bu arada hiç bir müşteri mağdur edilmiyor anında para iadesi vb) güzelim ülkemizdede aylarca servislerde sürün Genpa KVK vb hiç bir firma sorumluluk almasın direkt son kullanıcı suçlu olsun!.

Halkına bu paralara cihaz satıp kanunların açıklarına sığınan firmalara yol veren, kurda kuşa yem eden başka bir 'medeni' ülke daha varmıdır merak ediyorum.

Devletlerin şirketlere hükmedebilmesi için devletlerin, şirketlerin devletlere hükmedebilmesi içinse şirketlerin ekonominin kontrolünü ellerinde barındırması gerekiyor. Özellikle ülkemizde ve diğer ülkelerdeki tüketici koruma aktivitelerine bir de bu gözle bakarsanız, ülkemizdeki durumu da kolayca anlarsınız.

Bazılarımızın karar vermesine de yardımcı olayım: "Genetiği değiştirilmiş organizmalar"a ek olarak, geçmişte bu ülkede -dünyanın genelinde o şekilde kabul edilen- sanayi atığı su, arıtılıp içme suyu diye yıllarca reklamları bile yapılarak yasal olarak satıldı, hatırlıyor musunuz?
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