Sony Ericsson Aino, Satio'ya aynı kaderi mi paylaşacak?

Sony Ericsson'un amiral gemisi niteliğindeki Satio'nun İngiltere'deki satışı Carphone Warehouse ve Phones4u gibi büyük perakendeciler tarafından beklenmedik şekilde durdurulmuş; gerekçe olarak yazılımsal problemlerden ötürü kullanıcı şikayetlerinin, iadelerin artması gösterilmişti.

Sony Ericsson açısından olumsuz durumun üzerinden iki gün geçmedi ki firma, İngiltere'deki ikinci darbeyi Aino modelinden aldı ve ''Aino da aynı kaderi mi paylaşacak?'' sorusunu akıllara getirdi. Belirtilenlere göre bazı kullanıcılar telefonun dokunmatik arayüzüyle alakalı sorunlar yaşıyor. Mattias Holm'un yaptığı konuşmada problemin farkında olduklarını, İngiltere'deki Aino kullanıcılarının yalnızca ufak bir kısmının bu tür sorunlarla karşılaştığını, bu durumun firma imajını zedelemeyeceğini ve sorunların üstesinden mümkün olan en kısa sürede gelineceğini açıkladı.

Gereken önlemler alınmazsa 2008 yılının ilk yarısından beri kara geçemeyen, global kriz döneminde pazar payını kaybeden, bunun sonucunda binlerce personeliyle yollarını ayıran Sony Ericsson'u kara günler bekleyebilir.