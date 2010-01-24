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Sony Ericsson son çeyrekte 167 milyon Avro kayıp yaşadı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson son çeyrekte 167 milyon Avro kayıp yaşadı
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Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Sony Ericsson, gelir kayıplarına bir yenisini daha ekledi. XPERIA X10 ve XPERIA X2 gibi yeni nesil modellerle daha rekabetçi olmayı ve 2010'da yeni modellerle ürün gamını güçlendirmeyi hedefleyen Sony Ericsson, son çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık '09) 14.6 milyon telefon satışı gerçekleştirirken, 1.750 milyar dolar gelir elde etti ve 167 milyon dolar kayıp açıkladı.

2009'un son çeyreği için 150 milyon dolarlık yeniden yapılanma gideri açıklayan firmada, ortalama telefon satış fiyatı ise 120 Avro olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında tatil döneminin de etkisiyle satışlarını dolayısıyla satışlardan elde ettiği geliri arttırmayı başaran Sony Ercisson, 2009 yılının genelinde ise bir önceki yıla oranla satış adedinde %41 gerileme, gelirlerinde ise yaklaşık %39 oranında düşüş yaşadı.

2009 yılının geneli için toplam gelirini 11.24 milyar dolar dolarak açıklayan Sony Ericsson'da başkan Bert Nordberg, güncellenmiş ürün portföyünün, iş dönüşüm programıyla birlikte finansal performansa olumlu etki ettiğini söyledi. Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modellerini duyurması beklenen Sony Ericsson, 2010'dan daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.


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clopin 9 yıl
sony az olan kullanıcısini da artık kaybetti bana göre bir c702 aldım şarj yeri bir yılda bozuldu tamire verdim yapılamaz dediler öğrendim ki çoğunda olmuş bu sorun ürünlerde farklı kalite var şans isi birazda mesela w810
süperdi 10 a yakın modelini kullandım yarısı hüsran bir daha zor se alırım diyorum.
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kkkcrazy 9 yıl
ürün tanıtımını yapıp birinin bu ürüne ulaşması bir yıl sürerse ve o zamana kadar üründe sorunlar çıkar veya güncellemeri zamanında veremezsen tabi zarar edersin. ne olursa olsun sony ericsson derim ben çünkü yaptığı zaman konuşturuyo ürünlerini gerçekten kalitesini biliyorum ama bu pazarla(ma)ma mantığıyla ancak dibe giderler bence
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DH Misafiri 9 yıl
Sony Ericsson'un kalite anlamında eline kimsenin su dökemiyeceği gerçeği değişmez...buna iphohe ve Nokia dahil!!!ikinciside Sony ve Ericsson bu iki büyük şirketin zararına yıllarca baca tüttürmesine rağmen batmayacak ve piyasadan kendi gönül rızaları dahilinde de cıkmayacakları gerçeğidir...çünkü son 200 yıl içerisinde Ericsson gibi mobilin uzmanı bir ismin bu yüzyılın teknoloji babalarından Sony gibi bir dev gerceğiyle yaptığı bu ortaklık isim ve marka değerine zarar getircekleri riskini hiç bir zaman almazlar,kaldıkı son 5 yıldır satıs ve kar oranları devasal zararlarda olmasına ragmen,sessiz sedasız yollarına devam etmektedirler...xperia gibi cok özel bir seri Androide verdiği acık çek destekle mutlaka bir sıcrama ve ivme kazanacaktır...zaten lider olmak rekorlar kırmak gibi bir dertleri oldugunu hiç sanmıyorum,ama herseye ragmen bir marka kalitesinden bukadar ödün vermez...istisnai,hatalı tek vakaları saymayssak Sony Ericsson kalite anlamında cizgisini en berbat dönemlerinde bile bozmadı...şirket kötü yönetildiği bir gercegi mutlak suretle var,ama hala var iseler bu iki Sony ve Ericsson gibi dev ismin limitsiz kredilerinin oldugundandır...zira piyasadan silinen benq_sıemens ortaklıgı,sagem,motorala'nın direkten dönmesi ilk akla gelen isimler...
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sotoxs 9 yıl
kar amacında değildir belki parası çoktur, ben özel yaparım demiştir. paralar suyunu çekince de... adamların bi şirketi batıyor 400 milyar usd gidiyor.70 milyon 1 yıl çalışıpta kazandığımız para.
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wox 9 yıl
adam gibi telefon üretseler kar ederdiler.bunca insan salakmı ki sony almamış.demekki tutulmuyor.bi yerde bişey var.bende sony kullanıyorum ama bi türlü beklentilerime cevap vermiyor.en azından beklentilerime yakın bir cihaz çıkarmadı.gidip samsung i8910 hd alacam.
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Public_Enemy 9 yıl
Üzüldüm desem yalan olur, azmı kazıklandık. girişi çıkışı, hafıza kartı herşeyi farklıdır amcamların ve fiyat olarak evrensel alternatiflerin iki katı, performans olarak yarısıdır.
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talh4wk 9 yıl
iyi para kaybetmişler geçmiş olsun..
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berezilya 9 yıl
bir japonla bir isveçlinin evliliğinin doğal sonucu
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CoreXXX 9 yıl
güzel telefonlar yapıyor ama fiyat olarak çekik gözlülerle yarışamıyor sony. eski popülaritesini kaybetti ama bence piyasada en iyi telefon yapan firma
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Rapator 9 yıl

CoreXXX

güzel telefonlar yapıyor ama fiyat olarak çekik gözlülerle yarışamıyor sony. eski popülaritesini kaybetti ama bence piyasada en iyi telefon yapan firma


benim bildiğim sony ericssonda çekik gözlülerin...
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yc#1 9 yıl
Giriş seviyesindeki ürün yelpazesini genişletip orta segmente yönelik dokunmatik ekranlı modelleri piyasaya sürmeliler. Yoksa bu gidişle LG ve Samsung'a daha çok pazar payı kaptırırlar.
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DH Misafiri 9 yıl
inşallah 2010'da iyi satış yaparlar ben de xperia x10 u bekliyorum zaten sony ericsson türkiye sayfasına bakarsanız hangi telefonların satılacağını görürsünüz mesela satio yari ve xperia 1 ve pureness gibi modeller yok yani satılmayacaklar bazı arkadaşlar x1 gelmedi diğerleri de gelmeyecek diyorlar bence bi siteyi gözden geçirin şubat mart gibi telefonlar stoklarda olacakmış çok kaliteli telefon yapıyorlar
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Mertcan. 9 yıl
Çok büyük atılımlar ve yenilikler yoktu zaten Sony Ericsson'dan 2009 içerisinde durgundu bayağı , kazanamaması çok normal , umarım iyi şeyler yapıp toparlanabilirler.
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