Sony Ericsson son çeyrekte 167 milyon Avro kayıp yaşadı

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Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Sony Ericsson, gelir kayıplarına bir yenisini daha ekledi. XPERIA X10 ve XPERIA X2 gibi yeni nesil modellerle daha rekabetçi olmayı ve 2010'da yeni modellerle ürün gamını güçlendirmeyi hedefleyen Sony Ericsson, son çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık '09) 14.6 milyon telefon satışı gerçekleştirirken, 1.750 milyar dolar gelir elde etti ve 167 milyon dolar kayıp açıkladı.

2009'un son çeyreği için 150 milyon dolarlık yeniden yapılanma gideri açıklayan firmada, ortalama telefon satış fiyatı ise 120 Avro olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında tatil döneminin de etkisiyle satışlarını dolayısıyla satışlardan elde ettiği geliri arttırmayı başaran Sony Ercisson, 2009 yılının genelinde ise bir önceki yıla oranla satış adedinde %41 gerileme, gelirlerinde ise yaklaşık %39 oranında düşüş yaşadı.

2009 yılının geneli için toplam gelirini 11.24 milyar dolar dolarak açıklayan Sony Ericsson'da başkan Bert Nordberg, güncellenmiş ürün portföyünün, iş dönüşüm programıyla birlikte finansal performansa olumlu etki ettiğini söyledi. Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modellerini duyurması beklenen Sony Ericsson, 2010'dan daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.