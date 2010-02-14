Sony Ericsson Vivaz Pro; Symbian işletim sistemli ve QWERTY klavyeli cep telefonu

Mobil Dünya Kongresi'nde kompakt boyutlarıyla dikkat çeken ve Android v1.6 işletim sistemini kullanan Xperia X10 Mini ile QWERTY klavyeli Xperia X10 Mini Pro'nun lansmanını gerçekleştiren Sony Ericsson, Vivaz Pro modelini de ziyaretçilerin meraklı bakışları önünde sergiledi.

109 x 52 x 15 mm ebatlarına ve 117 gram ağırlığında QWERTY klavyeli tasarımıyla ön plana çıkan Vivaz Pro, 720 MHz'lik işlemciden güç alıyor ve Symbian OS 5th Edition işletim sistemini kullanıyor. Dört band GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen akıllı telefon 3.2 inç (~8.1 cm) 360x640 piksel 16.7 milyon renk dokunmatik ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 75 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar microSD kart desteği (Kutu içeriğinde 8 GB'lık kart mevcut), WI-FI / A-GPS / Bluetooth bağlantıları, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, geo-tagging, otomatik odaklama, 1280x720 piksel video kaydı, yüz algılama teknolojisi, görüntü stabilizasyon sistemi, microUSB portu, TV çıkışı, DLNA sertifikası, önceden yüklenmiş Facebook - Twitter - Facebook - QuickOffice uygulamaları ve 440 saate varan bekleme - 5 saat 10 dakikaya varan konuşma süresi sunan batarya gibi özellikleriyle göz dolduruyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 2010'un 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Vivaz Pro'nun ocak ayında tanıtılan Vivazla gözle görünen iki tane farkı bulunmakta: QWERTY klavye ile kamera. Vivaz'da 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyordu. Anlaşılan cep telefonlarında QWERTY klavyeye önem verenler ekstra çözünürlükten feragat etmek zorunda. Fiyat üzerindeki sis perdesi ise henüz kaldırılmadı.

Tanıtım videosu

http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/vivazproprfinal-20100214