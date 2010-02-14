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Sony Ericsson Vivaz Pro; Symbian işletim sistemli ve QWERTY klavyeli cep telefonu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
103,5b
1
87
Diğer
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nde kompakt boyutlarıyla dikkat çeken ve Android v1.6 işletim sistemini kullanan Xperia X10 Mini ile QWERTY klavyeli Xperia X10 Mini Pro'nun lansmanını gerçekleştiren Sony Ericsson, Vivaz Pro modelini de ziyaretçilerin meraklı bakışları önünde sergiledi.

109 x 52 x 15 mm ebatlarına ve 117 gram ağırlığında QWERTY klavyeli tasarımıyla ön plana çıkan Vivaz Pro, 720 MHz'lik işlemciden güç alıyor ve Symbian OS 5th Edition işletim sistemini kullanıyor. Dört band GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen akıllı telefon 3.2 inç (~8.1 cm) 360x640 piksel 16.7 milyon renk dokunmatik ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 75 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar microSD kart desteği (Kutu içeriğinde 8 GB'lık kart mevcut), WI-FI / A-GPS / Bluetooth bağlantıları, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, geo-tagging, otomatik odaklama, 1280x720 piksel video kaydı, yüz algılama teknolojisi, görüntü stabilizasyon sistemi, microUSB portu, TV çıkışı, DLNA sertifikası, önceden yüklenmiş Facebook - Twitter - Facebook - QuickOffice uygulamaları ve 440 saate varan bekleme - 5 saat 10 dakikaya varan konuşma süresi sunan batarya gibi özellikleriyle göz dolduruyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 2010'un 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Vivaz Pro'nun ocak ayında tanıtılan Vivazla gözle görünen iki tane farkı bulunmakta: QWERTY klavye ile kamera. Vivaz'da 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyordu. Anlaşılan cep telefonlarında QWERTY klavyeye önem verenler ekstra çözünürlükten feragat etmek zorunda. Fiyat üzerindeki sis perdesi ise henüz kaldırılmadı.

 

Tanıtım videosu


http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/vivazproprfinal-20100214 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
s.a
arkadaşlar bu cihazdan almak istiyorum ama garantilisini bulamıyorum.
elinde olanlar ya mağaza garantisi veriyor yada hiç garanti veremiyor
spot ürün diyor..
bildiğiniz bir saticı varsa ordan alalım..
bu arada sıfır arıyorum..
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Damarlı Kobra 8 yıl
Hoş olmuş
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lebronra 8 yıl
stillfeelthepain saol cevap verdiğin için direk telefonu kullanan biri olarak telefon hakkında yorumların nedir birde yurt dışından getiren birinden aldım dedim telefon tamamiyle orjinal demi hiç bir sıkıntın yok bu kayıt falan olayları nası oluyor yurt dışından getiren birinden aldıysan son olarak istanbuldanmı aldın bana önerebileceğin bir yer varmı istanbulda bende almayı düşünüyorum bu telefonu şimdiden cok saol
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_-_bluedragon_-_ 8 yıl
Vivaz tavsiye edrrim şu an bende vivazdan yszıyorum
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Technotronic 8 yıl
vivaz pro daha iyi tercih olur
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DH Misafiri 8 yıl
slm aleykum arkadaslar
vıvaz pro e72 telofonları arasında kldım lutfen yardımcı olurmusuuz hangısını almm gerekıo
msjlasmak resım cekmek benım ıcın cok onmlı ...artı sarj suresı
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Tesla Nikola 8 yıl
flash destegi var video izleyebilirsiniz
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JrMaster 8 yıl
teşekkürler bu güzel düşünülmüş olması yani w995te olmayan şey x10 da olmayan şey
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefonda internette video izleme imkanı varmı ? yoksa program yuklemekmi gerekiyor.
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JrMaster 8 yıl
evet bende merak ediyorum ? video olayını
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DH Misafiri 9 yıl
tek kamera olması ve görüntülü konuşma olması demek öndede kamera var ancak bununla fotoğraf vs çekemiyorsunda sadece görüntülü konuşma sırasında kullanabiliyorsun demektir.
bu telefonu yurtdışından getirtsem bir sorun olurmu?olursa neolur?
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MGÜ 9 yıl
Vivaz pro aldım. Memnunum. Sadece pili her gün şarj gerektiriyor. Gerçi bende cihaza adapte olmak içiin sürekli kullanıyorum. Zamanla pil performansını daha iyi değerlendirmem mümkün olacak.
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DH Misafiri 9 yıl
yüksek model cihazların çoğunu denemiş biri olarak klavyesiz vivaz modelini 1 aydır kullanıyorum.foto çekim oldukça hızlı ve mükemmel diyebilirim.video çekimi oldukça iyi.ses düzeyi ve kalitesi;dışarı ses zayıf ve sıradan kulaklıktan orta şeker.cihaza alışınca dokunmatiği oldukça başarılı.radyosu berbat,var desinler diye konmuş.gps yorumsuz.birde beyaz aino var kullanıcı düşmanı cihaz...
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REDKAYA 9 yıl
SonyEricsson hastasıyımdır ama şu telefon türkiyeye gelemeyecek sanırım.
O gelince de ondan daha iyileri çıkacak.

Bu SE niye türkiye pazarını boşluyor böyle?

Distribütör mü yok sanki..
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JuanCarlito 9 yıl
Telefon çok iyi acayip hoşuma gitti..Ve şuanda hayatımda gördüğüm en iyi telefon diyebilirim rahatlıkla...
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inuktitut 9 yıl
Vivaz Pro için bir iki sorum oldu.Gelen yanıt aşağıdadır.Ama anlamadığım bir nokta var.
Sayın Müşterimiz,
Sony Ericsson Vivaz™ telefonumuzun planlanan çıkış tarihi, 2010 yılının,üçüncu çeyreğidir. Ürün piyasaya çıktığında, fiyat bilgisini yetkili distribütörlerimizden edinebilirsiniz. Ürünlerimizin özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye, www.sonyericsson.com/Vivaz adresinden ulaşabilirsiniz.Cihaz tek kameradır.Görüntülü kouşmayı destekler.
Bilen biri banada açıklayabilir mi : )..Tek kamera ve görüntülü görüşmeyi nasıl destekliyor.
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TIGERSHARK 9 yıl
arka kamerasından yapılıyor yani teli ters çevirecen bu kadar basit
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