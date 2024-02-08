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    MWC 2024 GLOMO ödülü adayları açıklandı: Turkcell aday gösterildi!

    MWC 2024 GLOMO (Global Mobile Awards) ödülü için Turkcell aday gösterildi. 2024'ün en yenilikçi mobil teknolojilerinin ödüllendirildiği MWC 2024 GLOMO adayları haberimizde.
    MWC 2024 GLOMO ödülü adayları açıklandı: Turkcell aday gösterildi Tam Boyutta Gör
    Mobil teknolojilere ev sahipliği yapan en büyük teknoloji fuarlarından Mobil Dünya Kongresi (MWC) bu sene 26 Şubat’ta İspanya’nın Barcelona kentinde kapılarını açacak. MWC 2024 kapsamında en yenilikçi teknolojilerin seçildiği Global Mobile Awards (GLOMO) ödüllerinde bu sene Türkiye’den bir aday gösterildi.

    Turkcell’in Odine iş birliği ile geliştirdiği Telco Cloud Project teknolojisi, “En İyi Bulut Çözümü” kategorisinde 6 adaydan birisi olarak seçildi. Kazananlar MWC 2024 fuarının ardından açıklanacak.

    MWC 2024 GLOMO Ödülü Adayları

    En İyi Bulut Çözümü

    • Turkcell & Odine for Telco Cloud Project
    • Mavenir’s Webscale Platform enabling Cloud-Native, Automated Networks
    • Orange for Sylva Open-source project (Linux Foundation Europe)
    • Rakuten Symphony Symcloud with Dell Validated Design for Analytics
    • SK Telecom for Cloud Radar (Telco’s AI-Powered Cloud Business Platform for Telcos & Enterprises)
    • ZTE for Novel AI Assistant of Network Autonomous on Public Cloud

    En İyi Akıllı Telefon

    • Apple iPhone 15 Pro serisi
    • Google Pixel 8 serisi
    • OnePlus Open/OPPO Find N3
    • Samsung Galaxy S23 serisi
    • Samsung Galaxy Z Flip 5

    Çığır Açan Mobil Cihaz Yeniliği

    • Google'ın yapay zeka fotoğraf özellikleri
    • Google'ın Pixel için sunduğu yazılım özellikleri
    • Silikon-karbon çift pil teknolojisine sahip Honor Magic V2
    • OnePlus Open/OPPO Find N3 for OPPO ColorOS 13.2 Canvas Shift/OnePlus - OxygenOS 13.2 Open Canvas for multitasking on foldables
    • OPPO ColorOS 13.2'nin Canvas Shift özelliği, katlanabilir cihazlarda çoklu görev için OxygenOS 13.2'nin Open Canvas özelliği
    • Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti

    En İyi Yapay Zeka İnovasyonu

    • Authena AI: Transforming Global Supply Chains with Pioneering AI-Integrated Monitoring
    • China Mobile Zhejiang and Huawei for Generative AI Powered Smart Cockpit of Digital Operations
    • China Unicom Smart Contact Center – 10010, the world’s leading generative AI-powered call center for No.1 user satisfaction
    • Pangu-Weather: the first AI weather forecasting model to outperform conventional NWP methods
    • Qualcomm Technologies for Qualcomm AI Engine

    En İyi Mobil Ağ Altyapısı

    • Huawei Green Antenna Series, Energy-Saving & Simplified Deployment
    • Huawei GigaGreen Radio
    • Huawei LampSite X, ultra-high-performance indoor wireless
    • Vodafone ve Samsung Networks tarafından Birleşik Krallık'Ta Avrupa'nın en geniş RAN ağ teknolojisi
    • ZTE'nin Metro'da 5G internet teknolojisi
    • ZTE'nin direk ve enerji tasarrufu sağlayan altyapısı

    En İyi Mobil Teknoloji Atılımı

    • Huawei'in "0 Bit 0 Watt" çözümü 
    • Huawei CloudBeam çözümü
    • Huawei iBeam Intelligent Air Interface çözümü
    • Qualcomm'un Snapdragon X75 5G Modem-RF sistemi
    • ZTE Dynamic RIS (D-RIS) 2.0
    • ZTE Native-AI RAN, Enabling Capacity Boost and Energy Reduction teknolojisi

    En İyi Mobil Güvenlik Çözümü

    • BT Group: Juniper Networks, KETS, and Arqit for Quantum-safe VPNs with Crypto Agility
    • Athonet: Hewlett Packard Enterprise Acquisition for The First Quantum-Secure 5G
    • Hiya: Adaptive AI
    • Nokia: NetGuard Cybersecurity Dome
    • SK Telecom ve SAPEON: AI-Powered Anti-Phishing System (APS)
    • Vox Solutions: VOX360
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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