MWC 2024 GLOMO ödülü adayları açıklandı: Turkcell aday gösterildi!

- MWC 2024 GLOMO Ödülü Adayları
- En İyi Bulut Çözümü
- En İyi Akıllı Telefon
- Çığır Açan Mobil Cihaz Yeniliği
- En İyi Yapay Zeka İnovasyonu
- En İyi Mobil Ağ Altyapısı
- En İyi Mobil Teknoloji Atılımı
- En İyi Mobil Güvenlik Çözümü
- Yorumlar
Turkcell’in Odine iş birliği ile geliştirdiği Telco Cloud Project teknolojisi, “En İyi Bulut Çözümü” kategorisinde 6 adaydan birisi olarak seçildi. Kazananlar MWC 2024 fuarının ardından açıklanacak.
MWC 2024 GLOMO Ödülü Adayları
En İyi Bulut Çözümü
- Turkcell & Odine for Telco Cloud Project
- Mavenir’s Webscale Platform enabling Cloud-Native, Automated Networks
- Orange for Sylva Open-source project (Linux Foundation Europe)
- Rakuten Symphony Symcloud with Dell Validated Design for Analytics
- SK Telecom for Cloud Radar (Telco’s AI-Powered Cloud Business Platform for Telcos & Enterprises)
- ZTE for Novel AI Assistant of Network Autonomous on Public Cloud
En İyi Akıllı Telefon
- Apple iPhone 15 Pro serisi
- Google Pixel 8 serisi
- OnePlus Open/OPPO Find N3
- Samsung Galaxy S23 serisi
- Samsung Galaxy Z Flip 5
Çığır Açan Mobil Cihaz Yeniliği
- Google'ın yapay zeka fotoğraf özellikleri
- Google'ın Pixel için sunduğu yazılım özellikleri
- Silikon-karbon çift pil teknolojisine sahip Honor Magic V2
- OnePlus Open/OPPO Find N3 for OPPO ColorOS 13.2 Canvas Shift/OnePlus - OxygenOS 13.2 Open Canvas for multitasking on foldables
- OPPO ColorOS 13.2'nin Canvas Shift özelliği, katlanabilir cihazlarda çoklu görev için OxygenOS 13.2'nin Open Canvas özelliği
- Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti
En İyi Yapay Zeka İnovasyonu
- Authena AI: Transforming Global Supply Chains with Pioneering AI-Integrated Monitoring
- China Mobile Zhejiang and Huawei for Generative AI Powered Smart Cockpit of Digital Operations
- China Unicom Smart Contact Center – 10010, the world’s leading generative AI-powered call center for No.1 user satisfaction
- Pangu-Weather: the first AI weather forecasting model to outperform conventional NWP methods
- Qualcomm Technologies for Qualcomm AI Engine
En İyi Mobil Ağ Altyapısı
- Huawei Green Antenna Series, Energy-Saving & Simplified Deployment
- Huawei GigaGreen Radio
- Huawei LampSite X, ultra-high-performance indoor wireless
- Vodafone ve Samsung Networks tarafından Birleşik Krallık'Ta Avrupa'nın en geniş RAN ağ teknolojisi
- ZTE'nin Metro'da 5G internet teknolojisi
- ZTE'nin direk ve enerji tasarrufu sağlayan altyapısı
En İyi Mobil Teknoloji Atılımı
- Huawei'in "0 Bit 0 Watt" çözümü
- Huawei CloudBeam çözümü
- Huawei iBeam Intelligent Air Interface çözümü
- Qualcomm'un Snapdragon X75 5G Modem-RF sistemi
- ZTE Dynamic RIS (D-RIS) 2.0
- ZTE Native-AI RAN, Enabling Capacity Boost and Energy Reduction teknolojisi
En İyi Mobil Güvenlik Çözümü
- BT Group: Juniper Networks, KETS, and Arqit for Quantum-safe VPNs with Crypto Agility
- Athonet: Hewlett Packard Enterprise Acquisition for The First Quantum-Secure 5G
- Hiya: Adaptive AI
- Nokia: NetGuard Cybersecurity Dome
- SK Telecom ve SAPEON: AI-Powered Anti-Phishing System (APS)
- Vox Solutions: VOX360
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.