Sony Ericsson XPERIA 2 son çeyrekte satışa sunulacak

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Nokia, Samsung ve Apple gibi güçlü rakiplerine karşın rekabettin sürekli arttığı akıllı telefon pazarında yeni modellerle iddialı olmayı hedefleyen Sony Ericsson, XPERIA X2 modelini yıl sona ermeden satışa sunarak, analistler tarafından krize rağmen ciddi büyüme öngörüsü yapılan akıllı telefon pazarında daha rekabetçi olmayı ve rakiplerinin yeni nesil çözümlerine yanıt vermeyi hedefliyor.

Sony Ericsson tarafından "Windows Phone" olarak lanse edilmesi ve 6 Ekim'de tanıtılacak Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanması beklenilen yeni telefon, 110 x 54 x 16 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığında olacak. XPERIA modelinin karakteristik tasarım özelliklerinin muhafaza edildiği yeni model kızaklı yapıda QWERTY klavye ile geliyor ve HSDPA desteği sunabiliyor.

800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve dokunmatik olarak kontrol edilebilen 3.2-inç ekrana sahip XPERIA 2 modelinin, 256MB RAM ve 110MB entegre depolama kapasitesi ile geleceği açıklandı. 8 Megapiksel çözünürlüğünde, LED flash destekli kameraya sahip olan akıllı telefonun diğer zöellikleri arasında WiFi, GPS, Bluetooth ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara yer veriliyor.

Bilgisayar bağlantısı için USB 2.0 ara birimini de destekleyen XPERIA 2'nin Elegant Siyah ve Modern Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile son çeyrekte satışa sunulması bekleniyor.